EWM 2 електрически моп - Винаги прясно избърсан под

* Kärcher EWM 2 постига до 20% по-добра ефективност на почистване в сравнение с конвенционалния моп с платнено покритие в тестовата категория "Избърсване". Отнася се за средните резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.

** При почистване на под с площ от 60 m² EWM 2 (разход: 0,4 л) използва до 90% по-малко вода в сравнение с конвенционален моп и кофа, пълни с 5 литра вода (разход: 5,0 л).