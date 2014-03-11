Съвети за приложението
Тук с един поглед ще намерите прегледно тематично подредени решения за почистване.
Работа на открито
Безпроблемно и бързо премахване на лед от автомобилни стъкла
С акумулаторната стъргалка за автомобили EDI 4 прозорците на автомобилите могат да бъдат освободени от леда само за няколко минути.
Почистване на листа: Пет съвета за есента
Почистването на листа от пътеки, алеи, тревни площи и др. с гребла и метли често е досадно. Със следващите съвети ще можете да съберете листата около къщата си бързо и с минимални усилия.
Почистване на всичко след къмпинг, туризъм, сърф и други
За да се отървете от праха и калта за нула време, Керхер има практическа помощ и полезни съвети за почти всяка ваканционна ситуация: мобилния уред OC 3 с ниско налягане.
Почистване на автомобили
Тук ще намерите подходящите продукти и аксесоари за бързото и щателно почистване на Вашия автомобил.
Почистване на тераси
Тук ще намерите подходящите продукти и аксесоари, за да почистите терасата отново след края на зимата.
Напояване на градината
С нашите градински помпи можете да напоявате големи площи благодарение на дистанционното управление дори напълно автоматично.
Метене
С метачните машини на Керхер ще почиствате тротоарите, улиците, входа и двора до 5 пъти по-бързо.
Покрити с мъх тротоарни плочи
Ротационните дюзи на Керхер са идеални за премахването на мъха от повърхността на плочите.
Почистване на градинските мебели
С нашите водоструйки оставяте грозните петна по градинските мебели от атмосферните влияния или от последната зима зад гърба си.
Почистване на тръби
Комплектът за почистване на тръби е идеален за отпушването на запушените тръби на открито и закрито.
Почистване на фасади
Керхер предлага идеалните уреди не само за всичко около дома. И самият дом с времето се замърсява и с уредите на Керхер отново може да заблести.
Работа на закрито
Пет съвета за чист дом с животни
Домашните любимци внасят живот в дома ви, но и определено количество мръсотия. Ето няколко полезни съвета за почистване.
Почистване по коледните празници
С тези съвети и правилните ежедневни помощници от Керхер, почистването преди, по време и след празничния сезон става бързо и лесно.
Почистване с пара
Тук ще намерите множество съвети за многостранните възможности за приложение на парочистачката: Съвсем лесно почистване на подовете, фугите, батериите на мивката, банята и тоалетната, прозорците и огледалата, кухнята и много други.
Почистване на камина
Всеки, който има камина, може да очаква уютни часове пред нея през зимата. За да може да се наслаждавате на приятната топлина и на трептящите пламъци, трябва да знаете няколко неща.
Парно гладене
Постоянното високо налягане на парата улеснява гладенето, дори и на трудните за гладене материи. Това спестява до 50 % от времето за гладене.
Почистване на прозорци
Прозорците са мръсни и Керхер предлага оптималното решение на всички изисквания. Открийте различните уреди за почистване на прозорци.
Почистване на килими
Почистването на килимите става съвсем лесно с правилните продукти на Керхер.
Почистване на мека мебел
Перящите прахосмукачки на Керхер се грижат за дълбокото и старателно почистване на меката мебел.
Водоснабдяване на домакинството
За снабдяването на домакинството с рециклирана е най-добре да използвате нашите помпи за дома и градината.
Пробиване, метене, изсмукване
Там, където се рендосва, падат стърготини – Керхер като професионалист в почистването предлага цялостна програма от уреди и полезни аксесоари за ефективен резултат от почистването в и около дома.
Грижа за пода
Тук ще намерите най-важната информация и много съвети за професионалната грижа за подовете, както и информация за полирането и подходящите препарати за поддръжката и почистването им.