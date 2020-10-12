Ролкови четки. Подобряване на ефективността на почистване. Много е просто.

Хидравличното задвижване на въртящите се ролки на четките разширява възможностите за приложение на нашите професионални водоструйки - дори на най-малките уреди за високо налягане с по-ниска разходна норма на водата. Задвижването с вградена пръскачка за перфектно управление на водата позволява използването на приставки за четки с различна твърдост, които много лесно се сменят благодарение на системата за бърза смяна и могат безопасно да бъдат свързани към задвижването. Ролката на четката може по желание да бъде монтирана директно върху разпръскващата тръба или върху телескопичната пръчка. Приставките са подходящи, в зависимост от версията на изпълнение, за сложни почистващи дейности на соларни системи, стъклени повърхности и груби фасади, както и за вътрешни дворове с каменни или дървени повърхности. При почистването на фасадите четките автоматично се обръщат нагоре, като по този начин намаляват физическите усилия за потребителя.