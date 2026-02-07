Роботизирани косачки за трева
Интелигентни. Силни. Автономни.
Нашите роботизирани косачки за трева от гамата RCX са интелигентни помощници за перфектно поддържана морава. Те се настройват бързо и лесно благодарение на RTK антената. Благодарение на интелигентната навигация роботизираните косачки се движат самостоятелно из градината ви, косят прецизно и лесно се справят с наклони, като същевременно предпазват тревата. Наслаждавайте се на свободното си време, докато вашият RCX автоматично се грижи за безупречна морава. Благодарение на интуитивното управление и практичното приложение за контрол имате пълен контрол от всяко място и по всяко време.
Акценти
Косене със система
Kärcher RCX не просто коси вашата морава, а следва интелигентна система. Тя се движи по терена линия по линия, оставяйки след себе си равномерно окосена площ. Имате пълен контрол: определяте степента на припокриване между линиите и по този начин оптимизирате ефективността на процеса на косене. Като алтернатива можете да настроите роботизираната косачка за трева автоматично да се движи в различна посока, за да предотврати образуването на видими следи. С роботизираната косачка Kärcher постигате безупречни резултати - изцяло според индивидуалните си желания.
Прецизна навигация
Роботизираната косачка знае позицията си в градината с точност до сантиметър благодарение на GPS и високопроизводителната RTK антена за големи разстояния. Прецизната навигация е гарантирана дори на разстояния от 100 метра или с обекти между тях. Вече няма нищо, което да пречи на перфектния резултат от косенето.
Изключително сцепление
RCX 6 се справя с наклони до 70% благодарение на мощното си задвижване на всички колела. Това гарантира, че всяка зона на вашата морава е лесно достъпна и прецизно окосена дори на труден терен. В същото време задвижването на всички колела предпазва вашата морава, тъй като предотвратява повреждането на тревната площ при завиване. Насладете се на впечатляващо поддържана морава - без компромиси.
Интелигентна камера с изкуствен интелект
Роботизираната косачка за трева RCX се движи безопасно и надеждно през вашата градина благодарение на изкуствения интелект (AI). Камерата може да прави разлика между различни препятствия и типове почва благодарение на AI, което означава, че тя взема правилното решение дори при сложни градински пейзажи. AI ви помага дори по време на инсталацията: просто поставете RCX на тревната площ и оставете камерата да определи външните граници на вашия ландшафт. Вече не е необходимо да се монтира ограничителна жица. По-лесно от това няма!
Сензор за дъжд
Благодарение на вградения сензор за дъжд RCX веднага разпознава, когато вали, и автоматично се връща в зарядната станция, докато отново изсъхне. Тази настройка може да бъде индивидуално регулирана или изключена.
Директно дистанционно управление
С приложението имате директен контрол върху RCX. Можете да косите отделни площи или да маневрирате с RCX към други места.
Интуитивна работа
Благодарение на ясно структурирания LCD дисплей можете да управлявате вашия RCX и директно от устройството. Можете лесно да адаптирате настройките и времето за косене, както и да получавате цялата важна информация с един поглед.
Станция за зареждане
Когато процесът на косене приключи или батерията е почти изтощена, RCX автоматично се връща към зарядната станция, за да се зареди. Веднага щом е готов за повторна употреба, той автоматично продължава работата от мястото, където е спрял.
Индивидуална настройка на височината на косене
С Kärcher RCX 6 можете удобно да настроите и регулирате височината на косене между 2 и 10 сантиметра с помощта на приложението. По този начин автоматично получавате оптималната височина на косене за всяка площ.
Седнете удобно, отпуснете се и се насладете на перфектно окосена морава!
Интелигентната роботизирана косачка RCX 6 върши работата вместо вас - без ограничителна жица. Оборудвана с GPS, RTK антена и камера с изкуствен интелект, тя се ориентира прецизно и ефективно, също и на големи площи до 3000 кв. м. Насладете се на свободата на индивидуално адаптиране на височината на косене (2-10 см) с помощта на приложение. RCX 6 открива и умело избягва препятствия, предпазва домашните любимци и се справя с наклони до 70% благодарение на задвижването на всички колела. Дефинирайте индивидуални зони и забранени зони и регулирайте графика, поведението при шофиране и много други неща според вашите желания и нужди в приложението. Изпитайте ново ниво на комфорт с RCX 6!
ПРИЛОЖЕНИЕТО OUTDOOR ROBOTS
Чрез WLAN и Bluetooth можете лесно да свържете вашия RCX към смартфона си с помощта на приложението Outdoor Robots. Възползвайте се от разнообразните функции, както и от нашите експертни съвети. Приложението на Kärcher Outdoor Robots е вашият ключ за лесна и удобна настройка на вашата роботизирана косачка RCX. То е от съществено значение за инсталацията и ви води през процеса стъпка по стъпка. Изтеглете приложението, свържете се с вашия RCX и сте готови за работа!
Създаване на карта
С Kärcher RCX създавате карта на градината си за един миг. Просто управлявайте RCX с помощта на приложението и маркирайте външните граници, докато роботът създава картата. Алтернативно, RCX разпознава тревната площ с камерата си и създава картата самостоятелно.
Оптимално поведение на косене за вашата морава
Адаптирайте поведението на косене изцяло според вашите желания и нужди. Например задайте колко да се припокриват линиите за косене, определете височината на косене и посока или активирайте функцията за косене до ръба. Забавянето при дъжд също може да бъде удобно адаптирано.
Гъвкавост, съобразена с вашия график
Определете времето за косене на Kärcher RCX в съответствие с вашите нужди. Определете зададени времена за косене или индивидуално адаптирайте времената. С до 2 времеви прозореца на ден, RCX коси вашата морава, когато това е най-удобно за вас.
Споделено използване на устройството
В приложението можете да споделите роботизираната косачка за трева с други лица. Например, всеки член на семейството може да работи с RCX и да адаптира настройките.
Целенасочено косене чрез дистанционно управление
Превърнете смартфона си в дистанционно управление за вашата морава! С Kärcher RCX можете да управлявате ръчно роботизираната косачка и да косите определени зони.