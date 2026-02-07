Роботизирани косачки за трева

Интелигентни. Силни. Автономни.

Нашите роботизирани косачки за трева от гамата RCX са интелигентни помощници за перфектно поддържана морава. Те се настройват бързо и лесно благодарение на RTK антената. Благодарение на интелигентната навигация роботизираните косачки се движат самостоятелно из градината ви, косят прецизно и лесно се справят с наклони, като същевременно предпазват тревата. Наслаждавайте се на свободното си време, докато вашият RCX автоматично се грижи за безупречна морава. Благодарение на интуитивното управление и практичното приложение за контрол имате пълен контрол от всяко място и по всяко време.

Акценти

Косене със система

Kärcher RCX не просто коси вашата морава, а следва интелигентна система. Тя се движи по терена линия по линия, оставяйки след себе си равномерно окосена площ. Имате пълен контрол: определяте степента на припокриване между линиите и по този начин оптимизирате ефективността на процеса на косене. Като алтернатива можете да настроите роботизираната косачка за трева автоматично да се движи в различна посока, за да предотврати образуването на видими следи. С роботизираната косачка Kärcher постигате безупречни резултати - изцяло според индивидуалните си желания.

Роботизирани косачки за трева Kärcher систематично косене

Прецизна навигация

Роботизираната косачка знае позицията си в градината с точност до сантиметър благодарение на GPS и високопроизводителната RTK антена за големи разстояния. Прецизната навигация е гарантирана дори на разстояния от 100 метра или с обекти между тях. Вече няма нищо, което да пречи на перфектния резултат от косенето.

Прецизна навигация за перфектни резултати от косенето

Изключително сцепление

RCX 6 се справя с наклони до 70% благодарение на мощното си задвижване на всички колела. Това гарантира, че всяка зона на вашата морава е лесно достъпна и прецизно окосена дори на труден терен. В същото време задвижването на всички колела предпазва вашата морава, тъй като предотвратява повреждането на тревната площ при завиване. Насладете се на впечатляващо поддържана морава - без компромиси.

Роботизираните косачки Kärcher се справят с наклона

Интелигентна камера с изкуствен интелект

Роботизираната косачка за трева RCX се движи безопасно и надеждно през вашата градина благодарение на изкуствения интелект (AI). Камерата може да прави разлика между различни препятствия и типове почва благодарение на AI, което означава, че тя взема правилното решение дори при сложни градински пейзажи. AI ви помага дори по време на инсталацията: просто поставете RCX на тревната площ и оставете камерата да определи външните граници на вашия ландшафт. Вече не е необходимо да се монтира ограничителна жица. По-лесно от това няма!

Роботизирани косачки за трева Kärcher с интелигентна камера
Роботизирани косачки за трева Kärcher със сензор за дъжд

Сензор за дъжд

Благодарение на вградения сензор за дъжд RCX веднага разпознава, когато вали, и автоматично се връща в зарядната станция, докато отново изсъхне. Тази настройка може да бъде индивидуално регулирана или изключена.

Роботизирани косачки за трева Kärcher с дистанционно управление

Директно дистанционно управление

С приложението имате директен контрол върху RCX. Можете да косите отделни площи или да маневрирате с RCX към други места.

Лесна работа с роботизираните косачки за трева Kärcher

Интуитивна работа

Благодарение на ясно структурирания LCD дисплей можете да управлявате вашия RCX и директно от устройството. Можете лесно да адаптирате настройките и времето за косене, както и да получавате цялата важна информация с един поглед.

Роботизирани косачки за трева Kärcher със зарядна станция

Станция за зареждане

Когато процесът на косене приключи или батерията е почти изтощена, RCX автоматично се връща към зарядната станция, за да се зареди. Веднага щом е готов за повторна употреба, той автоматично продължава работата от мястото, където е спрял.

Роботизирани косачки за трева Kärcher с регулиране на височината на косене

Индивидуална настройка на височината на косене

С Kärcher RCX 6 можете удобно да настроите и регулирате височината на косене между 2 и 10 сантиметра с помощта на приложението. По този начин автоматично получавате оптималната височина на косене за всяка площ.

Седнете удобно, отпуснете се и се насладете на перфектно окосена морава!

Интелигентната роботизирана косачка RCX 6 върши работата вместо вас - без ограничителна жица. Оборудвана с GPS, RTK антена и камера с изкуствен интелект, тя се ориентира прецизно и ефективно, също и на големи площи до 3000 кв. м. Насладете се на свободата на индивидуално адаптиране на височината на косене (2-10 см) с помощта на приложение. RCX 6 открива и умело избягва препятствия, предпазва домашните любимци и се справя с наклони до 70% благодарение на задвижването на всички колела. Дефинирайте индивидуални зони и забранени зони и регулирайте графика, поведението при шофиране и много други неща според вашите желания и нужди в приложението. Изпитайте ново ниво на комфорт с RCX 6!

ПРИЛОЖЕНИЕТО OUTDOOR ROBOTS

Чрез WLAN и Bluetooth можете лесно да свържете вашия RCX към смартфона си с помощта на приложението Outdoor Robots. Възползвайте се от разнообразните функции, както и от нашите експертни съвети. Приложението на Kärcher Outdoor Robots е вашият ключ за лесна и удобна настройка на вашата роботизирана косачка RCX. То е от съществено значение за инсталацията и ви води през процеса стъпка по стъпка. Изтеглете приложението, свържете се с вашия RCX и сте готови за работа!

Роботизирани косачки за трева Kärcher създават карта

Създаване на карта

С Kärcher RCX създавате карта на градината си за един миг. Просто управлявайте RCX с помощта на приложението и маркирайте външните граници, докато роботът създава картата. Алтернативно, RCX разпознава тревната площ с камерата си и създава картата самостоятелно.

Роботизирани косачки за трева Kärcher за оптимално косене

Оптимално поведение на косене за вашата морава

Адаптирайте поведението на косене изцяло според вашите желания и нужди. Например задайте колко да се припокриват линиите за косене, определете височината на косене и посока или активирайте функцията за косене до ръба. Забавянето при дъжд също може да бъде удобно адаптирано.

Роботизирани косачки за трева Kärcher задават време за косене

Гъвкавост, съобразена с вашия график

Определете времето за косене на Kärcher RCX в съответствие с вашите нужди. Определете зададени времена за косене или индивидуално адаптирайте времената. С до 2 времеви прозореца на ден, RCX коси вашата морава, когато това е най-удобно за вас.

Обща употреба на RCX

Споделено използване на устройството

В приложението можете да споделите роботизираната косачка за трева с други лица. Например, всеки член на семейството може да работи с RCX и да адаптира настройките.

Роботизирани косачки за трева Kärcher с дистанционно управление

Целенасочено косене чрез дистанционно управление

Превърнете смартфона си в дистанционно управление за вашата морава! С Kärcher RCX можете да управлявате ръчно роботизираната косачка и да косите определени зони.

Често задавани въпроси Роботизирани косачки за трева RCX

Инсталиране

Можете лесно да инсталирате роботизираната косачка сами. Просто следвайте инструкциите в приложеното ръководство за инсталиране и в приложението, където сте напътствани стъпка по стъпка. В зависимост от размера и формата на тревната площ и опита, процесът може да отнеме приблизително от 1 до 3 часа.

В приложението можете да създадете няколко зони за косене, които могат да се настройват и регулират индивидуално. Например с RCX 6 можете да окосите тревата на 2 см в предната част на къщата и на 4 см в задната част на къщата.

Стига зоните за косене да са свързани с пътека без никакви препятствия, например плоски каменни плочи, можете да създадете в приложението проход за роботизираната косачка RCX, който след това тя използва само при смяна на зоните.

Стандартно за косачките роботи максималната площ се определя в зависимост от спецификациите на продукта, като например височина на косене и време за работа на батерията (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Нашите роботизирани косачки за трева осигуряват гъвкавост от +10% площ, която можете да нанесете в приложението.

За тревни площи, по-големи от 3,000 m², могат да се използват едновременно две или повече косачки-роботи. Те могат да се управляват в приложението чрез един и същ акаунт.

Благодарение на задвижването на всички колела, RCX 6 се справя с наклони до 70% (35°).

Гаражът за косачката-робот не е абсолютно необходим, но е препоръчителен, тъй като предпазва косачката-робот от екстремни метеорологични условия. Той може да удължи живота на косачката-робот и на батерията. Препоръчваме ви да използвате нашия гараж за роботизирана косачка за трева Kärcher (артикулен № 2.269-703.0).

Роботът-косачка RCX може да открива и избягва препятствия с помощта на камера с изкуствен интелект и сензор за сблъсък. Освен това чувствителните обекти/препятствия, като например открити цветни лехи или басейни, могат да бъдат картографирани в приложението, за да бъдат изключени от косене, или може да бъде създадена забранена зона или виртуална стена, през която роботът да не преминава.

Благодарение на размерите си, големите колела и задвижването на всички колела, роботът-косачка RCX е идеален за неравни тревни площи. Проблеми могат да възникнат само при дълбоки дупки, в които роботът-косачка може да заседне.

Да, роботизираната косачка за трева преминава и през тесни проходи на 80 см в широчина.

Най-важният аспект при инсталирането на RTK антената е безпрепятствената гледка към небето. Трябва да се гарантира ясна 100° видимост над главата, за да се установи стабилна връзка с GPS сателитите. Поради това антената не може да се поставя под навеси, между високи стени или под дървета. Препоръчва се визуален контакт, който обаче не е необходим, за свързване на RTK антената и роботизираната косачка; този сигнал може да се предава и през препятствия и сгради.

За по-голяма гъвкавост при монтирането на RTK антената може да се поръча скоба за стена за Kärcher RCX (Артикулен № 2.269-701.0), монтаж със скоба (Артикулен № 2.269-701.0) или удължителен кабел (Артикулен № 2.269-704.0).

 

Без инсталирането на RTK антена роботът-косачка RCX не може да се движи точно. Следователно тя е необходима за експлоатацията.

Станцията за зареждане може да бъде поставена на моравата, но също така и до нея, стига роботът косачка да има достъп до нея. Маршрутът от зарядната станция до моравата може да се програмира с помощта на приложението. Удължителният кабел може да се използва за по-гъвкава настройка по-далеч от източника на захранване (Артикулен № 2.269-704.0).

Като се има предвид, че станцията за зареждане служи и като отправна точка на роботизираната косачка за сигнала за позиция, роботизираната косачка в станцията за зареждане трябва да има и ясна видимост към небето.

Безопасното разстояние между корпуса и остриетата не позволява на роботизираната косачка за трева да коси изцяло до ръба. В зависимост от условията на работната зона и инсталацията, за подрязване по ръбовете може да е необходим тример за трева. Алтернативно могат да се използват камъни за кантиране, по които роботизираната косачка да се движи, така че да може да коси до ръба на тревната площ.

За да могат роботът косачка и RTK антената да бъдат свързани към WLAN рутер, WLAN рутера трябва да поддържа честотната лента 2,4 GHz, връзка през 5 GHz не е възможна.

За правилна работа се уверете, че използвате актуален рутер и извършвате необходимите актуализации.

Работа

Окосената трева от роботизираната косачка остава като мулч върху тревата, тъй като роботизираната косачка няма кош за събиране на трева. Ситно окосената трева попада между тревните стръкове и служи като естествен тор, който предпазва тревата от изсъхване и я поддържа буйна и зелена. Затова окосената трева не трябва да се събира или изхвърля.

Клоните и падналите плодове трябва редовно да се събират от тревната площ, тъй като те могат да доведат до по-бързо износване на остриетата на косачката-робот. Листата не повреждат самата косачка-робот, но могат да повлияят на процеса на косене и да затъпят остриетата по-бързо. Листата не се мулчират от роботизираната косачка за трева и все пак трябва да се събират.

Благодарение на камерата с изкуствен интелект нашите роботизирани косачки за трева RCX имат функция за избягване на обекти. Тя открива предмети на тревата и задейства роботизираната косачка да завие, за да ги избегне. Въпреки това се препоръчва моравата да бъде свободна от предмети, за да не се повредят предметът и остриетата на устройството. Премахнете всички малки предмети от тревната площ, преди да пуснете в действие роботизираната косачка RCX.

Честотата, с която роботизираната косачка за трева трябва да коси, зависи от индивидуалните обстоятелства, като например метеорологичните условия, свойствата на почвата и видовете тревни площи. Потребителят може да адаптира роботизираната косачка за трева към специфичните нужди за използване на неговата морава, които могат да се задават и регулират в приложението или на дисплея на робота.

Тревната площ трябва да се коси поне веднъж седмично. Препоръчва се обаче това да се прави по-често, за да се поддържа къса окосена трева и да се осигури здравословен растеж.

Роботизираната косачка за трева може да коси както на паралелни ивици, така и на редуващи се шарки. Посоката, в която маркира лентите, може да се изчисли от самия робот или да се определи от потребителя в приложението.

Роботизираната косачка за трева може да коси и в дъжд, но това не се препоръчва поради замърсяване на роботизираната косачка за трева и с цел предпазване на мократа тревна площ. По време на градушка и буря роботизираната косачка трябва да се съхранява в гараж.

Ако сензорът за дъжд е активиран, роботът косачка прави почивка и започва отново да коси едва когато сензорът за дъжд е сух и след това е изтекъл зададеният интервал от време.

Косенето през нощта е възможно, но не се препоръчва поради риска от нощни домашни любимци и влошената функция на камерата в тъмното.

Тъй като роботизираните косачки RCX са много тихи, косенето по време на обедната почивка по принцип е разрешено. В Германия няма законово определена обедна почивка и косенето с електрически косачки обикновено е разрешено между 7 и 20 часа. По-точна информация можете да намерите в съответните местни разпоредби.

Въпреки че роботизираната косачка за трева разполага с предпазни устройства, като например автоматично изключване на ножа при повдигане или преобръщане, и безопасно разстояние между корпуса и ножовете, все пак съществува риск от порязване. Поради това се препоръчва да не използвате роботизираната косачка, ако на тревната площ има деца или домашни любимци.

Времето за работа на батерията зависи от условията на тревната площ, като например вида на тревната площ, гъстотата на тревата или наклона. Средните спецификации можете да намерите в листа с технически характеристики.

Роботизираната косачка за трева автоматично се придвижва до станцията за зареждане, когато батерията е изтощена. Когато тя е заредена, роботът косачка продължава да коси от мястото, където е спрял.

Височината на косене на роботизираната косачка RCX 6 може да се настройва между 2 и 10 см чрез приложението или на дисплея. При модела RCX 4 височината на косене се настройва ръчно на устройството и е между 2 и 6 см.

Ножовете за косене трябва да се сменят на всеки 1 до 2 месеца в зависимост от фактори като площта на тревната площ, свойствата на почвата, вида на тревата и метеорологичните условия. Ако косенето вече не е добро или ножовете са повредени, те трябва да се сменят незабавно. Можете да смените остриетата сами. Инструкциите можете да намерите в ръководството за потребителя. Резервните ножове се предлагат отделно (Артикулен № 2.269-701.0).

Нашите роботизирани косачки за трева са защитени срещу кражба чрез различни мерки за безопасност. Всяка роботизирана косачка за трева има подкана за въвеждане на ПИН код, който е необходим за работа. Роботизираните косачки за трева също така са свързани с потребителски акаунт и не могат да бъдат прехвърляни към друг акаунт без одобрението на предишния собственик.

Можете също така да закупите LTE/GPS модула на Kärcher (наличен скоро), който ще ви позволи да определите местоположението на роботизираната косачка с помощта на вашия смартфон.

Тревата и мръсотията трябва редовно да се отстраняват от роботизираната косачка с помощта на четка. При често косене в дъжд влажната трева също трябва да се отстранява след косене, за да се сведе до минимум износването. За почистване се използва маркуч за вода. Използването на точкова струя и водоструйка е забранено. Колелата и дисковете на ножовете трябва да се почистват старателно, за да се избегне блокиране.

Да, роботизираната косачка за трева трябва да се съхранява на закрито през зимата, когато не се използва. Преди съхранение тя трябва да бъде напълно заредена, почистена и подсушена. Зарядната станция също трябва да се съхранява на закрито през зимата.

Ако имате нужда от подкрепа или помощ, моля, свържете се с местния представител на Kärcher относно зимното обслужване.

Свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти, която ще ви помогне да нулирате PIN кода на роботизираната косачка.

Роботизираната косачка за трева може да се включи по два различни начина:

  • Като я поставите в свързаната станция за зареждане.
  • Като натиснете и задържите бутона ON/OFF на устройството за 3 секунди.
    Устройството се изключва отново, когато бутонът ON/OFF се натисне и задържи отново за 3 секунди.

Роботизираната косачка RCX може да се управлява директно с помощта на цифровия джойстик в приложението. Това дава възможност за картографиране на зоните за косене, но също и косенето може да се извършва и чрез директно управление.

Както всяко устройство на IoT, роботизираната косачка RCX се нуждае от редовни актуализации на софтуера, за да получи нови функции и подобрения.

Актуализациите се предоставят безплатно чрез приложението и се инсталират чрез WLAN. Следвайте инструкциите в приложението или заявете най-новата версия на фърмуера за роботизирани косачки за трева и RTK антена в менюто Опции.

Приложение (App)

The Приложението Kärcher Outdoor Robots се използва за управление на роботизираната косачка RCX. Не е възможно да управлявате косачката RCX чрез приложението Kärcher Indoor Robots или приложението Kärcher Home & Garden.

Приложението е необходимо за инсталирането на роботизираната косачка за трева. То е препоръчително, но не е абсолютно необходимо за последващата употреба, тъй като роботизираната косачка работи автономно и може да се управлява чрез контролния панел на устройството. Всички модели косачки-роботи RCX могат да бъдат интегрирани в приложението Kärcher Outdoor Robots, а в един акаунт могат да бъдат добавени няколко косачки-роботи.

Няколко лица могат да споделят един акаунт в приложението и да го използват на различни смартфони.

Една косачка робот може да бъде споделена с друг акаунт, като се използва функцията „Споделяне“ в приложението.

Няколко роботизирани косачки RCX могат да бъдат включени в един акаунт.

За да промените паролата си в приложението, отидете на Настройки на потребителя → Настройки на приложението  → Промяна на паролата. Въведете старата и новата си парола и потвърдете промяната.

Има две възможности за изтриване/премахване на връзки от косачка-робот RCX:

  • Изтриване на отделна връзка: в приложението в „Още настройки“ можете да изтриете връзката към вашия акаунт или в „Списък на потребителите“ можете да изтриете връзката към друг потребителски акаунт.
  • Изтриване на всички връзки: Чрез дисплея на роботизираната косачка, под „Меню“ → „Настройки“ → „Нулиране“, можете да зададете фабрични настройки на робота и по този начин да изтриете всички връзки или в приложението под „Допълнителни настройки“ можете да зададете фабрични настройки на робота.

Съвет: всички съществуващи връзки трябва да бъдат изтрити при продажбата или покупката на употребявана косачка-робот RCX.

Ако сте забравили паролата си за приложението, щракнете върху „Forgot password“ (Забравена парола) в зоната за вход и въведете имейл адреса, свързан с вашия акаунт. След това ще получите връзка за възстановяване на паролата си по имейл.