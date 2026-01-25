Почиствайте по-често ако имате домашни любимци

Когато живеете с кучета, котки, морски свинчета или зайци, едно голямо почистване на къщата седмично не е достатъчно: кални отпечатъци от лапи по пода, храна около купата с храна и неприятни косми от домашни любимци намират път из цялата къща. Вашето почистващо устройство трябва да излиза редовно, както и бързо за междинно почистване, за да поддържа чистотата на къщата. Нашите акумулаторни прахосмукачки са винаги под ръка и готови да се справят с всяко предизвикателство, дори в труднодостъпни зони, като ви помагат да почистите дома си по бърз и гъвкав начин, за да отговарят на вашите нужди.



Косми от домашни любимци, махайте се!

Ако имате домашен любимец, ще сте запознати с проблема: космите от вашия четириног приятел бързо се разпространяват из цялата къща – дори когато току-що сте приключили с метене и почистване. Космите на домашните любимци са особено упорити в килимите и изтривалките. Обикновената метла не помага тук, тъй като не премахва надеждно фините косми. Какво може да ви помогне? Новите акумулаторни прахосмукачки на Kärcher. Активната подова дюза е много ефективна за премахване на косми от домашни любимци от платнени подови настилки.



Котешка тоалетна навсякъде? Няма проблем!

Котките заравят отпадъците си, но това означава, че котешките отпадъци често се разпръскват и извън кутията за отпадъци. Това е задача за почистване, която нашата прахосмукачка може да свърши за нула време. Малките гранули могат да бъдат засмукани бързо и лесно. Това е силно препоръчително, защото гранулатът може да надраска подовите настилки, ако бъде стъпкан случайно.