Съвети за приложението

Тук с един поглед ще намерите прегледно тематично подредени решения за почистване.

Wohnung

Работа на открито

EDI 4 - Frontscheibe

Безпроблемно и бързо премахване на лед от автомобилни стъкла

С акумулаторната стъргалка за автомобили EDI 4 прозорците на автомобилите могат да бъдат освободени от леда само за няколко минути.

LBL

Почистване на листа: Пет съвета за есента

Почистването на листа от пътеки, алеи, тревни площи и др. с гребла и метли често е досадно. Със следващите съвети ще можете да съберете листата около къщата си бързо и с минимални усилия.

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Почистване на всичко след къмпинг, туризъм, сърф и други

За да се отървете от праха и калта за нула време, Керхер има практическа помощ и полезни съвети за почти всяка ваканционна ситуация: мобилния уред OC 3 с ниско налягане.

Почистване на автомобили

Почистване на автомобили

Тук ще намерите подходящите продукти и аксесоари за бързото и щателно почистване на Вашия автомобил.

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Почистване на тераси

Тук ще намерите подходящите продукти и аксесоари, за да почистите терасата отново след края на зимата.

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Напояване на градината

С нашите градински помпи можете да напоявате големи площи благодарение на дистанционното управление дори напълно автоматично.

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Метене

С метачните машини на Керхер ще почиствате тротоарите, улиците, входа и двора до 5 пъти по-бързо.

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Покрити с мъх тротоарни плочи

Ротационните дюзи на Керхер са идеални за премахването на мъха от повърхността на плочите.

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Почистване на градинските мебели

С нашите водоструйки оставяте грозните петна по градинските мебели от атмосферните влияния или от последната зима зад гърба си.

Почистване на тръби

Почистване на тръби

Комплектът за почистване на тръби е идеален за отпушването на запушените тръби на открито и закрито.

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Почистване на фасади

Керхер предлага идеалните уреди не само за всичко около дома. И самият дом с времето се замърсява и с уредите на Керхер отново може да заблести.

Работа на закрито

Пет съвета за чист дом с животни

Пет съвета за чист дом с животни

Домашните любимци внасят живот в дома ви, но и определено количество мръсотия. Ето няколко полезни съвета за почистване.

Почистване по коледните празници

Почистване по коледните празници

С тези съвети и правилните ежедневни помощници от Керхер, почистването преди, по време и след празничния сезон става бързо и лесно.

SC 2 EasyFix underride

Почистване с пара

Тук ще намерите множество съвети за многостранните възможности за приложение на парочистачката: Съвсем лесно почистване на подовете, фугите, батериите на мивката, банята и тоалетната, прозорците и огледалата, кухнята и много други.

Почистване на камината

Почистване на камина

Всеки, който има камина, може да очаква уютни часове пред нея през зимата. За да може да се наслаждавате на приятната топлина и на трептящите пламъци, трябва да знаете няколко неща.

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Парно гладене

Постоянното високо налягане на парата улеснява гладенето, дори и на трудните за гладене материи. Това спестява до 50 % от времето за гладене.

Почистване на прозорци

Почистване на прозорци

Прозорците са мръсни и Керхер предлага оптималното решение на всички изисквания. Открийте различните уреди за почистване на прозорци.

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Почистване на килими

Почистването на килимите става съвсем лесно с правилните продукти на Керхер.

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Почистване на мека мебел

Перящите прахосмукачки на Керхер се грижат за дълбокото и старателно почистване на меката мебел.

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Водоснабдяване на домакинството

За снабдяването на домакинството с рециклирана е най-добре да използвате нашите помпи за дома и градината.

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Пробиване, метене, изсмукване

Там, където се рендосва, падат стърготини – Керхер като професионалист в почистването предлага цялостна програма от уреди и полезни аксесоари за ефективен резултат от почистването в и около дома.

Грижа за подовете

Грижа за пода

Тук ще намерите най-важната информация и много съвети за професионалната грижа за подовете, както и информация за полирането и подходящите препарати за поддръжката и почистването им.