Ръчно водими метачни машини / метачни машини с вакуум

Предимства на метачна машина в сравнение с метлата

В сравнение с метлата, метачна машина има множество предимства. Основната разлика несъмнено е скоростта. Метачна машина върши работата до 12 пъти по-бързо от метла – спестявайки ви време и пари.

Освен това метенето с метла често е физически натоварващо и уморително. Лесното управление и ергономичният дизайн на нашите машини гарантират, че работата е лесна и гърба ви е защитен. Мускулното напрежение остава в миналото. С метачна машина със задвижване можете още повече да сведете до минимум напрежението при почистване.

Друго предимство на метачна машина е, че много по-малко прах се разпръсква по време на процеса на почистване. При метене с метла прахът се издига неконтролируемо във въздуха, докато при използване на метачна машина прахът се насочва директно в контейнера за прах. Това не само е от голяма полза за здравето, благодарение на подобряването на качеството на въздуха и минимизиране на алергичните реакции, но също така предпазва повърхностите от вредно натрупване на прах.

В сравнение с метлата, основните плюсове на метачна машина са скоростта, подобрената ергономичност, намаленото работно натоварване и по-малкото разпръскване на прах.