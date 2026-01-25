Прахосмукачки

Прахосмукачките на Kärcher съчетават висока смукателна мощност с маневреност и гъвкавост. Независимо дали живеете в едностаен апартамент, семеен дом или страдате от алергии, Kärcher разполага с подходящата прахосмукачка, която да отговори на вашите нужди.

Прахосмукачки Kärcher

Акумулаторни прахосмукачки

VC 7 Cordless yourMax

VC 6 Cordless ourFamily

VC 4 Cordless myHome

Иновативна технология за сензори за прах

VC 7 Cordless yourMax прави почистването още по-ефективно и лесно. Иновативният сензор за прах осигурява автоматично откриване на прах и контрол на мощността. Интелигентното регулиране на мощността осигурява ефективно използване на времето за работа на батерията до 60 минути. Почистването не може да е по-лесно или по-удобно от това!

Акумулаторни прахосмукачки Kärcher

Безжична свобода с литиево-йонната батерия

Акумулаторните прахосмукачки се открояват с максимална свобода на движение, висока мощност на засмукване и ниско тегло. Мощните батерии отнемат тежката работа от почистването до всеки последен ъгъл. В допълнение, разнообразната гама от аксесоари прави акумулаторните прахосмукачки още по-гъвкави.

Акумулаторни прахосмукачки Kärcher

Лесни за употреба

Мощността може да се регулира бързо и лесно, за да отговаря на конкретното приложение. Удобният бутон за заключване означава, че не е нужно да държите бутона за захранване натиснат, докато режимът на усилване е само за концентрирано почистване.

Лесни за употреба акумулаторни прахосмукачки Kärcher

Активна подова дюза

Моторизираните ролки и изключителната маневреност позволяват оптималното събиране на мръсотия и безпроблемно почистване под мебелите.

Подовата дюза на VC 6 Cordless има LED осветление за осветяване на мръсотията и осигуряване на по-надеждно почистване.

Акумулаторни прахосмукачки Kärcher с активна подова дюза
Аксесоари за прахосмукачки с батерия Kärcher

Широка гама от възможности за приложение

Интелигентни опции за монтаж на различни аксесоари, които правят акумулаторните прахосмукачки още по-гъвкави.

Филтърна система на прахосмукачки с батерия Kärcher

Практична филтърна система

Тристепенната филтърна система, включваща циклон, вход за въздух и хигиенни филтри HEPA* (VC 7 Cordless и VC 6 Cordless), осигурява изключително чист отработен въздух.

Филтрите са лесни за почистване и смяна, което удължава живота на прахосмукачката.
*EN 1822:1998.

Прахосмукачки с батерия Kärcher за лесно почистване

Изпразване на контейнера с едно щракване

Мръсотията се изхвърля лесно и хигиенично с натискане на бутон, така че не е нужно да я докосвате.

Стенен монтаж на прахосмукачки с батерия Kärcher

Практична скоба за стена

С помощта на стойката за стена устройството може да се прибере бързо и лесно и е готово за употреба, когато е необходимо. Стенната скоба за VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily също действа и като удобно зарядно устройство.

Акумулаторна прахосмукачка Kärcher VC 7 Cordless

VC 7 Cordless yourMax

Превърнете почистването в страхотно изживяване: VC 7 Cordless yourMax впечатлява с авангардна технология и цялостно оборудване, както и е удобна за използване. Иновативният сензор за прах открива замърсяванията, регулира съответно мощността на засмукване, осигурявайки ефективно използване на времето за работа на батерията до 60 минути. Мощният 350-ватов BLDC мотор и напрежението на батерията 25,2 V отнемат тежката работа от прахосмукачката. Функцията за усилване гарантира максимална мощност на засмукване с натискане на един бутон. Други предимства включват лесното изпразване на контейнера за прах с 1 щракване, ергономичния дизайн за почистване дори на труднодостъпни места и LED светлините на активната подова дюза, които правят праха по-видим. Почистването на филтъра не може да бъде по-лесно благодарение на предоставения аксесоар и резервния филтър. Благодарение на различните дюзи, почистването е лесно навсякъде: дюзата за фуги премахва замърсяванията от трудно достъпните кътчета, дюзата 2 в 1 е идеалният инструмент за почистване на мебели и тапицерия, а меката четка е подходяща дори за почистване на деликатни повърхности. Други удобни функции включват индикатора за състоянието на батерията и стенната стойка с функция зареждане.

VC 6 Cordless ourFamily

Почистването наистина може да бъде толкова просто: с прахосмукачката VC 6 Cordless ourFamily се превръща в истинска радост. Множеството интелигентни функции включват изпразване на контейнера с едно щракване, функция за усилване, ергономичен дизайн за почистване в труднодостъпни места и LED светлини на активната подова дюза, които правят праха по-видим и гарантират надеждно събиране на мръсотия.

Други предимства включват впечатляващото време на работа на батерията от 50 минути, ниските нива на шум, отделния инструмент за почистване на филтъра и дисплей за състоянието на батерията, който показва заряда на батерията и съответните съобщения по всяко време.

Акумулаторна прахосмукачка Kärcher VC 6
Акумулаторна прахосмукачка Kärcher VC 4

VC 4 Cordless myHome

Максималната свобода на движение среща максимален комфорт: VC 4 myHome безжична прахосмукачка с време на работа до 30 минути спестява на потребителя необходимостта да работи с голям уред. Многобройните му интелигентни функции правят почистването с прахосмукачката удоволствие: изпразване на контейнера с едно щракване, функция за усилване, тиха работа, ергономичен дизайн и активна дюза за под, за да се гарантира надеждно събиране на мръсотия от твърди подове и килими.

Прахосмукачки с торбичка

VC 2

Компактната прахосмукачка VC 2 от Kärcher е идеална за използване в апартаменти и по-малки домове. Може да се съхранява в малки пространства и осигурява изключително надеждни резултати при почистване. Нещо повече, VC 2 впечатлява с многобройни удобни функции като автоматично навиване на кабела, което позволява бързото прибиране на кабела след употреба, сгъваемата дръжка за носене, която улеснява пренасянето, безкрайното променливо управление на мощността на устройството и отделението за съхранение на аксесоари.

Технология с торбичка

Технология с торбичка

Прахосмукачките Kärcher с торбичка са много хигиенични, тъй като изсмуканите мръсотия и прах са надеждно уловени в торбата. Когато е пълна, тя може бързо да се извади от устройството и да се изхвърли, без да влиза в контакт с мръсотията или дори да генерира прах. Тази функция е особено ценена от страдащите от алергии.

Прахосмукачка Kärcher с навиване на кабела и торбичка

Автоматично навиване на кабела

След употреба кабелът може да се навие бързо и лесно.

Прахосмукачка Kärcher с дръжка и торба

Сгъваема дръжка

Сгъваемата дръжка прави прахосмукачката лесна за пренасяне, дори нагоре и надолу по стълби.

Прахосмукачка Kärcher с управление на мощността

Безстепенно регулирaнe на мощността на устройството

Адаптивна мощност: смукателната мощност на устройството може да бъде настроена на всяко ниво, за да отговаря на вашите изисквания.

Прахосмукачка Kärcher с торбичка, аксесоари

Отделение за съхранение на аксесоари

Аксесоарите могат да се съхраняват на самото устройство, така че винаги да са под ръка.

Прахосмукачки без торбичка

Прахосмукачка без торбичка Kärcher

VC 3

Новата мултициклонна прахосмукачка VC 3 от Kärcher е идеална за апартаменти и по-малки домове поради компактния си размер. Не само почиства твърдите подове и килимите, но благодарение на дюзата за фуги и меката четка за прах, дава страхотни резултати дори при тесни пролуки и върху деликатни повърхности.
Други предимства включват нейния HEPA хигиенен филтър, който надеждно филтрира най-фините замърсявания като цветен прашец или други частици, предизвикващи алергия, и практичната позиция за паркиране.

Мултициклонна технология

Мултициклонна технология

Прахосмукачките Kärcher с мултициклонна технология не събират мръсотията във филтърни торби, а в прозрачен контейнер. Това не само спестява неудобството при закупуване и монтиране на скъпи резервни филтри, но и показва кога контейнерът се нуждае от изпразване.

Прахосмукачка без торба Kärcher, с филтър

Паркинг позиция

Удобната позиция за паркиране ви позволява да приберете устройството бързо и сигурно по време на прекъсвания на работата.

Прахосмукачка без торба Kärcher

Прозрачен контейнер

Не само, че контейнерът за отпадъци показва кога се нуждае от изпразване, съдържанието му може да бъде изхвърлено за нула време.

Навиване на кабел на прахосмукачка без торба Kärcher

Автоматично навиване на кабела

След употреба кабелът може да се навие бързо и лесно.

Подова дюза за прахосмукачка без торба Kärcher

Сваляща се подова дюза

Възможност за поставяне на допълнителни аксесоари за оптимално почистване във всяка част от дома.

Ръчни прахосмукачки

Ръчна прахосмукачка Kärcher

Мощен помощник за ежедневни задачи

Мръсотията няма шанс срещу нашата ръчна прахосмукачка, захранвана от батерии: CVH 2 е лека, компактна, лесна за работа и особено подходяща като ваше надеждно помощно средство за ежедневно почистване във вашата кухня, хол, спалня и кола.
Мюсли под масата? Котешка тоалетна в банята? Упорита мръсотия по килимите?
Вашият мощен инструмент за решаване на проблеми ще остави всичко това в миналото. Акумулаторната ръчна прахосмукачка съчетава компактен дизайн и мощна производителност, която позволява да се прахосмучат по-големи трохи - навсякъде, по всяко време и с максимална мобилност.

Ръчна прахосмукачка Kärcher

Ефективна филтърна система

Перфектен уловител на мръсотия: Благодарение на своя предварителен филтър, фина метална мрежа, двустепенната филтърна система задържа ефективно по-големите прахови частици. Една специална характеристика е хигиенният HEPA филтър (EN 1822:1998), който осигурява чист отработен въздух, успешно улавя дори най-фините частици и също така може лесно да се почиства и сменя. Това увеличава още повече живота на ръчната прахосмукачка.

Ръчна прахосмукачка Kärcher

Вътрешно почистване на автомобила

Лесно боравене и силна засмукваща мощност: Ръчната прахосмукачка, захранвана от батерии, почиства повърхности, арматурни табла, автомобилни седалки и килими, както и труднодостъпни места за нула време - връщайки интериора на вашия автомобил към предишния му вид.

Ръчна прахосмукачка Kärcher

2-в-1 накрайник за фуги

От рафтове за книги и компютърни клавиатури до фуги и пукнатини: Сгъваемата комбинирана дюза е особено подходяща за деликатни повърхности и труднодостъпни зони.

Ръчна прахосмукачка Kärcher

Лесно почистване

Завъртете, извадете филтъра и изпразнете: Пластмасовият контейнер за отпадъци може лесно да се отстрани и изплакне с чиста вода.

Мощен мотор

Мощен мотор

BLDC моторът е впечатляващ благодарение на безчетковата си технология, коqто прави устройството по-леко, по-дълготрайно и по-мощно. Това означава, че може да елиминира мръсотията бързо и без остатъци.

Практична станция за зареждане

Практична станция за зареждане

Съхранявайте стилно, зареждайте ефективно. Използвайте компактната, модерна станция, за да съхранявате и зареждате ръчната прахосмукачка по пестящ място начин. Така уредът е лесно достъпен и готов за използване по всяко време.

Прахосмукачки с воден филтър

Прахосмукачка Kärcher с воден филтър

DS 6

Прахосмукачката DS 6 с воден филтър не само гарантира чисти подове, но и осигурява по-свеж отработен въздух, който е до 99,95% без прах. Това значително подобрява въздуха, а с това и вътрешния климат. Добър за всички – не само за страдащите от алергии.

Как работи прахосмукачката с воден филтър

За разлика от стандартните прахосмукачки с филтърни торбички, DS 6 Waterfilter работи, използвайки естествената сила на водата. Водата във филтъра се върти с висока скорост от силната всмукателна мощност. Вакуумираната мръсотия се филтрира много ефективно от въздуха от тази завихряща се вода и веднага се свързва с водната баня. Резултатът е изключително свеж отработен въздух, достатъчно чист дори за страдащите от алергии. Тъй като вече няма филтърни торбички, в които алергените могат да се размножават, дори екскрециите на прахови акари се отмиват с водата след употреба. Друго предимство за страдащите от алергия е, че при изпразване на прахосмукачката вече не се образува прах.

  1. Ефективно основно филтриране в прозрачния воден филтър. Цялата груба мръсотия е безопасно уловена тук. Не може да се генерира повече прах и смукателната мощност се запазва.
  2. Междинният филтър може да се мие и следователно е дълготраен. Той филтрира малките въздушни частици от кондензирания влажен въздух.
  3. Специалният HEPA 13 филтър улавя 99,95% от цветен прашец, гъбични спори, бактерии и екскреции на прахови акари.
Принцип на работа на прахосмукачки с воден филтър
Прахосмукачка с воден филтър Kärcher

Мощен воден филтър

Водният филтър не само гарантира, че изходящият въздух е много чист, но също така е лесен за изпразване и поддържане чист благодарение на практичния си дизайн.

Аксесоари за прахосмукачка с воден филтър Kärcher

Телескопична смукателна тръба

Телескопичната смукателна тръба може да се регулира, за да отговаря на височината на потребителя, за допълнителен комфорт по време на почистване.

Навиване на кабел на прахосмукачка с воден филтър Kärcher

Автоматично навиване на кабела

След употреба кабелът може да се навие бързо и лесно.

Паркинг позиция за прахосмукачка с воден филтър Kärcher

Практична позиция за паркиране

Устройството може да се паркира бързо и лесно при почивка от работа.

Прахосмукачка с воден филтър Kärcher

Лесно почистване

Подвижният воден филтър е лесен за пълнене и почистване.

Прахосмукачка Kärcher с воден филтър и позиция за паркиране.

Паркинг позиция за вертикално съхранение

DS 6 може да се съхранява и вертикално, за да се спести място.

Аксесоари за прахосмукачка Kärcher с воден филтър.

Практично съхранение на аксесоари

Всички аксесоари могат да се съхраняват компактно и са лесно достъпни в отделението за аксесоари.

Дръжка на прахосмукачка Kärcher с воден филтър

Ергономична дръжка

Ергономичната дръжка на DS 6 го прави лесен за транспортиране от едно място на друго.

Прахосмукачка Kärcher с воден филтър

Миещ се междинен филтър

Миещ се междинен филтър за дълъг експлоатационен живот и оптимални резултати при почистване.

Прах и животински косми? Имаме точно това, от което се нуждаете!

Моторизирана подова дюза

Покрити с прах

Откъде идва целият този прах? Няма човек, който да не си е задавал този въпрос, докато се оглежда в дома си. Къщата е прясно почистена – и все пак, след малко време, тънък слой прах се утаява върху мебелите, домашните растения, книгите и пода. Факт е, че прахът постоянно се раздвижва в жилищните помещения и се разпространява на голяма площ. За това не може да се помогне - но поне може да се поправи бързо. С новите модели акумулаторни прахосмукачки можете без усилие да премахнете неприятния домашен прах в движение, с максимална маневреност.

От какво всъщност е направен прахът?

От мъртви кожни клетки и влакна на килима до цветен прашец и косми от домашни любимци, прахът е цяла смес от частици с различен размер, които се смесват и комбинират помежду си. В зависимост от размера и теглото на частиците, прахът или ще бъде пренесен във всеки ъгъл от циркулиращия въздух, или ще се върти постоянно, без да се утаява никъде.
Ние пренасяме по-голямата част от мръсотията в домовете си с обувките си. Ето защо си струва да имате отворени мрежести, кокосови или текстилни постелки или гумени постелки, които да действат като уловители за мръсотията.

Изпразване на контейнера за отпадък
Отстраняване на кучешки косми

Почиствайте по-често ако имате домашни любимци

Когато живеете с кучета, котки, морски свинчета или зайци, едно голямо почистване на къщата седмично не е достатъчно: кални отпечатъци от лапи по пода, храна около купата с храна и неприятни косми от домашни любимци намират път из цялата къща. Вашето почистващо устройство трябва да излиза редовно, както и бързо за междинно почистване, за да поддържа чистотата на къщата. Нашите акумулаторни прахосмукачки са винаги под ръка и готови да се справят с всяко предизвикателство, дори в труднодостъпни зони, като ви помагат да почистите дома си по бърз и гъвкав начин, за да отговарят на вашите нужди.


Косми от домашни любимци, махайте се!

Ако имате домашен любимец, ще сте запознати с проблема: космите от вашия четириног приятел бързо се разпространяват из цялата къща – дори когато току-що сте приключили с метене и почистване. Космите на домашните любимци са особено упорити в килимите и изтривалките. Обикновената метла не помага тук, тъй като не премахва надеждно фините косми. Какво може да ви помогне? Новите акумулаторни прахосмукачки на Kärcher. Активната подова дюза е много ефективна за премахване на косми от домашни любимци от платнени подови настилки.


Котешка тоалетна навсякъде? Няма проблем!

Котките заравят отпадъците си, но това означава, че котешките отпадъци често се разпръскват и извън кутията за отпадъци. Това е задача за почистване, която нашата прахосмукачка може да свърши за нула време. Малките гранули могат да бъдат засмукани бързо и лесно. Това е силно препоръчително, защото гранулатът може да надраска подовите настилки, ако бъде стъпкан случайно.