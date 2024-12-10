Търсачки за продукти Kärcher Professional
Открийте широка гама от технологии със светкавична бързина .
Само за миг ще ви покажем точната машина Kärcher Professional, която най-добре отговаря на вашата конкретна почистваща задача.
Професионални водоструйки
Тежката работа става лесна: нашите професионални водоструйки извършват широка гама от задачи бързо и ефективно. Това включва всички машини със студена и гореща вода, както и почистващи препарати.
Професионални смукачки за мокро и сухо почистване
Мокро или сухо, едро или фино: нашите професионални смукачки за мокро и сухо почистване се справят с всякакъв вид замърсяване и са незаменими в множество отрасли – включително и за специализирани приложения.
Професионални прахосмукачки за сухо почистване
Прахосмукачки за сухо почистване, вертикални четкови прахосмукачки, акумулаторни модели или електрически метли: професионалната ни гама предлага мощни и лесни за употреба решения за всяка област на приложение.
Професионални метачни машини и метачни машини с вакуум
Ергономично и с минимално запрашаване: нашите професионални метачни и метачни машини с вакуум почистват до последния ъгъл – както навън, така и на закрито, ръчно водими или с тягово задвижване.
Професионални решения за индустриално прахосмучене/обезпрашаване
Система, която прави разликата: предлагаме индустриални решения за прахосмучене и обезпрашаване във всякакви варианти – от мобилни машини до цялостни решения и обезпрашителни системи.