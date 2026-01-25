Прахосмукачки
Прахосмукачките на Kärcher съчетават висока смукателна мощност с маневреност и гъвкавост. Независимо дали живеете в едностаен апартамент, семеен дом или страдате от алергии, Kärcher разполага с подходящата прахосмукачка, която да отговори на вашите нужди.
Акумулаторни прахосмукачки
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Иновативна технология за сензори за прах
VC 7 Cordless yourMax прави почистването още по-ефективно и лесно. Иновативният сензор за прах осигурява автоматично откриване на прах и контрол на мощността. Интелигентното регулиране на мощността осигурява ефективно използване на времето за работа на батерията до 60 минути. Почистването не може да е по-лесно или по-удобно от това!
Безжична свобода с литиево-йонната батерия
Акумулаторните прахосмукачки се открояват с максимална свобода на движение, висока мощност на засмукване и ниско тегло. Мощните батерии отнемат тежката работа от почистването до всеки последен ъгъл. В допълнение, разнообразната гама от аксесоари прави акумулаторните прахосмукачки още по-гъвкави.
Лесни за употреба
Мощността може да се регулира бързо и лесно, за да отговаря на конкретното приложение. Удобният бутон за заключване означава, че не е нужно да държите бутона за захранване натиснат, докато режимът на усилване е само за концентрирано почистване.
Активна подова дюза
Моторизираните ролки и изключителната маневреност позволяват оптималното събиране на мръсотия и безпроблемно почистване под мебелите.
Подовата дюза на VC 6 Cordless има LED осветление за осветяване на мръсотията и осигуряване на по-надеждно почистване.
Широка гама от възможности за приложение
Интелигентни опции за монтаж на различни аксесоари, които правят акумулаторните прахосмукачки още по-гъвкави.
Практична филтърна система
Тристепенната филтърна система, включваща циклон, вход за въздух и хигиенни филтри HEPA* (VC 7 Cordless и VC 6 Cordless), осигурява изключително чист отработен въздух.
Филтрите са лесни за почистване и смяна, което удължава живота на прахосмукачката.
*EN 1822:1998.
Изпразване на контейнера с едно щракване
Мръсотията се изхвърля лесно и хигиенично с натискане на бутон, така че не е нужно да я докосвате.
Практична скоба за стена
С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно и е готово за употреба, когато е необходимо. Стенната скоба за VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily също действа и като удобно зарядно устройство.
VC 7 Cordless yourMax
Превърнете почистването в страхотно изживяване: VC 7 Cordless yourMax впечатлява с авангардна технология и цялостно оборудване, както и е удобна за използване. Иновативният сензор за прах открива замърсяванията, регулира съответно мощността на засмукване, осигурявайки ефективно използване на времето за работа на батерията до 60 минути. Мощният 350-ватов BLDC мотор и напрежението на батерията 25,2 V отнемат тежката работа от прахосмукачката. Функцията за усилване гарантира максимална мощност на засмукване с натискане на един бутон. Други предимства включват лесното изпразване на контейнера за прах с 1 щракване, ергономичния дизайн за почистване дори на труднодостъпни места и LED светлините на активната подова дюза, които правят праха по-видим. Почистването на филтъра не може да бъде по-лесно благодарение на предоставения аксесоар и резервния филтър. Благодарение на различните дюзи, почистването е лесно навсякъде: дюзата за фуги премахва замърсяванията от трудно достъпните кътчета, дюзата 2 в 1 е идеалният инструмент за почистване на мебели и тапицерия, а меката четка е подходяща дори за почистване на деликатни повърхности. Други удобни функции включват индикатора за състоянието на батерията и стенната стойка с функция зареждане.
VC 6 Cordless ourFamily
Почистването наистина може да бъде толкова просто: с прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily се превръща в истинска радост. Множеството интелигентни функции включват изпразване на контейнера с едно щракване, функция за усилване, ергономичен дизайн за почистване в труднодостъпни места и LED светлини на активната подова дюза, които правят праха по-видим и гарантират надеждно събиране на мръсотия.
Други предимства включват впечатляващото време на работа на батерията от 50 минути, ниските нива на шум, отделния инструмент за почистване на филтъра и дисплей за състоянието на батерията, който показва заряда на батерията и съответните съобщения по всяко време.
VC 4 Cordless myHome
Максималната свобода на движение среща максимален комфорт: VC 4 myHome безжична прахосмукачка с време на работа до 30 минути спестява на потребителя необходимостта да работи с голям уред. Многобройните му интелигентни функции правят почистването с прахосмукачката удоволствие: изпразване на контейнера с едно щракване, функция за усилване, тиха работа, ергономичен дизайн и активна дюза за под, за да се гарантира надеждно събиране на мръсотия от твърди подове и килими.
Прахосмукачки с торбичка
VC 2
Компактната прахосмукачка VC 2 от Kärcher е идеална за използване в апартаменти и по-малки домове. Може да се съхранява в малки пространства и осигурява изключително надеждни резултати при почистване. Нещо повече, VC 2 впечатлява с многобройни удобни функции като автоматично навиване на кабела, което позволява бързото прибиране на кабела след употреба, сгъваемата дръжка за носене, която улеснява пренасянето, безкрайното променливо управление на мощността на устройството и отделението за съхранение на аксесоари.
Технология с торбичка
Прахосмукачките Kärcher с торбичка са много хигиенични, тъй като изсмуканите мръсотия и прах са надеждно уловени в торбата. Когато е пълна, тя може бързо да се извади от устройството и да се изхвърли, без да влиза в контакт с мръсотията или дори да генерира прах. Тази функция е особено ценена от страдащите от алергии.
Автоматично навиване на кабела
След употреба кабелът може да се навие бързо и лесно.
Сгъваема дръжка
Сгъваемата дръжка прави прахосмукачката лесна за пренасяне, дори нагоре и надолу по стълби.
Безстепенно регулирaнe на мощността на устройството
Адаптивна мощност: смукателната мощност на устройството може да бъде настроена на всяко ниво, за да отговаря на вашите изисквания.
Отделение за съхранение на аксесоари
Аксесоарите могат да се съхраняват на самото устройство, така че винаги да са под ръка.
Прахосмукачки без торбичка
VC 3
Новата мултициклонна прахосмукачка VC 3 от Kärcher е идеална за апартаменти и по-малки домове поради компактния си размер. Не само почиства твърдите подове и килимите, но благодарение на дюзата за фуги и меката четка за прах, дава страхотни резултати дори при тесни пролуки и върху деликатни повърхности.
Други предимства включват нейния HEPA хигиенен филтър, който надеждно филтрира най-фините замърсявания като цветен прашец или други частици, предизвикващи алергия, и практичната позиция за паркиране.
Мултициклонна технология
Прахосмукачките Kärcher с мултициклонна технология не събират мръсотията във филтърни торби, а в прозрачен контейнер. Това не само спестява неудобството при закупуване и монтиране на скъпи резервни филтри, но и показва кога контейнерът се нуждае от изпразване.
Паркинг позиция
Удобната позиция за паркиране ви позволява да приберете устройството бързо и сигурно по време на прекъсвания на работата.
Прозрачен контейнер
Не само, че контейнерът за отпадъци показва кога се нуждае от изпразване, съдържанието му може да бъде изхвърлено за нула време.
Автоматично навиване на кабела
След употреба кабелът може да се навие бързо и лесно.
Сваляща се подова дюза
Възможност за поставяне на допълнителни аксесоари за оптимално почистване във всяка част от дома.
Ръчни прахосмукачки
Мощен помощник за ежедневни задачи
Мръсотията няма шанс срещу нашата ръчна прахосмукачка, захранвана от батерии: CVH 2 е лека, компактна, лесна за работа и особено подходяща като ваше надеждно помощно средство за ежедневно почистване във вашата кухня, хол, спалня и кола.
Мюсли под масата? Котешка тоалетна в банята? Упорита мръсотия по килимите?
Вашият мощен инструмент за решаване на проблеми ще остави всичко това в миналото. Акумулаторната ръчна прахосмукачка съчетава компактен дизайн и мощна производителност, която позволява да се прахосмучат по-големи трохи - навсякъде, по всяко време и с максимална мобилност.
Ефективна филтърна система
Перфектен уловител на мръсотия: Благодарение на своя предварителен филтър, фина метална мрежа, двустепенната филтърна система задържа ефективно по-големите прахови частици. Една специална характеристика е хигиенният HEPA филтър (EN 1822:1998), който осигурява чист отработен въздух, успешно улавя дори най-фините частици и също така може лесно да се почиства и сменя. Това увеличава още повече живота на ръчната прахосмукачка.
Вътрешно почистване на автомобила
Лесно боравене и силна засмукваща мощност: Ръчната прахосмукачка, захранвана от батерии, почиства повърхности, арматурни табла, автомобилни седалки и килими, както и труднодостъпни места за нула време - връщайки интериора на вашия автомобил към предишния му вид.
2-в-1 накрайник за фуги
От рафтове за книги и компютърни клавиатури до фуги и пукнатини: Сгъваемата комбинирана дюза е особено подходяща за деликатни повърхности и труднодостъпни зони.
Лесно почистване
Завъртете, извадете филтъра и изпразнете: Пластмасовият контейнер за отпадъци може лесно да се отстрани и изплакне с чиста вода.
Мощен мотор
BLDC моторът е впечатляващ благодарение на безчетковата си технология, коqто прави устройството по-леко, по-дълготрайно и по-мощно. Това означава, че може да елиминира мръсотията бързо и без остатъци.
Практична станция за зареждане
Съхранявайте стилно, зареждайте ефективно. Използвайте компактната, модерна станция, за да съхранявате и зареждате ръчната прахосмукачка по пестящ място начин. Така уредът е лесно достъпен и готов за използване по всяко време.
Прахосмукачки с воден филтър
DS 6
Прахосмукачката DS 6 с воден филтър не само гарантира чисти подове, но и осигурява по-свеж отработен въздух, който е до 99,95% без прах. Това значително подобрява въздуха, а с това и вътрешния климат. Добър за всички – не само за страдащите от алергии.
Как работи прахосмукачката с воден филтър
За разлика от стандартните прахосмукачки с филтърни торбички, DS 6 Waterfilter работи, използвайки естествената сила на водата. Водата във филтъра се върти с висока скорост от силната всмукателна мощност. Вакуумираната мръсотия се филтрира много ефективно от въздуха от тази завихряща се вода и веднага се свързва с водната баня. Резултатът е изключително свеж отработен въздух, достатъчно чист дори за страдащите от алергии. Тъй като вече няма филтърни торбички, в които алергените могат да се размножават, дори екскрециите на прахови акари се отмиват с водата след употреба. Друго предимство за страдащите от алергия е, че при изпразване на прахосмукачката вече не се образува прах.
- Ефективно основно филтриране в прозрачния воден филтър. Цялата груба мръсотия е безопасно уловена тук. Не може да се генерира повече прах и смукателната мощност се запазва.
- Междинният филтър може да се мие и следователно е дълготраен. Той филтрира малките въздушни частици от кондензирания влажен въздух.
- Специалният HEPA 13 филтър улавя 99,95% от цветен прашец, гъбични спори, бактерии и екскреции на прахови акари.
Мощен воден филтър
Водният филтър не само гарантира, че изходящият въздух е много чист, но също така е лесен за изпразване и поддържане чист благодарение на практичния си дизайн.
Телескопична смукателна тръба
Телескопичната смукателна тръба може да се регулира, за да отговаря на височината на потребителя, за допълнителен комфорт по време на почистване.
Автоматично навиване на кабела
След употреба кабелът може да се навие бързо и лесно.
Практична позиция за паркиране
Устройството може да се паркира бързо и лесно при почивка от работа.
Лесно почистване
Подвижният воден филтър е лесен за пълнене и почистване.
Паркинг позиция за вертикално съхранение
DS 6 може да се съхранява и вертикално, за да се спести място.
Практично съхранение на аксесоари
Всички аксесоари могат да се съхраняват компактно и са лесно достъпни в отделението за аксесоари.
Ергономична дръжка
Ергономичната дръжка на DS 6 го прави лесен за транспортиране от едно място на друго.
Миещ се междинен филтър
Миещ се междинен филтър за дълъг експлоатационен живот и оптимални резултати при почистване.
Прах и животински косми? Имаме точно това, от което се нуждаете!
Покрити с прах
Откъде идва целият този прах? Няма човек, който да не си е задавал този въпрос, докато се оглежда в дома си. Къщата е прясно почистена – и все пак, след малко време, тънък слой прах се утаява върху мебелите, домашните растения, книгите и пода. Факт е, че прахът постоянно се раздвижва в жилищните помещения и се разпространява на голяма площ. За това не може да се помогне - но поне може да се поправи бързо. С новите модели акумулаторни прахосмукачки можете без усилие да премахнете неприятния домашен прах в движение, с максимална маневреност.
От какво всъщност е направен прахът?
От мъртви кожни клетки и влакна на килима до цветен прашец и косми от домашни любимци, прахът е цяла смес от частици с различен размер, които се смесват и комбинират помежду си. В зависимост от размера и теглото на частиците, прахът или ще бъде пренесен във всеки ъгъл от циркулиращия въздух, или ще се върти постоянно, без да се утаява никъде.
Ние пренасяме по-голямата част от мръсотията в домовете си с обувките си. Ето защо си струва да имате отворени мрежести, кокосови или текстилни постелки или гумени постелки, които да действат като уловители за мръсотията.
Почиствайте по-често ако имате домашни любимци
Когато живеете с кучета, котки, морски свинчета или зайци, едно голямо почистване на къщата седмично не е достатъчно: кални отпечатъци от лапи по пода, храна около купата с храна и неприятни косми от домашни любимци намират път из цялата къща. Вашето почистващо устройство трябва да излиза редовно, както и бързо за междинно почистване, за да поддържа чистотата на къщата. Нашите акумулаторни прахосмукачки са винаги под ръка и готови да се справят с всяко предизвикателство, дори в труднодостъпни зони, като ви помагат да почистите дома си по бърз и гъвкав начин, за да отговарят на вашите нужди.
Косми от домашни любимци, махайте се!
Ако имате домашен любимец, ще сте запознати с проблема: космите от вашия четириног приятел бързо се разпространяват из цялата къща – дори когато току-що сте приключили с метене и почистване. Космите на домашните любимци са особено упорити в килимите и изтривалките. Обикновената метла не помага тук, тъй като не премахва надеждно фините косми. Какво може да ви помогне? Новите акумулаторни прахосмукачки на Kärcher. Активната подова дюза е много ефективна за премахване на косми от домашни любимци от платнени подови настилки.
Котешка тоалетна навсякъде? Няма проблем!
Котките заравят отпадъците си, но това означава, че котешките отпадъци често се разпръскват и извън кутията за отпадъци. Това е задача за почистване, която нашата прахосмукачка може да свърши за нула време. Малките гранули могат да бъдат засмукани бързо и лесно. Това е силно препоръчително, защото гранулатът може да надраска подовите настилки, ако бъде стъпкан случайно.