По-гъвкаво. По-удобно. По-добро.
Новото системно решение за почистване на фасади, стъкло, соларни панели и подови покрития.
Нашето ново системно решение включва четки, телескопични удължители, приставки и адаптери, вече позволява гъвкавото прилагане на различните видове почистване при различните задачи за почистване. Независимо дали става въпрос за ниско, средно или високо налягане, или за прахосмучене: никога преди почистването на фасадите, стъклените повърхности, соларните панели и подовите покрития не е било по-гъвкаво, а също и по-удобно и по-качествено в трудно достъпните за почистване места.
Ролкови четки. Подобряване на ефективността на почистване. Много е просто.
Хидравличното задвижване на въртящите се ролки на четките разширява възможностите за приложение на нашите професионални водоструйки - дори на най-малките уреди за високо налягане с по-ниска разходна норма на водата. Задвижването с вградена пръскачка за перфектно управление на водата позволява използването на приставки за четки с различна твърдост, които много лесно се сменят благодарение на системата за бърза смяна и могат безопасно да бъдат свързани към задвижването. Ролката на четката може по желание да бъде монтирана директно върху разпръскващата тръба или върху телескопичната пръчка. Приставките са подходящи, в зависимост от версията на изпълнение, за сложни почистващи дейности на соларни системи, стъклени повърхности и груби фасади, както и за вътрешни дворове с каменни или дървени повърхности. При почистването на фасадите четките автоматично се обръщат нагоре, като по този начин намаляват физическите усилия за потребителя.
Открийте и нашата гама iSolar (възможно е само почистване на соларни системи):
Четки. Универсални решения. За всяка ситуация на почистване.
Нашите универсални четки се предлагат с различна степен на твърдост и за почти всеки вид почистване. При почистване на чувствителни стъклени повърхности или соларни панели с водопроводна или осмозна вода, две дюзи с ниско налягане осигуряват оптималното отвеждане на водата между частите на четката. Дюзата за високо налягане, която е включена в комплекта на доставката, също позволява използването на уред за миене под високо налягане при особено тежки замърсявания. Максимална универсалност за ефективно почистване.
Телескопични удължители. Максимална гъвкавост. Навсякъде.
Една система, четири вида почистване: с нашите многофункционални телескопични удължители се достигат най-отдалечените места по време на почистване с ниско налягане с вода от водопроводната мрежа или с вода от осмоза. Допълнителните комплекти за закрепване и адаптерите също позволяват използването на приложения за средно и високо налягане и дори прахосмукачки за мокро и сухо чистене от Kärcher и по този начин осигуряват гъвкавостта, от която се нуждаете за всяка работа.
Максимален контрол
Силата на затягане може да се настрои индивидуално и не е необходим допълнителен инструмент. Всеки затягащ елемент има отделен регулиращ винт.
Максимална безопасност
Нашата иновативна функция против преобръщане надеждно предотвратява нежеланото усукване на телескопичните елементи на удължителя, като по този начин улеснява управлението за дълго време.
Максимална ергономичност
Маркучът за високо налягане се извежда благодарение на въртящия се основен елемент. Това намалява страничните сили и намалява физическото усилие за потребителя.
Телескопични удължители
TL адаптер
Носеща рамка. Работа без умора. Универсалност.
Работа без умора, повишена производителност: универсалната носеща рамка се състои от мек ремък, която удобно се носи на гърба с помощта на пружинен балансьор и скоба за закрепване на инструменти и прикачено оборудване. Носещата система пренася и разпределя тежестта на телескопичния удължител, на струйника за високо налягане или на градинските инструменти върху целия торс на оператора, така че необходимото усилие на държане с ръце е снижено почти до нула. Пружинният балансьор с прибиращо се и разтегателно стоманено въже осигурява гъвкавото адаптиране на пренасяне на тежестта към желаната позиция на задържане.