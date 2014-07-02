Безопасността е въпрос на Tact

Искаме да направим всичко възможно, за да защитим работниците в строителната индустрия от опасностите от фин прах. И така, ние разработихме гама от смукачки за премахване на мокри, сухи замърсявания и прах – с възможност за изсмукване директно при източника на прах благодарение на засмукването на парчета и прах. Направихме още една крачка напред с нашето последно поколение смукачки за мокро и сухо почистване от клас Tact H и M

Какво означава "Tact"? Задействана технология за пречистване на въздуха (Triggered air cleaning technology)

Благодарение на набор от функции като нашата нова, контролирана от сензори автоматична система за почистване на филтри (Tact), смукачките Kärcher Professional разпознават кога плоският нагънат филтър се нуждае от почистване – след това те за кратко обръщат въздушния поток и издухват въздуха през филтъра. В резултат на това потребителите могат да работят без загуба на смукателна мощност и без прекъсвания. Тази революционна система води до невиждани досега количества прах, които могат да бъдат почистени с прахосмукачка без ръчно почистване на филтъра, както и значително намален шум, ако има само малки количества прах.

Благодарение на това високоефективно почистване на филтъра, мощните смукачки Tact са идеални както за типичен, така и за опасен прах. Филтрите имат несравним експлоатационен живот – те се нуждаят от смяна чак след изсмукване на 180 килограма фин прах (минерален прах от категория А). В резултат на това можете да се насладите на по-дълги периоди на непрекъсната работа с постоянна смукателна мощност, както и по-добра защита срещу фин прах.