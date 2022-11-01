Почистване на соларни модули

Мръсотията от прах, сажди и цветен прашец намалява ефективността на фотоволтаичните и слънчеви топлинни модули с до 30 % при монтаж на покриви и с до 10 % при монтаж на открити пространства. Отстраняването на замърсяванията от дъжд, кондензация и вятър не са достатъчни за ефективно почистване на модулите. За постоянно висок добив на електроенергия е необходимо редовно да се извършва правилно почистване на системата.