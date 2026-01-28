Индустриални смукачки / Решения за обезпрашаване
Независимо дали са подвижни или постоянно инсталирани, за малки или големи обеми, течни или твърди, безпроблемни или опасни отпадъци за изсмукване – с индустриалните смукачки и индустриалните прахоуловители Керхер можете да се справите за секунди дори с най-трудните задачи за почистване.
Индустриални смукачки за течности и твърди вещества
Прахосмукачките от серията IVR-L са надеждни „шампиони по издръжливост“, когато става въпрос за изсмукване и разделяне на течности и твърди вещества. Разработени са специално за непрекъсната работа в тежки промишлени приложения и се предлагат с различни видове задвижване.
Индустриални смукачки за прахове и твърди вещества (L, M)
Смукачките със специална филтърна технология. В различни индустрии е необходимо да се засмуква голямо разнообразие от твърди частици и прах. В продуктовото портфолио на Kärcher ще намерите оптималната машина за всяка задача, независимо дали става въпрос за работа на почасови интервали или 24-часов непрекъснат процес.
Обезопасени смукачки (H, ACD, Z22)
Портфолиото от обезопасени индустриални смукачки на Kärcher отговаря на високи стандарти за безопасност. За безопасно изсмукване на горими прахове както вътре, така и извън зона Atex 22 за прахови класове M и H.
Промишлени обезпрашители
Обезпрашителите са устройства, които изсмукват от въздуха свободни частици като прах и фини прахови частици. За тази цел индустриалните обезпрашители работят с ниско налягане при относително висок дебит на въздуха. Портфолиото на обезпрашителите включва устройства за използване вътре и извън Atex зона 22.
Нашата претенция за качество: Произведено в Германия
Обещание, на което можете да разчитате
Висококачествени компоненти, всеобхватна експертиза, висока степен на добавена стойност и професионално обучен персонал са гаранция, че нашите изпитани и тествани продукти предлагат изключително високо качество и издръжливост в продължение на десетилетия.
Ние виждаме себе си като партньор, който е до вас винаги, когато се изправяте пред поредно предизвикателство свързано с промишлено почистване и изсмукване на отпадъци. Вашият опит и обратна връзка са много ценни за нас, тъй като нашите цели съвпадат с вашите – ние се стремим да разработваме иновации и продукти, които да ви помагат да постигнете целите си по-бързо и по-ефективно.
Условията са тежки, нашите смукачки са в готовност
В различните сектори на промишлеността съществуват специални изисквания за почистване: интегриране на процеса, голям обем, опасни вещества, кратки срокове и много други. Тук се изискват както универсални, така и специални машини и системи. От металообработването до автомобилната индустрия, от фармацевтичните продукти до хранителната промишленост, Керхер е най-добрият избор за индустриални смукачки:
- Гъвкави и мобилни или стационарни фиксирани индустриални вакуумни системи
- Идеални за изсмукване на големи или малки количества
- Цялостно отстраняване на твърди частици и течности, както и големи количества прах
- Безопасно изсмукане и изхвърляне на опасни отпадъци
- Машини, предназначени за дългосрочна промишлена употреба
Търсачка за професионални решения за индустриално прахосмучене/обезпрашаване
Система, която прави разликата: предлагаме индустриални решения за прахосмучене и обезпрашаване във всякакви варианти – от мобилни машини до цялостни решения и обезпрашителни системи.
Открийте широка гама от технологии със светкавична бързина – с търсачката на продукти Kärcher Professional
Само за миг ще ви покажем точната машина Kärcher Professional, която най-добре отговаря на вашата конкретна почистваща задача.
Ново име – същото прочуто качество. Ringler става Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH е в процес на цялостно ребрандиране на индустриалните вакуумни системи. В бъдеще цялото продуктово портфолио ще се появи под марката Керхер. Нашите продукти ще се доставят стандартно в новия корпоративен цвят антрацит, освен ако не е поискано друго от клиента. С тази инициатива Керхер залага на единния външен вид на всички продукти, предлагани от корпоративната група, както и на стратегическото си позициониране, което държи вас, клиентите, винаги във фокуса на вниманието.
Предимствата за вас: Отсега нататък ще може да се възползвате още повече от хармонизирано продуктово портфолио на една утвърдена международна марка – Керхер.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH също е до вас, във времето, когато трябва да се справяме с пандемията от COVID-19.
Продуктовите възможности на индустриалните смукачки Керхер накратко:
- Стандартизираните машини се предлагат незабавно и директно "от рафта"
- Индивидуалните решения за клиента все още също могат да бъдат произведени бързо благодарение на нашите добре заредени складове
- Времевата рамка на офертите за проекти остава непроменена благодарение на наличния пълен капацитет на екипите за продажба и планиране на проекти
- Доставките на резервни части също са гарантирани благодарение на високите нива на наличност
Очакваме с нетърпение да чуем с вас на телефон +359 2 44 24 194.
От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа и събота от 09:00 до 17:00 часа
За да защитим нашите клиенти, доставчици и персонал, ние разбира се, коригирахме мерките за хигиена и безопасност в нашите помещения. Извършвайки това, стриктно следвахме препоръките на СЗО и Института Робърт Кох.
С уважение,
Екипът на Керхер
Над 50 години опит
С индустриалните смукачки Керхер вие прилагате на практика резултатите от над 50 години опит. Ние винаги работим в тесен контакт с нашите клиенти по целия свят, за да анализираме заедно наличните и нови задачи, за да адаптираме оптимално нашите продукти към тези приложения.
ВАШАТА ИНДУСТРИЯ – НАШИТЕ СМУКАЧКИ. ИНДУСТРИАЛНИТЕ ВАКУУМНИ СИСТЕМИ КЕРХЕР СА ХИТ В ШИРОК ДИАПАЗОН ОТ СЕКТОРИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. ВСЕКИ ДЕН ОТНОВО И ОТНОВО.
Индустриални смукачки от Керхер за всеки сектор.
ВАШАТА МРЪСОТИЯ Е НАШ ПРОБЛЕМ. КЕРХЕР РАЗПОЛАГА С ТОЧНАТА ГАМА ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ.
Правилното решение за всеки проблем
Нашите промишлени смукачки Керхер и промишлени прахоуловители ви предлагат решения за всяка индустриална задача свързвана с изсмукване: Независимо дали са гъвкави и мобилни или стационарни, за изсмукване на всичко възможно - от едри стружки до най-малките суспендирани частици, за малки или големи количества, за течности или твърди вещества, за безпроблемни или опасни материали.
ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ТЕЧНОСТИ/СТРУЖКИ
ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА АБРАЗИВНИ СТРУЖКИ И СМАЗКИ
В промишлеността са необходими индустриални смукачки, които без усилия издържат няколко часа ежедневно или непрекъсната работа 24/7. Спектърът на веществата варира от малки до много големи количества абразивни груби стружки и едри частици, до изхвърляни течни материали като масла, охлаждаща емулсия и вода.
ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ ЗА ТВЪРДИ МАТЕРИАЛИ/ПРАХ
СМУКАЧКИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИЯ ИНЖЕНЕРИНГ НА ФИЛТЪРА
В различните индустрии сe налага изсмукване на различни вещества и в разнородни среди. Отработени вещества, опасен прах, фини и груби стружки, пясък, агенти за пръскане, всички видове влакна, остатъци от храна, органични вещества, много леки до много тежки материали, всички те поставят строги изисквания към използваната филтърна техника. Нашите решения за индустриални смукачки Керхер предлага оптималния филтър за всяка задача, независимо дали е ежедневна, на часови интервали или в непрекъснат работен режим 24/7.
EX ИНДУСТРИАЛНИ СМУКАЧКИ
СЕРТИФИЦИРАНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА СРЕДА
Смукачките в потенциално експлозивна среда трябва да отговарят на най-високите изисквания по отношение качеството на машината. Индустриалните EХ смукачки Керхер отговарят на тези стандарти и някои са сертифицирани от TÜV Süd и IBExU.
ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОУЛОВИТЕЛИ
ЗА ЕФЕКТИВНО СЪБИРАНЕ НА ОТДЕЛЕНИТЕ ЧАСТИЦИ
Отделените частици могат да бъдат изключително разнообразни: фин прах, опасен прах, фини стружки и всякакъв вид абразия. В много индустрии непрекъснатото изсмукване на технологичен прах от метали, стъкло, камък, текстилни влакна, селскостопански продукти или химикали директно още по време на самия процес е от съществено значение. Нашите промишлени прахоуловители надеждно улавят отделените частици, дори в големи количества, при непрекъсната работа 24/7 директно в свързани обработващи центрове или в инсталации за пълнене.
ЕХ ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОУЛОВИТЕЛИ
ЗА ВСИЧКО, КОЕТО Е ВЪВ ВЪЗДУХА И ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНО
Непрекъснатото засмукване на отделени експлозивни частици директно в точката им на произход в процеса поставя изключително високи изисквания към индустриалните прахоуловители. Нашите обезпрашители и EХ прахоуловители са се доказали в продължение на много години в непрекъсната стационарна употреба 24/7 в много области на промишлеността, особено в обработката на метали и дърво, в автомобилната, химическата и фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата индустрия, производството на хартия и каучук, преработка на пластмаси, както и в зона 22.
Специфични за клиента решения на конкретни задачи
Индивидуални решения
Изискванията към индустриалните смукачки могат да бъдат много специфични. Ние планираме всяка система индивидуално според вашите специфични нужди. Нашите услуги варират от просто мобилно решение до изключително сложни, специално адаптирани и тясно свързани решения с използване на индустриални смукачки. С повече от 50 години опит в разработването и реализацията на индустриални вакуумни системи, ние сме вашият компетентен партньор. В резултат на това получавате ефективни цялостни решения от един източник.
Тръбопроводи – перфектното свързано изпълнение.
Нашите стационарни индустриални смукачки могат да се използват като системи за един или няколко потребители с ръчно управляеми засмукващи точки или такива, директно интегрирани в процеса. За да реализираме това, ние можем да ви предоставим всички необходими компоненти, от смукателни дюзи и аксесоари до индивидуално конфигурирани тръбопроводи.
ОБСЛУЖВАНЕ
Можете да разчитате на нас. Нашата цялостна услуга не прекъсва с приемането на вашата система с индустриална смукачка. Научете повече за това, какво можем да предложим и се свържете с нас.
РЕФЕРЕНЦИИ
Рекорд, с който може да се гордеем: Нашите системи се използват от редица добре известни фирми по целия свят. Независимо дали са били готови решения или направени по поръчка, ние предлагаме на всеки наш клиент перфектното решение на място.
Нашето ДНК
Кои сме ние: Експертът в решенията индустриални смукачки.
С над 50 години опит в сектора, можете да сте сигурни, че с нас сте винаги в ръцете на експерти. Нашият професионален екип ще работи заедно с вас, за да създаде перфектните решения, които да отговорят на вашите нужди, използвайки нашата обширна продуктова гама, както и да ви предостави изчерпателни експертни съвети. Ние сме посветени на това да помагаме на нашите клиенти да създадат чиста, безопасна работна среда, използвайки ефективни решения за почистване.
Какво предлагаме: Висококачествени решения, на които можете да се доверите.
С нашите решения, състоящи се от висококачествени индустриални смукачки с набор от многофункционални аксесоари за редица приложения, ние правим вашето ежедневно производство значително по-лесно. Нашите решения се допълват от концепции за обслужване, които гарантират, че вашето решение с индустриална смукачка е винаги готово за употреба. Ние сме до вас по всяко време за помощ и съвет. Това е обещание, на което можете да разчитате.
Какво ни характеризира: като двете страни на една и съща монета, ние представляваме десетилетия опит, натрупан от компанията Ringler GmbH и актулното й ребрандиране като Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Висококачествени компоненти, всеобхватна експертиза, висока степен на добавена стойност и експертен персонал гарантират, че нашите изпитани и тествани решения предлагат изключително високо качество и издръжливост в продължение на десетилетия. С нашия комбиниран опит в разработката, производството, продажбите, услугите и приложното инженерство, ние ви помагаме да създадете по-чисто, по-безопасно и по-щадящо околната среда производствено съоръжение.
СПОЙКА
Присъщата ни висока степен на добавена стойност ни позволява да реагираме гъвкаво на вашите нужди.
ЦВЯТ
Ние сме повече от щастливи да предоставим нашите системи с индустриални смукачки в предпочитаните от Вас цветови спецификации.
ИНСТАЛАЦИЯ
Произведено в Германия – оптимално структурираните работни процеси осигуряват най-високи стандарти за качество.
