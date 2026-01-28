Индустриални смукачки / Решения за обезпрашаване

Нашата цел: Непрекъснато подобряване на нашата устойчивост по отношение на екологията

Разнообразните решения с индустриални смукачки от Kärcher Industrial Vacuum GmbH имат важен принос за поддържане на производствените съоръжения чисти, осигуряване на безопасност на труда, поддържане на чист въздух и опазване на околната среда. Нашите продукти се открояват благодарение на техния висококачествен, дълготраен, технически усъвършенстван, здрав и устойчив дизайн.

В това отношение ние правим всичко възможно, за да щадим максимално и все повече околната среда с всяко ново поколение агрегати. За да постигнем това, ние отдаваме голямо значение на намаляването на въздействието върху околната среда от производството на нашите продукти, както и на прекия принос за опазването на околната среда в помещенията на нашите клиенти, използвайки нашите решения с индустриални смукачки, например чрез събирането на веществата, които са вредни за околната среда.

Опазване на околната среда от разработването на продукта до бракуването му

Когато става въпрос за постигане на устойчивост, самото пътуването е дестинацията. Ние следваме този ориентиран към бъдещето път от десетилетия, давайки пример в индустрията. Например, когато разработваме нови продукти, ние възприемаме концепцията за "мислене в рамките на целия жизнен цикъл". Това означава, че започваме да обмисляме от самото начало целия жизнен цикъл на продукта още от старта на планирането. Всички етапи от жизнения цикъл на продукта се анализират по време на разработката му с особен фокус върху екологичните аспекти и се оптимизират, когато това е възможно, за да се гарантира възможно най-малко въздействие върху околната среда.

Производство на суровини: Нашите технологични решения са изработени с помощта на висококачествени суровини. Нашият ангажимент за качество и свързаният с него дълъг експлоатационен живот на нашите решения ни помагат да опазваме околната среда.

Производството на части: Когато става дума за избор на нашите доставчици, ние също оценяваме техните екологични стандрати и процедури. Също така търсим доставчици, които не използват вредни вещества и прилагат ефективни мерки за управление на околната среда.

Производство: Ние вече гарантирахме, че нашите производствени процеси имат ограничено въздействие върху околната среда. Независимо от това, ние оставаме ангажирани с непрекъснато усъвършенстване на процесите и полагаме всички усилия да намалим допълнително въздействието си върху околната среда, като използваме иновативни технологии. Процесите от този вид включват оползотворяване на отпадна топлина, регенерация на вода и използване на слънчева енергия.

Дистрибуция: Когато е възможно, ние използваме екологични методи за транспорт, като например железопътни превози. Когато дистрибуцията изисква използването на камиони, ние полагаме всички усилия да гарантираме, че оптимизираме товарите и избягваме заобиколни маршрути.

Принос към опазването на околната среда в помещенията на нашите клиенти: Нашите иновативни решения намаляват емисиите от прах и шум на производствените съоръжения при нашите клиенти, като гарантират, че производството протича чисто и безопасно.

Ремонти: Нашите продукти са проектирани така, че евентуални ремонти да могат да се извършват най-лесно. Нашият сервизен център гарантира експертен ремонт, където и да се намирате по света.

Рециклиране и бракуване: Старите устройства могат да бъдат върнати безплатно в съответствие с европейското законодателство. Тъй като са лесни за разглобяване и изработени от подходящи материали, старите уреди могат да бъдат рециклирани. Нещо повече, нашите решения с индустриални смукачки по правило са с 90% възможност за рециклиране.