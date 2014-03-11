Най-мощните ни метачки до сега: Метачни машини с вакуум Kärcher

Какви са областите на приложение на метачните машини с вакуум?

Една машина, много области на приложение: метачните машини с вакуум се използват за почистване на по-големи вътрешни и външни пространства. В сравнение с обикновените метли те отстраняват бързо и ефективно дори големи и упорити замърсявания, прах и отпадъци - с минимални усилия.

Типичните области на приложение на метачни машини/метачни машини с вакуумни включват: