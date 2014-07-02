Уреди за почистване на текстил
Системите за почистване на килими на Керхер са издръжливи, мощни и с многостранно приложение за ефективно основно или междинно почистване на килими и за отстраняване на петна от текстилни повърхности. Със съответните принадлежности на системите за почистване на килими на Керхер диваните и автомобилните седалки се почистват в дълбочина.
Перящи смукачки (екстрактори)
Подови настилки, меки мебели, офис столове, автомобилни седалки – мощните и удобни екстрактори на Керхер почистват всички текстилни повърхности и разтварят и отстраняват замърсявания с един замах. Мощните изсмукващи турбини оставят несравнимо малко влажност след почистване.
Автомати за почистване на мокети
Машините за почистване на килими на Керхер дават възможност за ефективно и дълбоко основно почистване на килими. Те са подходящи както за обичайната работа с препарат и екстракция на замърсяванията, така и за нов метод за междинно почистване.
Сешоари
Вентилаторните печки на Керхер са ефективни и мощни, но едновременно с това и много компактни и тихи. Те се грижат за бързото изсушаване при щети от наводнение или на килими след почистване. С дръжка за носене и интегрирана система за навиване на кабела.