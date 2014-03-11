Смукачки на самообслужване
Специално предложение за впечатляващи резултати от почистването.
Professional
В професионалното почистване е необходимо да се извършват множество различни задачи, всяка от които с индивидуални изисквания, тях Керхер решава безпроблемно чрез своите уреди. За малки и големи фирми, за промишлени предприятие, гастрономи и супермаркети, за градината и за селскостопанския двор - Керхер ще Ви предложи вярното решение за трайно почистване с грижа към природната среда. Тук се предлагат популярните професонални пароструйки; водоструйки и метачни машини и множество други ефективни и енергоспестяващи уреди за почистване.
Решения за професионалисти
От селското стопанство до промишлеността и строителството. Що се отнася до почистването, всеки сектор изисква свои собствени методи, машини и инструменти. Тук получавате съвети и примери, които да ви помогнат да решите вашата индивидуална задача за почистване.
Промишлени почистващи системи и решения
С нашите промишлени смукачки, машини за почистване със сух лед, системи за почистване на резервоари, водоструйки за високо и ултра високо налягане, подопочистващи и подо-метящи машини и др., ние покриваме всяко изискване във всички сектори на промишлеността.
Решения за всеки бранш - продукти за професионална употреба
Оптималното почистване е важен фактор в промишлеността и частния бизнес. Защитата и опазването на околната среда е от съществена важност. Затова ние предлагаме уреди, които отговарят на изискванията на времето и на клиентите.