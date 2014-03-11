Professional

В професионалното почистване е необходимо да се извършват множество различни задачи, всяка от които с индивидуални изисквания, тях Керхер решава безпроблемно чрез своите уреди. За малки и големи фирми, за промишлени предприятие, гастрономи и супермаркети, за градината и за селскостопанския двор - Керхер ще Ви предложи вярното решение за трайно почистване с грижа към природната среда. Тук се предлагат популярните професонални пароструйки; водоструйки и метачни машини и множество други ефективни и енергоспестяващи уреди за почистване.