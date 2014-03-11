Инвестицията в подопочистващи машини винаги е печеливша

Как точно работят подопочистващите машини?

Всички съвременни подопочистващи машини с ролкова или дискова четка по същество работят на практика по един и същ начин. Почистващият разтвор се смесва или в резервоара за прясна вода, като към него се добавят почистващи препарати, или, при автоматичните дозиращи системи, почистващият разтвор се подава точно пред самата глава на четката. Отстраняването на замърсяванията става с едновременното въртене и със силата на притискането на четката. Благодарение на смукателната мощност на турбината, мръсната вода след това се абсорбира от засмукваща лайсна и се събира в резервоара за мръсна вода. Подопочистващите машини, от друга страна, нямат турбина или засмукваща лайсна. Ето защо раздробената и разтворена мръсотия се почиства след това, например, с помощта на смукачките на Kärcher за сухо и мокро почистване.

Но не всички подопочистващи машини са еднакви

Подопочистващите машини са като автомобилите - всички те работят еднакво, но не всеки модел е подходящ за приложение във всяка област. И все пак благодарение на различните конструкции, размери, системите на главите за четки и технологията на задвижване е много лесно да намерите точно тази машина, която точно отговаря на вашите индивидуални изисквания. Вие знаете, колко големи са вашите повърхности и дали върху тях има или няма предмети. Вие знаете структурата на вашите подове и степента им на замърсяване. А ние разполагаме с подходящата машина за почистване на точно вашия под. Гарантираме това.