BR 30/1 C Bp акумулаторна подопочистваща машина

Бързо, хигиенично почистване и дезинфекция на пода за малки площи. BR 30/1 C Bp Pack компактната акумулаторна подопочистваща машина с ролкова микрофибърна технология на Kärcher подходяща за всички видове подове.

Нежно и безшумно почистване на подове в мебелни магазини с Kärcher BR 30/1 C Bp

Дезинфекционно и хигиенично почистване на подове в лекарски кабинет с Kärcher BR 30/1 C Bp

Почистване на пода с нисък шум в бутик за дрехи с акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp

Дезинфекция на подове на медицинска практика с акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C

Основно почистване на пода в кафене с акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp

    Компактна и ефективна

     

    Kärcher BR 30/1 C Bp е комерсиален акумулаторен почистващ уред за подове за хигиенично почистване на подови повърхности до 200 квадратни метра. Можете да изполвате уреда да измива пода и в същото време да събира без усилие груби замърсявания, косми и мръсната вода, като по този начин Ви помага да съкратите времето за изсъхване.

     

    Чисти подове с половината работа

    Нашият Kärcher BR 30/1 C Bp надеждно почиства твърди подове благодарение на своята система 2-в-1. Той събира груби замърсявания и косми и в същото време измива пода с две ролки – това означава, че предварителното почистване с прахосмукачка е нещо от миналото.

     

    Изпълнението говори само за себе си. Изпълнението говори само за себе си. Благодарение на своята ролкова микрофибърна технология, машината дава до 20 % по-добри резултати на почистване от ръчното почистване на пода. С акумулаторния уред за почистване на под BR 30/1 C Bp предварителното почистване с прахосмукачка е нещо от миналото. Благодарение на ефективната комбинация от събиране на груба мръсотия и измиване, вашето време за почистване дори се намалява с до 50 % и по пода може да се ходи отново след около две минути – благодарение на ефективността на изсъхване, която е подобрена с 60 % в сравнение със стандартен моп.

    Комерсиалният уред за почистване на подове също е изключително тих с ниво на звука от само 55 dB, така че няма смущения в работата. Освен това, той се откроява благодарение на здравия си и компактен дизайн и дори двигателят е значително по-дълготраен. Благодарение на работата с батерии, BR 30/1 C Bp може да се използва безжично и независимо от всички съществуващи електрически контакти. Акумулаторният почистващ уред за подове е подходящ за всички видове подове и за професионална употреба в лекарски кабинети, козметични салони, кафенета, ресторанти и други малки предприятия или търговски обекти.

    Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier

    ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС

    Кратко време за зареждане - дълго време на работа

    Благодарение на дългото време на работа и възможното междинно зареждане, машината е винаги готова за използване.

    Ефективност и бързина

    Интегрираната функция за предварително метене с гребен събира груби замърсявания и косми и намалява времето за почистване с до 50%.

    Ефективно почистване за всички видове подове

    Благодарение на своята ролкова микрофибърна технология, акумулаторният уред за почистване на подове BR 30/1 C Bp почиства до 20% по-ефективно в сравнение с ръчното почистване на пода, а изсъхването е с впечатляващите 60% по-бързо, отколкото с моп.

    Добре обмислен дизайн

    Повишена безопасност на труда благодарение на гъвкавия дизайн и устойчивите на плъзгане крачета в пакринг позиция.

    Оптимално съотношение цена/производителност

    Изключителните резултати на почистване, кратко време за настройка и ниски изисквания за поддръжка правят BR 30/1 C Bp впечатляваща машина.

    Безжичен с мощна батерия

    Акумулаторният уред за почистване на подове няма захранващ кабел и е част от акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power.

    Дизайн и качество

    Професионален дизайн с изключително здрава конструкция и дълъг живот.

    Хигиенна дезинфекция

    Подът може да бъде дезинфекциран в рамките на само пет минути, като се използва само 3,0% Kärcher дезинфектант RM 732 (включително SARS-CoV-2).

    Без смущения

    Изключително ниско ниво на шум от само 55 dB(A).

    ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – ПРЕГЛЕД НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕ

    Лесно и тихо почистване с BR 30/1 C Bp

    Ефективно, лесно почистване

    Почиства до 20% по-ефективно и изсъхва до 60% по-бързо от мопа.

    Лесно пълнене на резервоара за чиста вода на Kärcher BR 30/1 C Bp

    1 литър резервоар за чиста вода

    Резервоарът за чиста вода от 1000 ml може лесно да се напълни с вода и препарат.

    Система за предварително метене и резервоар за мръсна вода на Kärcher BR 30/1 C Bp

    700 ml резервоар за мръсна вода със система за предварително метене

    Системата за предварително метене отделя грубата мръсотия от мръсната вода.

    Сменяема литиево-йонна батерия с време за зареждане един час

    Сменяема литиево-йонна батерия

    Един час време на зареждане за 60 минути време на работа (с 3,0 Ah батерия)

    Маневрен и гъвкав дизайн на Kärcher BR 30/1 C Bp

    Гъвкава употреба под мебелите

    Гъвкавата връзка улеснява почистването под мебели и благодарение на ниската височина на уреда, дори труднодостъпните места са лесни за почистване.

    Тиха работа: Kärcher BR 30/1 C Bp

    Ниско ниво на шум по време на работа

    С работен шум от само 55 dB гостите и клиентите са необезпокоявани.

    Здрава конструкция и дълъг експлоатационен живот на двигателя на Kärcher BR 30/1 C Bp

    Дълъг живот и здрав дизайн

    Уредите Kärcher Professional се открояват благодарение на надежден и здрав дизайн с дълъг експлоатационен живот на двигателя от 800 до 1000 часа.

    Дълготрайни и нежни микрофибърни ролки на Kärcher BR 30/1 C Bp

    Висококачествени, дълготрайни микрофибърни ролки

    Ефективно премахване на замърсявания върху всички видове подове.

    Неплъзгаща се паркинг позиция и сушене благодарение на интегрираните крачета на BR 30/1 C Bp

    Паркинг позиция с устойчиви на плъзгане крачета

    Влажните микрофибърни ролки не влизат в контакт с пода – което означава, че покритието не е повредено и не остават водни следи върху деликатните подове. Следователно ролките могат да изсъхнат по-бързо.

    ПОДОВЕТЕ СА ВИНАГИ ЧИСТИ – В КАФЕНЕТА, САЛОНИ, ОПЕРАЦИОННИ ИЛИ МАГАЗИНИ

    Употреба

    • Подходящ за всички видове подове с площ до 200 m².

    • Видове подове: Твърди подове (керамика, порцелан, бетон), каменни подове (мрамор, теракот, гранит, варовик), меки подове (винил, PVC, линолеум, епоксидна смола и др.), дървени подове (твърда дървесина, ламинат).

    • Поддържащо почистване за всички повърхности, които изискват по-високо ниво на хигиена, по-високо ниво на комфорт и по-бързо изсъхване, отколкото с моп.

    • Благодарение на изключително ниското ниво на шум от само 55 dB(A), акумулаторният уред за почистване на подове BR 30/1 C Bp може да се използва по всяко време и на всяко място.

    Почистване на подове в магазин с акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp

    Области на приложение

    • Хотелиерство: Хотелски стаи, фоайе, баня, съблекалня, кухня, ресторант, зона за закуска

    • Барове и ресторанти: Вериги за бързо хранене, малки ресторанти, кафенета, кетъринг, пекарни

    • Търговия на дребно: Малък бизнес, бутици, магазини, аптеки

    • Обществени сгради: училища, църкви

    • Здравни услуги: фоайе, коридори, пациентска стая, баня, съблекалня, хирургия и дентална практика

    • Офиси: фоайе, столова, санитарен възел, съблекалня

    Почистване на течности и замърсявания по пода в кетъринг бранша с BR 30/1 C Bp

    ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА KÄRCHER BR 30/1 C Bp

    Почистване на микрофибърните ролки

    1. Ако има много замърсявания, функцията за изплакване може да се използва за извършване на междинно почистване на микрофибърните ролки.
    2. Първо сложете устройството в паркинг позиция и проверете нивото на вода в резервоара за чиста вода – това ниво трябва да бъде най-малко 50%. Резервоарът за мръсна води трябва да е празен.
    3. След това натиснете едновременно бутона за boost функцията и бутона за включване/изключване. След приблизително три секунди, функцията за изплакване се активира, почистващите ролки се въртят и се почистват.
    4. Бутонът за включване/изключване мига. След приблизително две минути, устройството се изключва автоматично.
    5. След като приключите работа и преди да приберете уреда, почистващите микрофибърни ролки трябва да бъдат свалени и почистени под течаща вода или в пералня.

    Почистване на уреда

    1. Сложете устройството в паркинг позиция.
    2. Извадете резервоара за чиста вода, изпразнете го и го поставете обратно в устройството.
    3. Извадете резервоара за мръсна вода, изпразнете го и го почистете с течаща вода.
    4. Извадете отделенията за отпадъци и ги почистете под течаща вода. Извадете четката за почистване от капака на резервоара за мръсна вода и отстранете всички упорити замърсявания в гребените.
    5. Натиснете бутона за освобождаване на батерията и я извадете от държача. След това заредете батерията.

     

    Почистване на подове в магазин с акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp
     
    Хигиенно почистване в медицински център с акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp
     
    Използване на акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp в заведение за обществено хранене
     
    Употреба на акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp с ниско ниво на шум в мебелен магазин
     
    Гъвкава акумулаторна подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp в магазин за дрехи
     
    Ефективно използване на акумулаторната подопочистваща машина Kärcher BR 30/1 C Bp в столовата
     