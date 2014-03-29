Почистване на резервоари - Почистване на силози - Почистване на контейнери
Като лидер на пазара в сферата на професионалните системи за почистване ние предлагаме за всяка цел решение, което да е съобразено с Вашите нужди. Подпомагаме клиентите си със съвети и планиране, от изграждането до въвеждането в експлоатация и последващата текуща поддръжка на системата. Убеждаваме с иновативни концепции и всеобхватно обслужване. Индивидуални решения - от модулни до решения "до ключ".
Винаги вярното решение за всеки бизнес
Логистиката на стоки по цял свят е централна задача в почти всички сфери на икономиката. Превозваните количества вещества са огромни. Течни, пасти, на прах или твърди. Превозват се в цистерни, контейнери, резервоари от всякакъв вид с цел складиране, прехвърляне и транспорт. Керхер доставят системи за почистване на предприятия с всякакъв размер във всички сфери и за всякакви видове съдове за съхранение.
Химическа индустрия и търговия
Лекарства/фармацевитчни продукти, лакове и оцветители, метали, дърво, минерални масла, пластмаси, лепила, строителни материали, бетон.
Транспорт и логистика
Фирми за спедиция, складиране и производство, силозен транспорт, транспорт на насипни материали, бетон, цимент, асфалт, отпадъци и специални вещества.
Хранително-вкусова промишленост
Млечна и пивоварна промишленост, производители на суровини, масла, мазнини, глюкоза и нишесте, шоколади, захар, протеини и хранителни продукти, напитки и сокове, полуфабрикати и храна за животни.
Решения за всички нужди – от модулни до предаване до ключ.
Съоръженията на Керхер за почистване на резервоари и контейнери са модулни решения, които се разработват в зависимост от специфичните изисквания на клиентите според съответната степен на замърсяване и честотата на почистване. Първа стъпка към оптимално планираното съоръжение е анализът на нуждите като фокусът се поставя върху качеството, безопасността при работа и икономичността. Engineering – made in Germany.
Идея и планиране
Поставените пред Керхер задачи, за които трябва да се намери оптимално решение са толкова многостранни, колкото е и самото предприятие. Ние ще Ви придружаваме от идеята, през планирането и в строителната фаза до пускането в експлоатация и по време на текущата работа на съоръжението.
Пускане в експлоатация
Решаващо за доверието на нашите клиенти са множеството реализирани проекти във всички възможни сфери на дейност при почистването на цистерни. Ваш партньор става Керхер, световният лидер в технологиите при почистването с високо налягане. Тази компетентност за намиране на решения е полезна за предприятия по целия свят в най-различни браншове.
Приложения
Почистване на резервоари, силози и контейнери
IBC и други контейнери
Гарантиран успех с модулната система
За планирането на съоръженията е от голямо предимство, че използваните компоненти на Керхер са били разработени специално за почистването на контейнери. Така Керхер има възможност да предлага ексклузивно широк спектър на модулни и съвместими компоненти и да намери оптималното системно решение за всяко приложение. Това, че нашият дългогодишен опит в сферата на почистването на контейнери се влага директно в дефиницията на продуктите, е естествено, както и спазването на всички индустриални стандарти за качество.
Използване на помпи за високо налягане
Различни видове промишлени помпи с високо налягане се използват в съответствие с необходимата производителност - в мобилни и стационарни системи. Тези помпи с високо налягане са стабилна основа за останалите компоненти, като главите за вътрешно почистване, които се предлагат в различни варианти на задвижване.
Почистващи препарати TankPro
За професионално почистване на резервоари и контейнери се прилагат специални разпоредби и изисквания. С новата серия Kärcher TankPro, която е точно съобразена с технологията на машината, ние предлагаме перфектно решение за всички изисквания за почистване. Нищо не е твърде много за нас - продуктите TankPro предлагат на нашите клиенти решение, което е идеално съобразено с техните индивидуални изисквания. Всички продукти са с високи концентрации и следователно особено икономични и ефективни. Ние осъзнаваме нашата отговорност към хората, машините и околната среда и не използваме никакви вещества, които са вредни за околната среда и здравето, като същевременно поддържаме най-високо качество.
Референтни съоръжения
Водещ инженеринг, детайлно консултиране, отлични продукти made in Germany и всеобхватни услуги са ценностите, които правят Керхер Ваш надежден партньор в сферата на почистването на резервоари и контейнери. Доказани предприемачи и лидери на пазара по цял свят разчитат на ноу-хау и иновативните продукти и услуги на Керхер. Тук ще намерите селекция от наши системи, от които над 250 вече са планирани и инсталирани по целия свят.