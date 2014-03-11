Инвестицията в подопочистващи машини винаги е печеливша
Инвестицията в машина за почистване на подове трябва да има възвращаемост - а подопочистващата машина на Kärcher ни дава точно това. Как? В сравнение с ръчното почистване, подопочистващите машини намаляват разходите за труд и материали, но същевременно повишават значително качеството на почистването.
Икономичното средство за почистване за всякакъв вид приложение
В сравнение с ръчното почистване на пода, подопочистващите машини са по-бързи, по-рентабилни и по-практични, когато става въпрос за почистване на различни видове подове. Машината ви спестява време и почистващи препарати, помага на служителите ви и на вашия портфейл. Машините са лесни за експлоатация и не изискват специална поддръжка. За всяко приложение има подходящ дизайн, всеки от които идеално съответства на вида и размера на вашия под и настилка и на вашите изисквания. Независимо, дали се отнася за малък бизнес, пъб или ресторант, голям супермаркет или търговски център или много голяма повърхност в летище или производствена зала, подопочистващите машини са най-ефективното решение за отличното почистване на всички подове, независимо дали са с размери 30 м² или 30 000 м².
Как точно работят подопочистващите машини?
Всички съвременни подопочистващи машини с ролкова или дискова четка по същество работят на практика по един и същ начин. Почистващият разтвор се смесва или в резервоара за прясна вода, като към него се добавят почистващи препарати, или, при автоматичните дозиращи системи, почистващият разтвор се подава точно пред самата глава на четката. Отстраняването на замърсяванията става с едновременното въртене и със силата на притискането на четката. Благодарение на смукателната мощност на турбината, мръсната вода след това се абсорбира от засмукваща лайсна и се събира в резервоара за мръсна вода. Подопочистващите машини, от друга страна, нямат турбина или засмукваща лайсна. Ето защо раздробената и разтворена мръсотия се почиства след това, например, с помощта на смукачките на Kärcher за сухо и мокро почистване.
Но не всички подопочистващи машини са еднакви
Подопочистващите машини са като автомобилите - всички те работят еднакво, но не всеки модел е подходящ за приложение във всяка област. И все пак благодарение на различните конструкции, размери, системите на главите за четки и технологията на задвижване е много лесно да намерите точно тази машина, която точно отговаря на вашите индивидуални изисквания. Вие знаете, колко големи са вашите повърхности и дали върху тях има или няма предмети. Вие знаете структурата на вашите подове и степента им на замърсяване. А ние разполагаме с подходящата машина за почистване на точно вашия под. Гарантираме това.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШАТА НОВА АКУМУЛАТОРНА ПОДОПОЧИСТВАЩА МАШИНА BR 30/1 C BP
Чисти подове с половината работа
Нашият Kärcher BR 30/1 C Bp надеждно почиства твърди подове благодарение на своята система 2-в-1. Той събира груби замърсявания и косми и в същото време измива пода с две ролки – това означава, че предварителното почистване с прахосмукачка е нещо от миналото.
Kärcher BR 30/1 C Bp е комерсиален акумулаторен почистващ уред за подове за хигиенично почистване на подови повърхности до 200 квадратни метра. Можете да изполвате уреда да измива пода и в същото време да събира без усилие груби замърсявания, косми и мръсната вода, като по този начин Ви помага да съкратите времето за изсъхване.
Бързо, хигиенично почистване и дезинфекция на пода за малки площи. BR 30/1 C Bp Pack компактната акумулаторна подопочистваща машина с ролкова микрофибърна технология на Kärcher подходяща за всички видове подове.
Коя подопочистваща машина за кой тип под?
Подопочистваща машина с ролкова четка е особено подходяща за дълбоко почистване на структурирани и силно замърсени подове поради високата скорост на четката и по-голямото контактно налягане на cm². Тази технология на въртене на главата на четката дава значителни предимства при работа с едри замърсявания, тъй като въртящите се в противоположни направления ролки поглъщат частиците, които след това отиват обратно в контейнера за едър боклук. Това означава, че вече не е необходимо предварително измитане на пода като предишна работна стъпка.
Подопочистващи машини с дискови четкови глави обикновено се използват за поддържащо профилактично почистване и за почистване на леки замърсявания. Тези машини за миене на подовете са особено популярни за гладки подове и при чувствителни към шум места, като например в болниците или хотелския и гастрономическия сектор.
И така, коя подопочистваща машина е най-подходящата за вас?
Машините ни за миене на подове се предлагат в различни размери и се предлагат с множество варианти на конфигурация за широк спектър от приложения - специално разработените аксесоари ви помагат да направите нещо повече от просто измиване на пода и почистване. Други специални почистващи средства и други по-прости миещи метачни машини допълват нашата гама. Тук сред нашата продуктова гама ще намерите не само цялата информация за отделните категории, но и подопочистваща машина, която е най-подходящата за вас.
Компактни подопочистващи машини
Разработен за бързо и гъвкаво почистване на малки и средни площи като в ресторанти, магазини, кухни, хотели и други често посещавани райони, с много мебели: нашите бутащи подопочистващи машини с бутане.
Ръчно водими подопочистващи машини
Подопочистващи машини с ходещ оператор са перфектни за ефективно почистване на средни по размер площи, като например във вериги магазини, плувни басейни, зали, както и коридори и пътеки и на етажи на много съоръжения
Подопочистващи машини със седящ/стоящ оператор
Идеалният избор за почистване на големи, слабо обзаведени площи, като например складове и производствени зали, търговски центрове, паркинги или летища. Тук можете да намерите и нашите комбинирани машини за метене / подопочистване.
Други решения за почистване
Независимо дали става въпрос за еднодискови и полиращи машини за поддръжка на твърди повърхности или решения за много взискателни задачи за почистване, като например на стълби или ескалатори: другите ни решения за почистване.
Какъв вид захранване за кой вид подопочистваща машина?
В зависимост от размера и модела, подопочистващите машини на Kärcher се захранват от електрическата мрежа, задвижват се от акумулатор или от двигател. И тук се прилага следното правило: приложението определя най-разумната за вашия случай технология.
Моделите ръчно водими подопочистващи машини, захранвани от мрежата (т.е. кабелни) от компактен клас и портативните модели с ръчно управление са подходящи за почистване на по-малки вътрешни площи в извън работното време.
Подопочистващи машини, работещи на акумулатор дават максимална подвижност и предотвратяват опасността от спъване в кабелите. Голяма и малка машина: Kärcher предлага варианти на различни конструкции със захранване от акумулатор.
Препоръчваме нашите екологични версии на двигатели с вътрешно горене (дизел или LPG) за големи външни или за добре вентилирани и проветрявани вътрешни площи. Машините за миене на под с двигатели за вътрешно горене от Kärcher се предлагат в изпълнение на подопочистващи машини със седящ оператор.
Подопочистващи машини с или без автоматична трансмисия?
Комфортът, теглото и удобството за ползване са решаващи фактори при вземането на решение, дали машината да има или да няма автоматично задвижване. По-леките метачни машини с обем на резервоара до прибл. 50 литра могат лесно да се управляват без автоматично задвижване. Но за по-големите модели препоръчваме автоматична трансмисия, тъй като не е възможно да работите с машина с такъв размер, като използвате собственото си тегло за по-дълъг период от време и без да се уморите.
Машините за почистване на пода без двигатели използват въртенето на четките, за да придвижват машината напред. Тук усилията, изисквани от оператора за това, са сведени до минимум.
Активният и регулируем двигател на подопочистващата машина за почистване на пода с тягово задвижване, напротив, движи машината напред, като позволява продължителна работа, без да има чувство на умора.
Подопочистващи машини, които са създадени специално за вас
Ако е оборудвана с подходящите аксесоари, подопочистващата машина на Kärcher може да се използва и за специални приложения, като полиране или отстраняване на покрития. Освен, че поддържа наличност на всички износващи се части, фирмата предлага и широка гама от подложки, дискови и ролкови четки, всмукателни устни, чистачки, акумулатори и зарядни устройства, като прави вашата машина приспособима точно към вашите изисквания за почистване. Предлагат се и различни комплекти накрайници, като нашия Home Base Kit, с цел лесното транспортиране на инстументите за ръчно почистване. Така вие получавате подопочистваща машина, която точно съответства на вашите потребности.
Подходящото почистващо средство за вашата подопочистваща машина
Независимо от типа на пода, от машината за почистване на пода или от нивото на замърсяване, Kärcher предлага широка гама от почистващи препарати, разработени, за да отговорят напълно на вашите различни изисквания. Не само икономични при употребата им и високо ефективни срещу всеки вид замърсявания, те са и екологични и достатъчно щадящи повърхностите, като съответстват на най-новите стандарти в научните изследвания.
Ефективно унищожаване на микробите за повишени хигиенни изисквания
Нашият комплект накрайници за подопочистващите машини с цел дезинфекция на повърхности чрез пръскане на препарат ви дава възможност да почиствате с малък разход на пари и материал. Дозирането на подходящия дезинфектант чрез разпръскващата тръба или ръчна дюза ефективно унищожава микробите по пода, стените и мебелите. Спазвайки действащите инструкции е възможно да се постигне професионална дезинфекция чрез пръскане като се използва подходящ дезинфектант. Аксесоарите са подходящи за използване в жп гари, летища, офиси и търговски сгради, за домовете за стари хора и със специални грижи, за детски ясли, училища, басейни и спортни съоръжения. Понастоящем е възможно допълнително да се дооборудват моделите подопочистващи машини B 150 R и B 200 R.
Ефективност от бъдещето - Миене и метене в една работна стъпка
Нашите подопочистващи машини почистват по-ефективно както подове в малки пространства, така и обекти с големи площи.
- Пестите време и разходи
- Почиствате големи площи бързо и качествено
- Ефективност в борбата за чистота
Сега още по-добре
Ефективност, дълготрайност и икономичност - новата самоходна метачна машина B 110 R сега прави почистването на големи площи, като например в супермаркети, летища и складове, още по-лесно. Благодарение на обновените си компоненти, машината дава още по-добър резултат след почистване с максимално удобство на оператора.
Блестяща перспектива
Компактност, маневреност, удобство: нашите подопочистващи машини със седящ оператор могат лесно да почистват големи площи от 1500 m² в складове, паркинги или в търговски центрове. Високата позиция за сядане на оператора осигурява по всяко време добра видимост към зоните, които трябва да се почистват. При необходимост добрата маневреност позволява завъртане в кръг с малък диаметър. С нагледния си и разбираем панел за управление, машините се управляват по интуиция - така че просто сядате и потегляте.
Бързо и гъвкаво в кратки срокове
Препятствията и участъците, пълни с предмети, вече не са проблем при почистването: Компактните подопочистващи машини за много кратък срок почистват малки до средни площи, като например в ресторанти, кухни, магазини и хотели. Маневреността им ги прави лесни за управление - дори тесни коридори вече могат да бъдат почистени лесно. Различните модели позволяват постигане на отлични резултати след почистването на различните повърхности и връщат блясъка на всички подови настилки. Благодарение на тяхната технология за засмукване, подовете са не само чисти, но и сухи и по тях може веднага след почистването да се стъпва.
Съвети, сервиз и продажби
Търсене на търговци: професионалните подопочистващи машини се предлагат от всички специализирани търговци на дребно на Kärcher.
Свържете се с Kärcher: използвайте нашата форма за контакт или направо ни се обадете.