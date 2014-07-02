Мокро/сухо смукачки
Незаменими. Мокро/сухо смукачките са подходящи за всякакъв вид мръсотия. Суха, влажна или течна – няма значение! Правилните машини от Kärcher просто изсмукват всичко. Разбира се, можете да използвате смукачките само за мокро почистване или просто като прахосмукачка.
Мокро/сухо смукачки Kärcher: предназначени за професионална, комерсиална употреба
-
Смукачките NT Tact са разработени за най-взискателните приложения в индустрията и търговията, което улеснява ежедневната ви работа с максимална мощност. Самопочистващите се филтърни системи за промишлени смукачки осигуряват силна смукателна мощност, дори за големи количества фин прах.
-
Комерсиалните смукачки от клас Ap са универсални, елиминират замърсяванията, независимо дали са сухи, влажни или мокри. Например, те са идеално пригодени за всички задачи за почистване в автомобилната индустрия.
-
Издръжливостта и лекотата на използване са мястото, където здравият стандартен клас има високи резултати. Машините от стандартния клас се използват най-вече за изсмукване на течности при почистване на сгради, както и в хотели и ресторанти.
-
Нашите специални смукачки предлагат индивидуални решения за конкретни приложения, като смукачки с вградени помпи за пожарни и строителни фирми или нашата смукачка за пекарни.
-
Обезопасените смукачки гарантират, че здравето е защитено навсякъде, където потребителите са изложени на вдишване на прах от клас прах M или на опасен прах в клас H. Нещо повече, нашата гама включва взривозащитени смукачки NT за зона на опасност Z 22.
Какво е мокро/сухо смукачка?
Смукачките за мокро и сухо почистване са машини за търговия и промишленост, както и за хотелиерство и ресторантьорство. Те премахват както сухи, така и влажни замърсявания, включително течности. Комерсиалните мокро/сухо смукачки са незаменими за отстраняване на груб и фин прах, особено за разнообразна работа на строителни обекти или в работилници.
Независимо дали става въпрос за течности или големи количества фин прах, те са малко над нормалните прахосмукачки за лична или търговска употреба, главно по отношение на вида и количеството замърсяване, което могат да премахнат. Нещо повече, корпусът, колелата, захранващите кабели и т.н. отговарят на изискванията за ежедневна употреба при трудни условия.
Коя е подходящата Мокро/сухо смукачка за мен?
Tact-клас
NT-прахосмукачките с патентована Tact-система гарантират работа без прекъсване при константна мощност на силата за изсмукване – дори и при големи количества фин прах. Филтърът сам се почиства с мощни въздушни струи. Така Tact-прахосмукачките отговарят на най-високите изисквания при употреба на строителни обекти и в занаятчийството.
Ap-клас
Мощните универсални прахосмукачки от Ap-класа отстраняват течни и влажни замърсявания, както и средно фин прах. Благодарение на полуавтоматична система за почистване на филтъра, той остава чист и мощността на изсмукване се запазва висока. За дълга и ефективна работа.
Standard-клас
Прахосмукачките от стандартен клас са разработени специално за груби замърсявания и за големи количества течности. Чрез особената си здравина, дълъг живот и комфорт на обслужване те убеждават всекидневно чистачите на сгради, които ги ползват.
Обезопасени смукачки
Прахосмукачките за безопасност на Керхер предлагат навсякъде сигурна защита на здравето на потребителите, ако те са изложени на фин прах, който може да бъде вдишан или на прах, който е опасен за здравето, като например азбестов прах.
Специални смукачки
Керхер предлага за специалните изисквания на пекарите и на пожарникарите специални прахосмукачки. Прахосмукачките за пожарната са оборудвани с помпа за отвеждане на отпадъците и с най-новата техника за безопасност, нашите прахосмукачки за пекари са изцяло устойчиви на високи температури.
Търсачка за професионални смукачки за мокро и сухо почистване
Мокро или сухо, едро или фино: нашите професионални смукачки за мокро и сухо почистване се справят с всякакъв вид замърсяване и са незаменими в множество отрасли – включително и за специализирани приложения.
Открийте широка гама от технологии със светкавична бързина – с търсачката на продукти Kärcher Professional
Само за миг ще ви покажем точната машина Kärcher Professional, която най-добре отговаря на вашата конкретна почистваща задача.
Смукачки за фин прах с почистване на филтъра
Най-високото качество не се случва случайно – то е резултат от трудна работа. Особено на строителни площадки и в работилници се натрупват големи количества сух прах, образуват се стърготини, остатъци от материал падат върху пода и се набиват в машините. Нашите смукачки за фин прах са пригодени да отговарят точно на тези предизвикателства. Патентованата технология за почистване на филтър Tact прави възможно изсмукването на големи количества фин прах без нужда от филтърна торба. Това позволява да се използва целият размер на контейнера, плюс това няма разходи за филтърни торбички. Смукателната мощност остава постоянно висока, така че можете да работите на върха на ефективността без прекъсвания – както за директно свързана към електроинструмента машина, така и за премахване на прахови отлагания.
Нашите смукачки клас Ap са проектирани с полу-автоматично почистване на филтъра за малки до средни количества фин прах. Разбира се, те също така са брилянтни в справянето с груби замърсявания и течности – истински универсални.
Мокро смукачки
Големите обеми течности са трудни за отстраняване без мокро смукачка. Влагата уврежда пода и може да причини злополуки поради опасност от подхлъзване. Тези предизвикателства са забавни за справяне с нашите мокро смукачки. Независимо дали ги използвате за дълбоко почистване на подове или премахване на разляти течности, няма значение – всички наши мокро/сухо смукачки премахват малки до големи обеми течности бързо и надеждно. Ако имате нужда от машина предимно за мокро почистване, нашите смукачки от стандартен клас са правилният избор за вас.
Обезопасени смукачки: лесно вакуумиране на вредните вещества
Обезопасените смукачки ви осигуряват спокойствие. Използвайте ги за лесно почистване на опасни замърсявания – и то по правилния начин. Ако работите в среда с вдишване на прах, имате нещо общо с канцерогенни материали или дори сте били изложени на азбест, обезопасените смукачки на Kärcher са вашето спасително предимство, което ви позволява да работите по устойчив и здравословен начин. Сертифицираните плоски нагънати филтри от клас на прах H задържат вакуумираните вещества там, където трябва да бъдат – вътре в смукачката. Нашата патентована система за почистване на филтър Tact ви позволява да почиствате с мощно засмукване за дълги периоди . Когато можете лесно и безопасно да почистите с прахосмукачка вредни вещества, можете да се концентрирате върху важните неща, вашата работа.
Как работи смукачката за мокро и сухо почистване на Kärcher?
За да се справят с предизвикателните нужди, изисквани от потребителите на строителни обекти, в работилници или промишлеността, мокро/сухо смукачките на Kärcher предлагат различни функционални принципи в зависимост от вида на замърсяването.
Прави се разлика между сухо и мокро замърсяване, при което специфичният състав на мръсотията играе важна роля. Дали е едрозърнеста или прашна? Замърсяването има нисък или висок вискозитет? Има смукачка за мокро и сухо почистване на Kärcher, подходяща за замърсявания от всякакво състояние, от твърдо до течно.
Как работи за мокри замърсявания
Течността се транспортира в контейнера чрез смукателен маркуч благодарение на байпасния вакуум, генериран в контейнера. За да се предотврати попадането на течности в турбината в случай на препълване, механичната система с поплавък прекъсва въздушния поток, при което поплавък блокира смукателния канал или електронно автоматично изключване спира смукачката.
Механична система с поплавък
Когато течността в контейнера се увеличи, системата избутва поплавъка нагоре, докато блокира смукателния канал, предотвратявайки препълването, което би довело до влизане на вода в турбината.
Електронно автоматично изключване
Ако течността в контейнера достигне електропроводимите контакти веригата се затваря и машината се изключва, за да се предотврати препълване.
Как работи за сухи замърсявания
В контейнера се генерира вакуум от турбината, който транспортира прах вътре в контейнера през маркуч. В резултат на това замърсяванията се отделят или филтрират през плосък или патронен филтър. С течение на времето прахът ще запуши филтъра, намалявайки мощността на засмукване. За да предотвратите това, има модели с опция за почистване на филтъра полу-автоматично или напълно автоматично. За кратък период от време се генерира въздушен поток, който преминава през филтъра от чистата страна и го почиства. Благодарение на дизайна на порта на смукателния маркуч на контейнера, замърсяването се върти и тежките, груби частици се утаяват директно на дъното на контейнера, като циклон.
Какви са предимствата на полу-автоматичното или напълно автоматично почистване на филтъра?
Когато изсмуквате прах без използване на филтърна торба, филтърът трябва да се почиства редовно, за да се сведе до минимум загубата на смукателна мощност. Много смукачки имат интегрирано почистване на филтъра, за да направят това удобно.
Предимства на автоматичното почистване на филтъра:
- Постоянно висока смукателна мощност
- Няма нужда да сваляте филтъра
- Няма контакт със замърсяването
- Няма вдишване на прах по време на почистване на филтъра
- Без механично усилие, напр. от изтупване на мръсотия
- Спестяване на работно време
- Намаляване на неправилната употреба
- Спестяване на разходи, тъй като не е необходимо да се използват филтърни торбички
- Пълно използване на целия обем на контейнера (за разлика от използването с филтърна торба)
- Това означава, че контейнерът не трябва да се изпразва толкова често
AP
За всички цели
С полу-автоматичното Ap почистване на филтъра потребителите могат сами да определят интервалите на почистване. За да направите това, натиснете бутона три пъти в бърза последователност, когато машината е включена – за предпочитане при затворен порт за смукателен маркуч (силово почистване).
Tact прах клас L
Tact технология за почистване на филтъра
При машини за работа с прах клас L интервалът за автоматично почистване на филтъра има две настройки. При настройка MIN (3) почистването се извършва на всеки 60 секунди. При настройка MAX (2) почистването се извършва на всеки 15 секунди. При изсмукването на течности или работа с филтърни торбички функцията Tact остава изключена (1).
Tact прах клас M/H
Tact технология за почистване на филтъра
Машините с автоматично почистване на филтъра за прахове клас М и Н сами избират идеалния интервал на почистване на филтъра. Електронно измерване на диференциалното налягане решава дали почистването се извършва на всеки 7, 15 или 60 секунди, или изобщо не се включва.
Безопасността е въпрос на Tact
Искаме да направим всичко възможно, за да защитим работниците в строителната индустрия от опасностите от фин прах. И така, ние разработихме гама от смукачки за премахване на мокри, сухи замърсявания и прах – с възможност за изсмукване директно при източника на прах благодарение на засмукването на парчета и прах. Направихме още една крачка напред с нашето последно поколение смукачки за мокро и сухо почистване от клас Tact H и M
Какво означава "Tact"? Задействана технология за пречистване на въздуха (Triggered air cleaning technology)
Благодарение на набор от функции като нашата нова, контролирана от сензори автоматична система за почистване на филтри (Tact), смукачките Kärcher Professional разпознават кога плоският нагънат филтър се нуждае от почистване – след това те за кратко обръщат въздушния поток и издухват въздуха през филтъра. В резултат на това потребителите могат да работят без загуба на смукателна мощност и без прекъсвания. Тази революционна система води до невиждани досега количества прах, които могат да бъдат почистени с прахосмукачка без ръчно почистване на филтъра, както и значително намален шум, ако има само малки количества прах.
Благодарение на това високоефективно почистване на филтъра, мощните смукачки Tact са идеални както за типичен, така и за опасен прах. Филтрите имат несравним експлоатационен живот – те се нуждаят от смяна чак след изсмукване на 180 килограма фин прах (минерален прах от категория А). В резултат на това можете да се насладите на по-дълги периоди на непрекъсната работа с постоянна смукателна мощност, както и по-добра защита срещу фин прах.
Преглед на характеристиките на машината
- Централен въртящ се превключвател за настройка и регулиране на почистването на филтъра според вашите нужди
- Връзка за смукателен маркуч в главата на машината за увеличен нетен обем и лесно изпразване
- Здрав контейнер с броня и дръжка за дълъг експлоатационен живот и удобно боравене
- Плоска горна част на машината за фиксиране на кутии с инструменти
- Гъвкав маркуч и захранващ кабел с място за фиксиране за удобно съхранение
- Съхранение на дюзата за труднодостъпни места и адаптора за инструменти отстрани на корпуса за повишена безопасност срещу загуба
- Големи и здрави метални колела за оптимална мобилност, дори при тежка употреба на строителна площадка
Преглед на функциите на аксесоарите
- Адаптор за инструменти с регулатор на въздушния поток и гумена приставка за оптимална съвместимост с електроинструмента
- Широка подова дюза с бързо сменяеми вложки за мокри и сухи приложения
- Ергономична извита ръкохватка, изработена от мек компонент за приятна работа
- Подобрена система на щипки за лесна смяна, напр. от ръкохватката към адаптора за инструменти
- Устойчиво на замърсяване байонетно закопчаване за лесно отделяне на маркуча от машината
Професионални мокро/сухо смукачки: класове на прах
Какво означават класовете L, M и H?
Прахът е сложна смес от въздух и твърди частици с различни форми и размери. Химичният състав и физичните характеристики също могат да варират значително. Прахът се категоризира в класове L, M или H, като се използват тези променливи в зависимост от нивата на опасност. Влакна, като особено опасните азбест и минерални влакна (при влакна < 5 µm), също могат да проникнат дълбоко в дихателните пътища. Ето защо точното идентифициране на отделните класове прах е важно, за да можете да изберете правилната смукачка.
Клас L
Смукачките от клас L са особено подходящи за почистване на прах от мека дървесина, креда и гипс. Праховете от клас L представляват умерен риск. Няма специални предпазни мерки за изхвърлянето им.
Клас М
Клас L, надграден. Подходящ за изсмукване на прах и замърсявания, генерирани от следните материали: твърда дървесина, панелни материали, прахови частици от боя, керамика, бетон и тухли. M класът е най-ниският законово изискван клас за използване на строителни обекти.
Клас H
Смукачките клас H са идеални за изсмукване на големи количества както безопасни, така и опасни/силно канцерогенни вещества, като прах от азбест, олово, въглища, никел, кобалт, мед, кадмий и мухъл.
Клас прах
L
Процент на пропускливост
≤ 1.0%
Подходящ за
- Прахове със стойности на MAC > 1 mg/m³
Използвайте за
- Варов прах
- Гипсов прах
Клас прах
M
Процент на пропускливост
< 0.1%
Подходящ за
- Прахове със стойности на MAC ≥ 0.1 mg/m³
- Дървен прах до 1200 W/50 l
Използвайте за
- Дървен прах (бук, дъб)
- Прахови частици от боя
- Керамични прахове
- Прах от пластмаси
Клас прах
H
Процент на пропускливост
< 0.005%
Подходящ за
- Прахове със стойности на MAC < 0.1 mg/m³
- Канцерогенен прах (раздел 35 от германската наредба за опасните вещества)
- Прах, съдържащ патогени
Използвайте за
- Канцерогенни видове прах (олово, въглища, кобалт, никел, катран, мед, кадмий и др.)
- Мухъл, бактерии
- Зародишни спори
- Формалдехид
Клас прах
Специално изискване: Азбест*
Процент на пропускливост
< 0.005%
Подходящ за
- Азбест-съдържащ прах
Използвайте за
- Азбестов прах от нагреватели или защитни стени
Клас прах
Експлозивни видове прах (ATEX зона 22)
Процент на пропускливост
Като прах клас L, M или H със специални изисквания
Подходящ за
- Видове прах в клас на експлозивния прах в зона 22
Използвайте за
- Хартиен прах
- Брашнен прах
Топ във всеки клас
Една смукачка винаги е толкова добра, колкото е нейният филтър
Никога не е било по-безопасно да се показват истински цветове. Нашите филтри са цветно кодирани, за да посочат тяхното приложение на употреба. Кафявото означава прах от дърво и влакна. Червеното показва HEPA. Черното означава най-трудните приложения. Синьото означава, че могат да се използват навсякъде. А зеленото означава сух прах и висока рентабилност.
Свещовиден филтър за дървесен прах
Нашият свещовиден филтър се вписва в последното поколение на всички едномоторни смукачки Kärcher Tact. Осемте касети с PTFE покритие работят изключително ефективно за прах от дърво и влакна от всякакъв вид. Сертифициран за M и L клас прах. Гарантирана степен на отделяне на прах: 99,9%.
- Позволява за първи път изсмукване на прах от влакна без филтърна торба
- Гарантира висока мощност на засмукване (без запушване)
- Устойчив на влага и гниене
Прах клас: M + L
Безопасен/HEPA плосък нагънат филтър
Първият почистващ се H филтър за мокро/сухо смукачки. Едностепенeн и предлаган изключително от Kärcher. Сертифициран за прах клас H. Гарантирана степен на отделяне на прах: 99,995% (HEPA).
- Подходящ за изсмукване на опасен и взривоопасен прах
- Новият PTFE H филтър е първият почистващ се H филтър на пазара. Поради това позволява изсмукване на големи количества фин прах без филтърна торба
- За изсмукване на опасен прах е необходим комплект предпазен филтър или торба за изхвърляне
Прах клас: H
Екстремен плосък нагънат филтър
Ние имаме най-доброто решение за филтър за приложения, които създават много прах, напр. шлайфане на пресен бетон или работа с тонери: нашия PTFE филтър. Може да се използва във всички модели NT Tact. Сертифициран за прах клас M и L. Гарантирана степен на отделяне на прах: 99,9%.
- Устойчив на влага и гниене
- По-голяма рентабилност благодарение на по-дългия експлоатационен живот на филтъра
- Гарантира висока мощност на засмукване (без запушване)
Прах клас: M + L
Плосък нагънат филтър за мокро и сухо приложение
Тези PES филтри (стандартна опция в нашите нови смукачки NT Tact) осигуряват отлични резултати както за мокри, така и за сухи приложения. Сертифициран за прахове клас M и L. Гарантирана степен на отделяне на прах: 99,9%.
- Устойчив на влага и гниене
- Още по-рентабилен благодарение на по-дългия експлоатационен живот на филтъра
- Идеален за често превключване между мокро и сухо изсмукване
Прах клас: M + L
Плосък нагънат филтър за сухо изсмукване
Тези хартиени филтри са отличен избор за сухи приложения, включително и по отношение на цената. Може да се използва във всички смукачки NT Tact. Сертифициран за прахове клас M и L. Гарантирана степен на отделяне на прах: 99,9%.
- Висока смукателна мощност при изсмукване на фин прах
- Висока степен на задържане на прах
- Филтърът трябва да се изсуши след изсмукване на течности
Прах клас: M + L
Фин прах на строителни обекти
Строителният прах е общ термин за описание на видовете прах, които обикновено се появяват при работа в строителния сектор. Ако не се контролират правилно, видовете прах могат да имат сериозни отрицателни въздействия върху дишането и здравето ви. Новите смукачки за мокро и сухо почистване на Kärcher се открояват от другите благодарение на подобрената филтърна технология, която помага за контролиране на праха във вашата среда, както и за защита на вас и другите от него.
Какво е строителен прах?
Строителният прах е общ термин за описание на видовете прах, които обикновено се появяват при работа в строителния сектор. Тези прахове са повече от просто досадни – ако не се контролират правилно, тези видове прах могат сериозно да навредят на дишането и здравето ви. Продължителното излагане на някои видове прах може да причини животозастрашаващи белодробни заболявания, дори да доведе до смърт.
Запознати сме с фините прахови частици, които циркулират в атмосферата всеки ден, като клетки на човешка кожа, текстилни влакна и дори частици от изгорял метеорит. Работещите в строителната индустрия обаче са изправени пред значително по-опасни видове прах.
Има три основни категории за прах, генериран по време на рязане, пилене, шлайфане или друг начин за разбиване на материали:
Силициев прах
Бетон, тухли, плочки, хоросан и пясъчник (известен също като "вдишван кристален силициев диоксид")
Дървесен прах
Мека дървесина, твърда дървесина и изделия от дърво, като MDF и шперплат
Прахове с ниска токсичност
Мазилка (например в гипсокартон), варовик, мрамор и доломит
Вакуумиране вместо кашлица
Нашите бели дробове просто не са създадени да се справят с фин прах. Да не говорим за големи обеми от него. И именно тези големи обеми могат да бъдат изключително опасни. Затова хроничните белодробни заболявания са номер 3 в статистиката на болестите. Лечението струва няколко милиарда евро. Колко струва вашето здраве за вас?
Какъв прах дишам?
- Силициевият диоксид и азбестовият прах са особено опасни и могат да причинят рак.
- Отровният или канцерогенен прах от олово, кадмий, ванадий или манган не само уврежда белите ви дробове, но засяга и други органи като черния дроб и далака. Този вид прах се създава по време на заваръчни работи наред с други задачи.
- Дървесният прах (като прах от дъб и бук) може да причини рак на носа в дългосрочен план.
- Алергенният прах има растителен или животински произход и се появява по време на почистващи дейности в или върху сгради, които са замърсени с птичи изпражнения, например. Спорите на плесени или микроорганизми също могат да причинят алергични реакции.
- Фибриногенният прах причинява образуването на съединителна тъкан и прогресивно променя състава на белодробната тъкан след често излагане за по-дълги периоди. Пневмокониозата, известна още като черен бял дроб, причинена от кварц и азбест, е едно от най-разпространените признати професионални заболявания.
Превенцията винаги е по-добра от лечението
Прахът, който не е създаден, не може да застраши никого. Има много различни начини за предотвратяване на образуването на прах. И ако не можем да предотвратим праха, все пак можем да го свържем (например с вода), да го изсмучем със смукачка или да блокираме навлизането му в белите ни дробове със защитно облекло и маски за прах.
Какво мога да направя, за да предотвратя появата на прах?
- Вакуумирайте праха веднага щом се образува. Много електрически инструменти имат порт за свързване на прахосмукачка. Прахосмукачките с контактни гнезда се включват автоматично при стартиране на свързания електроинструмент. Винаги използвайте подходящ филтър.
- Изберете методи на работа с ниско съдържание на прах, напр. мокра или влажна работа.
- Свържете праха с вода, напр. по време на работа по разрушаване и шлайфане на открито.
- Използвайте продукти с ниско съдържание на прах, напр. хоросанови пелети, готов бетон и мазилка.
- Избягвайте ненужно вдигане на прах. Вместо сухо метене и използване на издухващи машини, използвайте смукачки и метачни-смучещи машини.
- Организирайте и се възползвайте от прегледи за професионално здраве.
- Редовно почиствайте работните места, проветрявайте достатъчно работните помещения, поддържайте работното облекло чисто.
- Отстранете отпадъците незабавно и без да създавате прах.
- Проверявайте редовно ефективността на засмукването на смукачката. Почистете или сменете филтъра, ако е необходимо. Използвайте смукачки с автоматично почистване на филтъра за постоянно висока мощност на засмукване.
- Носете защитно облекло и маски за прах. Винаги трябва да носите най-малкото подходяща маска за прах, дори когато излагането на прах е по-малко.