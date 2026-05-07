Филтърна система за вода

Филтрите за вода Kärcher ефективно намаляват замърсяванията и нежеланите остатъци от водопровода, осигурявайки безопасна питейна вода. Многостепенните филтриращи системи се свързват директно към водопровода и предлагат решения за различни приложения. Замърсители като хлор, тежки метали, микропластмаси, остатъци от лекарства, бактерии и вируси се филтрират, подобрявайки вкуса на водата.

0 Продукти
Kärcher water filter

Системи за филтриране на вода

Три причини да използвате нашата филтърна система WPC 120 UF

Ефективно филтриране

Мощната 4-степенна филтърна система надеждно премахва частици като микропластмаса, намалява тежките метали и остатъците от лекарства във водата и задържа бактерии и вируси. В същото време се запазват ценни минерали, които са важни за организма и подобряват вкуса на водата.

Kärcher WPC 120 UF

Лесен монтаж и работа

Без помпа, без захранване: водният филтър WPC 120 UF изисква само водна връзка и малко пространство; например в основния шкаф под кухненската мивка. Кранът също може лесно да се монтира и управлява като нормален кран и е включен в обхвата на доставката.

WPC 120 UF в долен шкаф, под кухненска мивка

Лесна поддръжка

Редовната смяна на филтъра е достатъчна за надеждна работа. Филтърът се отстранява лесно само с едно завъртане. Филтърът Pre-Pure трябва да се сменя приблизително на всеки 3 до 6 месеца (или след 2500 l); филтрите Hy-Protect и Post-Protect издържат до 12 месеца (или за филтриране на 2500 l).

Смяна на филтър WPC 120 UF

Как работи

Kärcher Pre-Pure филтър

Pre-Pure филтър

В 1-ви и 2-ри етап филтърът за частици и филтърът с активен въглен отстраняват големи суспендирани вещества от водата и в резултат на това удължават живота на филтрите надолу по веригата.

Kärcher Hy-Protect филтър

Hy-Protect филтър

Ултрафилтрационната мембрана на 3-та степен дори премахва най-малките частици с размер до 0,1 микрометра (500 пъти по-фини от човешки косъм). Това означава, че филтърът е способен да филтрира повече от 99,9999% от бактериите.

Kärcher Филтър за последваща защита

Филтър за последваща защита

Филтърът с активен въглен на 4-та филтърна степен задържа хлор, остатъци от лекарства и тежки метали и подобрява вкуса на водата, без да влияе на минералното съдържание.

Какво прави филтърът за вода Kärcher WPC 120 UF?

Филтърът за вода WPC 120 UF надеждно отстранява замърсители и частици от чешмяната вода, включително:

Пиктограма за вируси и бактерии

Вируси и бактерии

Пиктограма за остатъци от лекарства

Остатъци от лекарства

Пиктограма за хлор

Хлор

Пиктограма за частици и микропластмаси

Частици и микропластмаси

PПиктограма за тежки метали

Тежки метали

Често задавани въпроси

Системата за воден филтър трябва да бъде инсталирана на мястото на извличане (обикновено в кухнята) и да работи с чешмяна вода, която отговаря на минималните стандарти на СЗО за питейна вода. Системата не е подходяща за филтриране на солена или кладенчеова вода.

Системата може да бъде свързана към всички нормални битови 3/8" водопроводни връзки. С помощта на адаптера, включен в комплекта, филтърната система може да бъде свързана и към съществуващия кран. Не е необходима връзка към захранването.

Кранът, включен в обхвата на доставката, е предназначен само за извличане на филтрирана вода, например за пиене, готвене или измиване на плодове и зеленчуци. Вода, която не се нуждае от филтриране, например за миене на чинии или почистване, може да се вземе от домакинския кран. Това облекчава филтрите и удължава живота им.

В сравнение със системите за осмоза, ултрафилтрацията на нашата филтърна система за вода не се нуждае от захранване или допълнителна инсталация за отпадни води и е много по-достъпна.

Аксесоари