Уреди за почистване на текстил

Системите за почистване на килими на Керхер са издръжливи, мощни и с многостранно приложение за ефективно основно или междинно почистване на килими и за отстраняване на петна от текстилни повърхности. Със съответните принадлежности на системите за почистване на килими на Керхер диваните и автомобилните седалки се почистват в дълбочина.

Перящи смукачки (екстрактори)

Подови настилки, меки мебели, офис столове, автомобилни седалки – мощните и удобни екстрактори на Керхер почистват всички текстилни повърхности и разтварят и отстраняват замърсявания с един замах. Мощните изсмукващи турбини оставят несравнимо малко влажност след почистване.

Автомати за почистване на мокети

Машините за почистване на килими на Керхер дават възможност за ефективно и дълбоко основно почистване на килими. Те са подходящи както за обичайната работа с препарат и екстракция на замърсяванията, така и за нов метод за междинно почистване.

Сешоари

Вентилаторните печки на Керхер са ефективни и мощни, но едновременно с това и много компактни и тихи. Те се грижат за бързото изсушаване при щети от наводнение или на килими след почистване. С дръжка за носене и интегрирана система за навиване на кабела.

