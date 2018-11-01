Преди да запалите огъня: Уверете се, че дървата за огрев са достатъчно сухи

Дървата за огрев, които не са готови за употреба, трябва да бъдат съхранявани и изсушени, преди да бъдат сложени в огъня. Ако са преклано влажни горенето им намалява и отделят дим и сажди: камината и всичко около нея се замърсява бързо. Максималното съдържание на влага в дървата за огрев е дори законово определено. Не трябва да бъде повече от 25%.

За да проверите, може да направите тест с нокът. Ако срязаната повърхност, където са видими годишните пръстени на растеж, може лесно да се натисне с нокът, дървата трябва да се сушат още няколко месеца. Най-добре на място защитено от атмосферни влияния и с добра циркулация на въздух, като например навес.