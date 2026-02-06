EWM 2 електрически моп - Винаги прясно избърсан под
Дните, в които трябваше да влачите кофа наоколо и да бършете с мръсна вода, отдавна отминаха. С електрическия моп EWM 2 от Kärcher, въртящите се валяци непрекъснато се навлажняват с прясна вода и мръсната вода се събира в резервоара за мръсна вода. А ниската остатъчна влага означава, че може да се използва на всички твърди подове - дори на паркет.
Как подовете са „винаги прясно избърсани“?
Електрическият моп EWM 2 от Kärcher се плъзга почти автоматично по пода. Въртящите се валяци непрекъснато се навлажняват с прясна вода от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се събира в резервоара за мръсна вода. Това означава, че винаги избърсвате с прясна вода и вместо просто да разнасяте мръсотията, за нула време ще имате искрящо чисти подове. Електрическия моп EWM 2 осигурява хигиенично и безпроблемно почистване.
Предимства, които правят разликата
Винаги прясно избърсан благодарение на технологията за самопочистване
- Непрекъснато навлажняване на валяците с прясна вода
- Събраната смес от мръсотия/вода отива директно към резервоара за мръсна вода
- 20% по-добри резултати при почистване*
Лесен за използване под мебели
- Тънък дизайн и глава за почистване на под с гъвкава връзка
- Почистване без усилие под мебели и около предмети
- Почистване до ръба - за отлични резултати в ъглите и по ръбовете
Подходящ за всички твърди подове
- Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, ламинат, камък, плочки и пластмаса
- Ниската остатъчна влага означава, че по пода може да се ходи отново след приблизително две минути
- Голяма гама препарати и средства за грижа
Максимална свобода на движение
- Мощна литиево-йонна батерия с време на работа от 20 минути
- Почиствайте независимо от контакта
- Тристепенният LED дисплей действа като интуитивен индикатор за нивото на батерията
Избърсване без усилие
- Въртящите се напред ролки означават, че няма повече уморително търкане
- Носенето на кофа с вода е в миналото, благодарение на резервоарите за прясна и мръсна вода
- Функцията за самопочистване на валяците означава, че кърпата за почистване на пода вече не трябва да се изстисква
Спестяване на ресурси
- 90% икономия на вода** - в сравнение с почистването с конвенционален моп и кофа.
Стъпки за приложение
Поставете почистващите валяци
Напълнете резервоара за прясна вода
Изчистете пода
Изпразнете резервоара за мръсна вода
Почистете валяците (машинно пране при 60 °C)
Приберете устройството
Без нужда от прахосмукачка преди избърсване? Това е възможно с уредите за почистване на под Kärcher.
Открийте електрическите мопове и машини за почистване на твърди поове Kärcher, които съкращават процеса на почистване наполовина. Край на досадното предварително почистване с прахосмукачка: нашите уреди премахват едри замърсявания, разляти течности и дори упорити засъхнали остатъци само в една стъпка. Вашите подове ще бъдат идеално чисти за нула време.
Препарати и аксесоари
С гамата от аксесоари, предлагани за безкабелните уреди за почистване Kärcher, почистването и грижите могат да бъдат идеално съчетани с всеки под. Универсалното почистващо средство за подове например е подходящо за всеки твърд под, докато специалните препарати за дърво и камък допълнително се грижат и защитават тези видове подови настилки.
* Kärcher EWM 2 постига до 20% по-добра ефективност на почистване в сравнение с конвенционалния моп с платнено покритие в тестовата категория "Избърсване". Отнася се за средните резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба.
** При почистване на под с площ от 60 m² EWM 2 (разход: 0,4 л) използва до 90% по-малко вода в сравнение с конвенционален моп и кофа, пълни с 5 литра вода (разход: 5,0 л).