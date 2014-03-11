Най-мощните ни метачки до сега: Метачни машини с вакуум Kärcher

Бързи четки, висока производителност: Компактните и мощни метачни машини и метачни машини с вакуум на Kärcher осигуряват чистота за нула време - навсякъде и по всяко време.

Коя метачна машина с вакуум е подходяща за мен?

Перфектният модел за всяко предизвикателство: от ръчно водими метачни машини до индустриални седлови метачни машини с вакуум - метачните машини и метачните машини с вакуум на Kärcher отговарят на очакванията на клиентите по отношение на гъвкавост и адаптивност. Kärcher предлага и всички подходящи видове задвижване за всяка област на приложение - бензинови, дизелови, LPG или електрически.

Преглед на всички наши модели:

Kärcher Седлови метачни машини с вакуум

Седлови метачни машини с вакуум

Икономични, чисти и ефективни за средни и големи площи: благодарение на разнообразието от модели седящите метачни машини на Керхер са подходящи за всички изисквания. Тук винаги се залага на най-новата и полезна за клиента техника, както и се цени лесното управление, достъпът до отделните елементи и обслужването.

Към продуктите
Kärcher Ръчно водими метачни машини с вакуум

Ръчно водими метачни машини с вакуум

За дворове, пътеки, сервизи и халета. За домоуправители, занаятчии, чистачи на сгради и за индустрията. Ръчноводимите метачни машини със и без засмукване са ергономични и лесни за управление. Те метат основно и без да вдигат прах – дори и в ъглите. Уредите със система за задвижване се изплащат за площи над 300 m².

Към продуктите
Industrial Sweeper

Търсачка за професионални метачни машини и метачни машини с вакуум


Ергономично и с минимално запрашаване: нашите професионални метачни и метачни машини с вакуум почистват до последния ъгъл – както навън, така и на закрито, ръчно водими или с тягово задвижване.

Към търсачката
Product finder

Открийте широка гама от технологии със светкавична бързина – с търсачката на продукти Kärcher Professional

Само за миг ще ви покажем точната машина Kärcher Professional, която най-добре отговаря на вашата конкретна почистваща задача.

Към всички търсачки
Kärcher метачни машини и метачни машини с вакуум

Една машина, множество възможности

Гъвкава употреба, ефективна в практиката: Метачните машини и метачните машини с вакуум на Kärcher впечатляват навсякъде. Тяхната гъвкавост, лесна работа и перфектни резултати от почистването правят задачите за метене по-лесни от всякога.

Мъж чисти с метачна машина Kärcher

Какво е метачна машина с вакуум?

Висококачествено метене: Метачни машини с вакуум отстраняват всички видове замърсявания от вътрешни и външни пространства. По какво се различават от метачните машини? Когато се използва, метачната машина с вакуум разпръсква праха с помощта на ролкова четка, след което изсмуква праха с помощта на смукателна турбина (вентилатор) и го отлага във филтърна система.

Как работят метачните машини с вакуум?

Различните модели изискват различни принципи на метене.

Принцип на работа "Лопата" на метачна машина с вакуум илюстрация

Принцип на работа "Лопата"

Основната метачна четка се върти в посока, обратна на посоката на движение. Следователно мръсотията се придвижва към предната част на почистващата машина и към контейнера за отпадъци (директно събиране на мръсотията). Ръчно водимите метачни машини и индустриалните метачни машини с вакуум на Kärcher работят в съответствие с този принцип.

Предимства:

  • Метене с ниско ниво на прах благодарение на по-ниските скорости на четките и късия "път на метене"
  • По-малко износване на четките
  • Идеален за екстензивни и тежки замърсявания, както и за фин прах
Принцип на работа "Прехвърляне" на метачна машина с вакуум илюстрация

Принцип на работа "Прехвърляне"

Мръсотията се събира в посока, обратна на посоката на движение, и се премества в задния контейнер за мръсотия чрез основната метяща четка. Метачните машини с вакуум и задвижване и седловите метачните машини с вакуум на Kärcher работят на този принцип.

Предимства:

  • Контейнерът може да бъде напълнен до 100%
  • Идеален за груби и леки замърсявания
  • Събира грубата мръсотия с лекота с помощта на клапата за груба мръсотия
  • Добър изглед благодарение на изнесената напред позиция на седене
Мъж чисти склад със седлова метачна машина с вакуум Kärcher

Какви са областите на приложение на метачните машини с вакуум?

Една машина, много области на приложение: метачните машини с вакуум се използват за почистване на по-големи вътрешни и външни пространства. В сравнение с обикновените метли те отстраняват бързо и ефективно дори големи и упорити замърсявания, прах и отпадъци - с минимални усилия.

Типичните области на приложение на метачни машини/метачни машини с вакуумни включват:

  • Складове и логистични съоръжения
  • Фабрики
  • Паркинги и товарни рампи
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Спортни и развлекателни обекти
  • Стоманодобивна и металургична промишленост
  • Електронната промишленост
  • Фармацевтична и химическа промишленост
  • Транспорт и транспортна индустрия
  • Панаирни и конферентни центрове

На какви подове могат да се използват метачни машини и метачни машини с вакуум?

Различните подови настилки и видове замърсявания също поставят различни изисквания към метачната машина с вакуум и съответната система. Стандартната основна ролка за метене е обичайният избор и се отличава със своята гъвкавост и дълъг живот. Една и съща ролкова четка обаче не е подходяща за всички подови покрития. Ето защо Kärcher предлага различни решения, които да ви помогнат да постигнете оптимални резултати при почистването.

Жена чисти изкуствена трева с ръчно водима метачна машина с вакуум

Преглед на различните ролкови четки:

Стандартна основна метяща четка за метачки Kärcher

Стандартна основна метяща четка

  • Средна твърдост на косъма
  • Използва се за: нормална улична мръсотия, листа или прах върху асфалт, замазка или настилка от камъни
Основна метяща четка, твърда за метачки Kärcher

Основна метяща четка, твърда

  • Значително по-твърди косъмчета, някои от които имат и стоманени вложки
  • Използва се за: груби повърхности и упорити замърсявания или тежки отпадъци
Основна метяща четка, мека за метачки Kärcher

Основна метяща четка, мека

  • Меки косъмчета
  • Използва се за: отстраняване на мръсотия и фин прах от гладки подове на закрито
Основна метяща четка, антистатична за метачки Kärcher

Основна метяща четка, антистатична

  • Меки косъмчета
  • Използва се за: ефективно почистване на килими, например на търговски изложения или спортни съоръжения и хотели
  • За почистване на килими и изкуствена трева се препоръчват следните модели: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Жена седи на седлова метачна машина Kärcher

Каква е производителността на метачните машини?

Ефективността на метачната машина с вакуум е различна и зависи от модела и оборудването. Производителността на почистване на площ (на час) на различните метачни машини с вакуум е дадена в таблицата по-долу. За сравнение: производителността на предлаганата на пазара ръчна метла е между 120 и 160 m² (макс.).

Метачна машина с вакуум

Индустриални метачни машини с вакуум

Производителност на почистване на площ (на час)

7200–28,000 m²

Метачна машина с вакуум

Седлови метачни машини с вакуум

Производителност на почистване на площ (на час)

5100–13,600 m²

Метачна машина с вакуум

Метачни машини с вакуум и задвижване

Производителност на почистване на площ (на час)

3375–4725 m²

Метачна машина с вакуум

Ръчно водими метачни машини/метачни машини с вакуум

Производителност на почистване на площ (на час)

2800–3680 m²

Съвети, сервиз и продажби

Търсене на търговци: професионалните метачни машини се предлагат от всички специализирани търговци на дребно на Kärcher.

Свържете се с Kärcher: използвайте нашата форма за контакт или направо ни се обадете.

Търговци
За контакти