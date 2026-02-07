Роботизирани косачки за трева

В приложението можете да създадете няколко зони за косене, които могат да се настройват и регулират индивидуално. Например с RCX 6 можете да окосите тревата на 2 см в предната част на къщата и на 4 см в задната част на къщата.

Стига зоните за косене да са свързани с пътека без никакви препятствия, например плоски каменни плочи, можете да създадете в приложението проход за роботизираната косачка RCX, който след това тя използва само при смяна на зоните.