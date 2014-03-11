Най-мощните ни метачки до сега: Метачни машини с вакуум Kärcher
Бързи четки, висока производителност: Компактните и мощни метачни машини и метачни машини с вакуум на Kärcher осигуряват чистота за нула време - навсякъде и по всяко време.
Коя метачна машина с вакуум е подходяща за мен?
Перфектният модел за всяко предизвикателство: от ръчно водими метачни машини до индустриални седлови метачни машини с вакуум - метачните машини и метачните машини с вакуум на Kärcher отговарят на очакванията на клиентите по отношение на гъвкавост и адаптивност. Kärcher предлага и всички подходящи видове задвижване за всяка област на приложение - бензинови, дизелови, LPG или електрически.
Преглед на всички наши модели:
Седлови метачни машини с вакуум
Икономични, чисти и ефективни за средни и големи площи: благодарение на разнообразието от модели седящите метачни машини на Керхер са подходящи за всички изисквания. Тук винаги се залага на най-новата и полезна за клиента техника, както и се цени лесното управление, достъпът до отделните елементи и обслужването.
Ръчно водими метачни машини с вакуум
За дворове, пътеки, сервизи и халета. За домоуправители, занаятчии, чистачи на сгради и за индустрията. Ръчноводимите метачни машини със и без засмукване са ергономични и лесни за управление. Те метат основно и без да вдигат прах – дори и в ъглите. Уредите със система за задвижване се изплащат за площи над 300 m².
Търсачка за професионални метачни машини и метачни машини с вакуум
Ергономично и с минимално запрашаване: нашите професионални метачни и метачни машини с вакуум почистват до последния ъгъл – както навън, така и на закрито, ръчно водими или с тягово задвижване.
Открийте широка гама от технологии със светкавична бързина – с търсачката на продукти Kärcher Professional
Само за миг ще ви покажем точната машина Kärcher Professional, която най-добре отговаря на вашата конкретна почистваща задача.
Една машина, множество възможности
Гъвкава употреба, ефективна в практиката: Метачните машини и метачните машини с вакуум на Kärcher впечатляват навсякъде. Тяхната гъвкавост, лесна работа и перфектни резултати от почистването правят задачите за метене по-лесни от всякога.
Какво е метачна машина с вакуум?
Висококачествено метене: Метачни машини с вакуум отстраняват всички видове замърсявания от вътрешни и външни пространства. По какво се различават от метачните машини? Когато се използва, метачната машина с вакуум разпръсква праха с помощта на ролкова четка, след което изсмуква праха с помощта на смукателна турбина (вентилатор) и го отлага във филтърна система.
Как работят метачните машини с вакуум?
Различните модели изискват различни принципи на метене.
Принцип на работа "Лопата"
Основната метачна четка се върти в посока, обратна на посоката на движение. Следователно мръсотията се придвижва към предната част на почистващата машина и към контейнера за отпадъци (директно събиране на мръсотията). Ръчно водимите метачни машини и индустриалните метачни машини с вакуум на Kärcher работят в съответствие с този принцип.
Предимства:
- Метене с ниско ниво на прах благодарение на по-ниските скорости на четките и късия "път на метене"
- По-малко износване на четките
- Идеален за екстензивни и тежки замърсявания, както и за фин прах
Принцип на работа "Прехвърляне"
Мръсотията се събира в посока, обратна на посоката на движение, и се премества в задния контейнер за мръсотия чрез основната метяща четка. Метачните машини с вакуум и задвижване и седловите метачните машини с вакуум на Kärcher работят на този принцип.
Предимства:
- Контейнерът може да бъде напълнен до 100%
- Идеален за груби и леки замърсявания
- Събира грубата мръсотия с лекота с помощта на клапата за груба мръсотия
- Добър изглед благодарение на изнесената напред позиция на седене
Какви са областите на приложение на метачните машини с вакуум?
Една машина, много области на приложение: метачните машини с вакуум се използват за почистване на по-големи вътрешни и външни пространства. В сравнение с обикновените метли те отстраняват бързо и ефективно дори големи и упорити замърсявания, прах и отпадъци - с минимални усилия.
Типичните области на приложение на метачни машини/метачни машини с вакуумни включват:
- Складове и логистични съоръжения
- Фабрики
- Паркинги и товарни рампи
- Хранително-вкусова промишленост
- Спортни и развлекателни обекти
- Стоманодобивна и металургична промишленост
- Електронната промишленост
- Фармацевтична и химическа промишленост
- Транспорт и транспортна индустрия
- Панаирни и конферентни центрове
На какви подове могат да се използват метачни машини и метачни машини с вакуум?
Различните подови настилки и видове замърсявания също поставят различни изисквания към метачната машина с вакуум и съответната система. Стандартната основна ролка за метене е обичайният избор и се отличава със своята гъвкавост и дълъг живот. Една и съща ролкова четка обаче не е подходяща за всички подови покрития. Ето защо Kärcher предлага различни решения, които да ви помогнат да постигнете оптимални резултати при почистването.
Преглед на различните ролкови четки:
Стандартна основна метяща четка
- Средна твърдост на косъма
- Използва се за: нормална улична мръсотия, листа или прах върху асфалт, замазка или настилка от камъни
Основна метяща четка, твърда
- Значително по-твърди косъмчета, някои от които имат и стоманени вложки
- Използва се за: груби повърхности и упорити замърсявания или тежки отпадъци
Основна метяща четка, мека
- Меки косъмчета
- Използва се за: отстраняване на мръсотия и фин прах от гладки подове на закрито
Основна метяща четка, антистатична
- Меки косъмчета
- Използва се за: ефективно почистване на килими, например на търговски изложения или спортни съоръжения и хотели
- За почистване на килими и изкуствена трева се препоръчват следните модели: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Каква е производителността на метачните машини?
Ефективността на метачната машина с вакуум е различна и зависи от модела и оборудването. Производителността на почистване на площ (на час) на различните метачни машини с вакуум е дадена в таблицата по-долу. За сравнение: производителността на предлаганата на пазара ръчна метла е между 120 и 160 m² (макс.).
Метачна машина с вакуум
Индустриални метачни машини с вакуум
Производителност на почистване на площ (на час)
7200–28,000 m²
Метачна машина с вакуум
Седлови метачни машини с вакуум
Производителност на почистване на площ (на час)
5100–13,600 m²
Метачна машина с вакуум
Метачни машини с вакуум и задвижване
Производителност на почистване на площ (на час)
3375–4725 m²
Метачна машина с вакуум
Ръчно водими метачни машини/метачни машини с вакуум
Производителност на почистване на площ (на час)
2800–3680 m²
Съвети, сервиз и продажби
Търсене на търговци: професионалните метачни машини се предлагат от всички специализирани търговци на дребно на Kärcher.
Свържете се с Kärcher: използвайте нашата форма за контакт или направо ни се обадете.