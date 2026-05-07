Филтърна система за вода

Филтрите за вода Kärcher ефективно намаляват замърсяванията и нежеланите остатъци от водопровода, осигурявайки безопасна питейна вода. Многостепенните филтриращи системи се свързват директно към водопровода и предлагат решения за различни приложения. Замърсители като хлор, тежки метали, микропластмаси, остатъци от лекарства, бактерии и вируси се филтрират, подобрявайки вкуса на водата.
Системи за филтриране на вода
Три причини да използвате нашата филтърна система WPC 120 UF
Ефективно филтриране
Мощната 4-степенна филтърна система надеждно премахва частици като микропластмаса, намалява тежките метали и остатъците от лекарства във водата и задържа бактерии и вируси. В същото време се запазват ценни минерали, които са важни за организма и подобряват вкуса на водата.
Лесен монтаж и работа
Без помпа, без захранване: водният филтър WPC 120 UF изисква само водна връзка и малко пространство; например в основния шкаф под кухненската мивка. Кранът също може лесно да се монтира и управлява като нормален кран и е включен в обхвата на доставката.
Лесна поддръжка
Редовната смяна на филтъра е достатъчна за надеждна работа. Филтърът се отстранява лесно само с едно завъртане. Филтърът Pre-Pure трябва да се сменя приблизително на всеки 3 до 6 месеца (или след 2500 l); филтрите Hy-Protect и Post-Protect издържат до 12 месеца (или за филтриране на 2500 l).
Как работи
Pre-Pure филтър
В 1-ви и 2-ри етап филтърът за частици и филтърът с активен въглен отстраняват големи суспендирани вещества от водата и в резултат на това удължават живота на филтрите надолу по веригата.
Hy-Protect филтър
Ултрафилтрационната мембрана на 3-та степен дори премахва най-малките частици с размер до 0,1 микрометра (500 пъти по-фини от човешки косъм). Това означава, че филтърът е способен да филтрира повече от 99,9999% от бактериите.
Филтър за последваща защита
Филтърът с активен въглен на 4-та филтърна степен задържа хлор, остатъци от лекарства и тежки метали и подобрява вкуса на водата, без да влияе на минералното съдържание.
Какво прави филтърът за вода Kärcher WPC 120 UF?
Филтърът за вода WPC 120 UF надеждно отстранява замърсители и частици от чешмяната вода, включително: