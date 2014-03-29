Почистващи препарати TankPro

За професионално почистване на резервоари и контейнери се прилагат специални разпоредби и изисквания. С новата серия Kärcher TankPro, която е точно съобразена с технологията на машината, ние предлагаме перфектно решение за всички изисквания за почистване. Нищо не е твърде много за нас - продуктите TankPro предлагат на нашите клиенти решение, което е идеално съобразено с техните индивидуални изисквания. Всички продукти са с високи концентрации и следователно особено икономични и ефективни. Ние осъзнаваме нашата отговорност към хората, машините и околната среда и не използваме никакви вещества, които са вредни за околната среда и здравето, като същевременно поддържаме най-високо качество.