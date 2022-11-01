Почистване на соларни модули
Мръсотията от прах, сажди и цветен прашец намалява ефективността на фотоволтаичните и слънчеви топлинни модули с до 30 % при монтаж на покриви и с до 10 % при монтаж на открити пространства. Отстраняването на замърсяванията от дъжд, кондензация и вятър не са достатъчни за ефективно почистване на модулите. За постоянно висок добив на електроенергия е необходимо редовно да се извършва правилно почистване на системата.
Икономично почистване на соларни паркове
Мръсотията от прах, сажди и цветен прашец намалява ефективността на фотоволтаичните и слънчеви топлинни модули с до 30 % при монтаж на покриви и с до 10 % при монтаж на открити пространства. Отстраняването на замърсяванията от дъжд, кондензация и вятър не са достатъчни за ефективно почистване на модулите. За постоянно висок добив на електроенергия е необходимо редовно да се извършва правилно почистване на системата.
Машинно почистване
Обширните модулни площи на съвременните соларни паркове вече не трябва да се почистват с ръчно насочвани почистващи системи. Нашите многофункционални комунални машини с прикачена соларна почистваща система са вашият силен екип за тези задачи. В допълнение, те помитат сняг или пясък от модулите.
Ръчно почистване
Гъвкави, практични и разнообразни: с помощта на комбинация от четки, телескопични струйници, приставки и адаптери можете да почиствате фасади, стъклени повърхности, слънчеви панели и подове с чиста вода при средно или високо налягане на различни височини, наслаждавайки се на оптимално управление и максимална свобода на движение.
Новото системно решение за почистване на фасади, стъкло, соларни панели и подови покрития.
Нашето ново системно решение включва четки, телескопични удължители, приставки и адаптери, вече позволява гъвкавото прилагане на различните видове почистване при различните задачи за почистване. Независимо дали става въпрос за ниско, средно или високо налягане, или за прахосмучене: никога преди почистването на фасадите, стъклените повърхности, соларните панели и подовите покрития не е било по-гъвкаво, а също и по-удобно и по-качествено в трудно достъпните за почистване места.