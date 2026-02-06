EWM 2 електрически моп - Винаги прясно избърсан под

Дните, в които трябваше да влачите кофа наоколо и да бършете с мръсна вода, отдавна отминаха. С електрическия моп EWM 2 от Kärcher, въртящите се валяци непрекъснато се навлажняват с прясна вода и мръсната вода се събира в резервоара за мръсна вода. А ниската остатъчна влага означава, че може да се използва на всички твърди подове - дори на паркет.

0 Продукти
Alfred Kärcher GmbH

Как подовете са „винаги прясно избърсани“?

Електрическият моп EWM 2 от Kärcher се плъзга почти автоматично по пода. Въртящите се валяци непрекъснато се навлажняват с прясна вода от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се събира в резервоара за мръсна вода. Това означава, че винаги избърсвате с прясна вода и вместо просто да разнасяте мръсотията, за нула време ще имате искрящо чисти подове. Електрическия моп EWM 2 осигурява хигиенично и безпроблемно почистване.

Предимства, които правят разликата

Fc 3 Cordless Анимация

Винаги прясно избърсан благодарение на технологията за самопочистване

  • Непрекъснато навлажняване на валяците с прясна вода
  • Събраната смес от мръсотия/вода отива директно към резервоара за мръсна вода
  • 20% по-добри резултати при почистване*

 

FC 3 Cordless Хол

Лесен за използване под мебели

  • Тънък дизайн и глава за почистване на под с гъвкава връзка
  • Почистване без усилие под мебели и около предмети
  • Почистване до ръба - за отлични резултати в ъглите и по ръбовете
Различни твърди подове

Подходящ за всички твърди подове

  • Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък, плочки и пластмаса
  • Ниската остатъчна влага означава, че по пода може да се ходи отново след приблизително две минути
  • Голяма гама препарати и средства за грижа

 

Fc 3 Cordless Стълби

Максимална свобода на движение

  • Мощна литиево-йонна батерия с време на работа от 20 минути
  • Почиствайте независимо от контакта
  • Тристепенният LED дисплей действа като интуитивен индикатор за нивото на батерията
FC 3 Cordless без усилия

Избърсване без усилие

  • Въртящите се напред ролки означават, че няма повече уморително търкане
  • Носенето на кофа с вода е в миналото, благодарение на резервоарите за прясна и мръсна вода
  • Функцията за самопочистване на валяците означава, че кърпата за почистване на пода вече не трябва да се изстисква

 

FC 3 Cordless Спестяване на вода

Спестяване на ресурси

  • 90% икономия на вода** - в сравнение с почистването с конвенционален моп и кофа.

 

Стъпки за приложение

Fc 3 Application step 1

Поставете почистващите валяци

FC 3 Application step 2

Напълнете резервоара за прясна вода

FC 3 Application step 3

Изчистете пода

Schmutzwassertank

Изпразнете резервоара за мръсна вода

Washable

Почистете валяците (машинно пране при 60 °C)

Stow

Приберете устройството

FC / Cordless

Без нужда от прахосмукачка преди избърсване? Това е възможно с уредите за почистване на под Kärcher.

Открийте електрическите мопове и машини за почистване на твърди поове Kärcher, които съкращават процеса на почистване наполовина. Край на досадното предварително почистване с прахосмукачка: нашите уреди премахват едри замърсявания, разляти течности и дори упорити засъхнали остатъци само в една стъпка. Вашите подове ще бъдат идеално чисти за нула време.

Препарати и аксесоари

С гамата от аксесоари, предлагани за безкабелните уреди за почистване Kärcher, почистването и грижите могат да бъдат идеално съчетани с всеки под. Универсалното почистващо средство за подове например е подходящо за всеки твърд под, докато специалните препарати за дърво и камък допълнително се грижат и защитават тези видове подови настилки.

* Kärcher EWM 2 постига до 20% по-добра ефективност на почистване в сравнение с конвенционалния моп с платнено покритие в тестовата категория "Избърсване". Отнася се за средните резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.

 

** При почистване на под с площ от 60 m² EWM 2 (разход: 0,4 л) използва до 90% по-малко вода в сравнение с конвенционален моп и кофа, пълни с 5 литра вода (разход: 5,0 л).