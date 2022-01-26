BR 30/1 C Bp акумулаторна подопочистваща машина

Компактна и ефективна

Kärcher BR 30/1 C Bp е комерсиален акумулаторен почистващ уред за подове за хигиенично почистване на подови повърхности до 200 квадратни метра. Можете да изполвате уреда да измива пода и в същото време да събира без усилие груби замърсявания, косми и мръсната вода, като по този начин Ви помага да съкратите времето за изсъхване.

Чисти подове с половината работа

Нашият Kärcher BR 30/1 C Bp надеждно почиства твърди подове благодарение на своята система 2-в-1. Той събира груби замърсявания и косми и в същото време измива пода с две ролки – това означава, че предварителното почистване с прахосмукачка е нещо от миналото.

Изпълнението говори само за себе си. Изпълнението говори само за себе си. Благодарение на своята ролкова микрофибърна технология, машината дава до 20 % по-добри резултати на почистване от ръчното почистване на пода. С акумулаторния уред за почистване на под BR 30/1 C Bp предварителното почистване с прахосмукачка е нещо от миналото. Благодарение на ефективната комбинация от събиране на груба мръсотия и измиване, вашето време за почистване дори се намалява с до 50 % и по пода може да се ходи отново след около две минути – благодарение на ефективността на изсъхване, която е подобрена с 60 % в сравнение със стандартен моп.

Комерсиалният уред за почистване на подове също е изключително тих с ниво на звука от само 55 dB, така че няма смущения в работата. Освен това, той се откроява благодарение на здравия си и компактен дизайн и дори двигателят е значително по-дълготраен. Благодарение на работата с батерии, BR 30/1 C Bp може да се използва безжично и независимо от всички съществуващи електрически контакти. Акумулаторният почистващ уред за подове е подходящ за всички видове подове и за професионална употреба в лекарски кабинети, козметични салони, кафенета, ресторанти и други малки предприятия или търговски обекти.