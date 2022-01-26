BR 30/1 C Bp акумулаторна подопочистваща машина
Бързо, хигиенично почистване и дезинфекция на пода за малки площи. BR 30/1 C Bp Pack компактната акумулаторна подопочистваща машина с ролкова микрофибърна технология на Kärcher подходяща за всички видове подове.
Компактна и ефективна
Kärcher BR 30/1 C Bp е комерсиален акумулаторен почистващ уред за подове за хигиенично почистване на подови повърхности до 200 квадратни метра. Можете да изполвате уреда да измива пода и в същото време да събира без усилие груби замърсявания, косми и мръсната вода, като по този начин Ви помага да съкратите времето за изсъхване.
Чисти подове с половината работа
Нашият Kärcher BR 30/1 C Bp надеждно почиства твърди подове благодарение на своята система 2-в-1. Той събира груби замърсявания и косми и в същото време измива пода с две ролки – това означава, че предварителното почистване с прахосмукачка е нещо от миналото.
Изпълнението говори само за себе си. Изпълнението говори само за себе си. Благодарение на своята ролкова микрофибърна технология, машината дава до 20 % по-добри резултати на почистване от ръчното почистване на пода. С акумулаторния уред за почистване на под BR 30/1 C Bp предварителното почистване с прахосмукачка е нещо от миналото. Благодарение на ефективната комбинация от събиране на груба мръсотия и измиване, вашето време за почистване дори се намалява с до 50 % и по пода може да се ходи отново след около две минути – благодарение на ефективността на изсъхване, която е подобрена с 60 % в сравнение със стандартен моп.
Комерсиалният уред за почистване на подове също е изключително тих с ниво на звука от само 55 dB, така че няма смущения в работата. Освен това, той се откроява благодарение на здравия си и компактен дизайн и дори двигателят е значително по-дълготраен. Благодарение на работата с батерии, BR 30/1 C Bp може да се използва безжично и независимо от всички съществуващи електрически контакти. Акумулаторният почистващ уред за подове е подходящ за всички видове подове и за професионална употреба в лекарски кабинети, козметични салони, кафенета, ресторанти и други малки предприятия или търговски обекти.
ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС
Кратко време за зареждане - дълго време на работа
Благодарение на дългото време на работа и възможното междинно зареждане, машината е винаги готова за използване.
Ефективност и бързина
Интегрираната функция за предварително метене с гребен събира груби замърсявания и косми и намалява времето за почистване с до 50%.
Ефективно почистване за всички видове подове
Благодарение на своята ролкова микрофибърна технология, акумулаторният уред за почистване на подове BR 30/1 C Bp почиства до 20% по-ефективно в сравнение с ръчното почистване на пода, а изсъхването е с впечатляващите 60% по-бързо, отколкото с моп.
Добре обмислен дизайн
Повишена безопасност на труда благодарение на гъвкавия дизайн и устойчивите на плъзгане крачета в пакринг позиция.
Оптимално съотношение цена/производителност
Изключителните резултати на почистване, кратко време за настройка и ниски изисквания за поддръжка правят BR 30/1 C Bp впечатляваща машина.
Безжичен с мощна батерия
Акумулаторният уред за почистване на подове няма захранващ кабел и е част от акумулаторната платформа 18 V Kärcher Battery Power.
Дизайн и качество
Професионален дизайн с изключително здрава конструкция и дълъг живот.
Хигиенна дезинфекция
Подът може да бъде дезинфекциран в рамките на само пет минути, като се използва само 3,0% Kärcher дезинфектант RM 732 (включително SARS-CoV-2).
Без смущения
Изключително ниско ниво на шум от само 55 dB(A).
ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – ПРЕГЛЕД НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕ
Ефективно, лесно почистване
Почиства до 20% по-ефективно и изсъхва до 60% по-бързо от мопа.
1 литър резервоар за чиста вода
Резервоарът за чиста вода от 1000 ml може лесно да се напълни с вода и препарат.
700 ml резервоар за мръсна вода със система за предварително метене
Системата за предварително метене отделя грубата мръсотия от мръсната вода.
Сменяема литиево-йонна батерия
Един час време на зареждане за 60 минути време на работа (с 3,0 Ah батерия)
Гъвкава употреба под мебелите
Гъвкавата връзка улеснява почистването под мебели и благодарение на ниската височина на уреда, дори труднодостъпните места са лесни за почистване.
Ниско ниво на шум по време на работа
С работен шум от само 55 dB гостите и клиентите са необезпокоявани.
Дълъг живот и здрав дизайн
Уредите Kärcher Professional се открояват благодарение на надежден и здрав дизайн с дълъг експлоатационен живот на двигателя от 800 до 1000 часа.
Висококачествени, дълготрайни микрофибърни ролки
Ефективно премахване на замърсявания върху всички видове подове.
Паркинг позиция с устойчиви на плъзгане крачета
Влажните микрофибърни ролки не влизат в контакт с пода – което означава, че покритието не е повредено и не остават водни следи върху деликатните подове. Следователно ролките могат да изсъхнат по-бързо.
ПОДОВЕТЕ СА ВИНАГИ ЧИСТИ – В КАФЕНЕТА, САЛОНИ, ОПЕРАЦИОННИ ИЛИ МАГАЗИНИ
Употреба
Подходящ за всички видове подове с площ до 200 m².
Видове подове: Твърди подове (керамика, порцелан, бетон), каменни подове (мрамор, теракот, гранит, варовик), меки подове (винил, PVC, линолеум, епоксидна смола и др.), дървени подове (твърда дървесина, ламинат).
Поддържащо почистване за всички повърхности, които изискват по-високо ниво на хигиена, по-високо ниво на комфорт и по-бързо изсъхване, отколкото с моп.
Благодарение на изключително ниското ниво на шум от само 55 dB(A), акумулаторният уред за почистване на подове BR 30/1 C Bp може да се използва по всяко време и на всяко място.
Области на приложение
Хотелиерство: Хотелски стаи, фоайе, баня, съблекалня, кухня, ресторант, зона за закуска
Барове и ресторанти: Вериги за бързо хранене, малки ресторанти, кафенета, кетъринг, пекарни
Търговия на дребно: Малък бизнес, бутици, магазини, аптеки
Обществени сгради: училища, църкви
Здравни услуги: фоайе, коридори, пациентска стая, баня, съблекалня, хирургия и дентална практика
Офиси: фоайе, столова, санитарен възел, съблекалня
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА KÄRCHER BR 30/1 C Bp
Почистване на микрофибърните ролки
- Ако има много замърсявания, функцията за изплакване може да се използва за извършване на междинно почистване на микрофибърните ролки.
- Първо сложете устройството в паркинг позиция и проверете нивото на вода в резервоара за чиста вода – това ниво трябва да бъде най-малко 50%. Резервоарът за мръсна води трябва да е празен.
- След това натиснете едновременно бутона за boost функцията и бутона за включване/изключване. След приблизително три секунди, функцията за изплакване се активира, почистващите ролки се въртят и се почистват.
- Бутонът за включване/изключване мига. След приблизително две минути, устройството се изключва автоматично.
- След като приключите работа и преди да приберете уреда, почистващите микрофибърни ролки трябва да бъдат свалени и почистени под течаща вода или в пералня.
Почистване на уреда
- Сложете устройството в паркинг позиция.
- Извадете резервоара за чиста вода, изпразнете го и го поставете обратно в устройството.
- Извадете резервоара за мръсна вода, изпразнете го и го почистете с течаща вода.
- Извадете отделенията за отпадъци и ги почистете под течаща вода. Извадете четката за почистване от капака на резервоара за мръсна вода и отстранете всички упорити замърсявания в гребените.
- Натиснете бутона за освобождаване на батерията и я извадете от държача. След това заредете батерията.