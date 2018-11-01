Как почиствате камината?
Всеки, който има камина, може да очаква уютни часове пред нея през зимата. За да може да се наслаждавате на приятната топлина и на трептящите пламъци, трябва да отбележите няколко неща.
Преди да запалите огъня: Уверете се, че дървата за огрев са достатъчно сухи
Дървата за огрев, които не са готови за употреба, трябва да бъдат съхранявани и изсушени, преди да бъдат сложени в огъня. Ако са преклано влажни горенето им намалява и отделят дим и сажди: камината и всичко около нея се замърсява бързо. Максималното съдържание на влага в дървата за огрев е дори законово определено. Не трябва да бъде повече от 25%.
За да проверите, може да направите тест с нокът. Ако срязаната повърхност, където са видими годишните пръстени на растеж, може лесно да се натисне с нокът, дървата трябва да се сушат още няколко месеца. Най-добре на място защитено от атмосферни влияния и с добра циркулация на въздух, като например навес.
След огъня: Изчистете пепелта с прахосмукачка
След уютна вечер пред камината, пепелта трябва да бъде изхвърлена. Почистването на камината с метла и лопата е доста мръсна работа. Алтернативите са смукачки за пепел като AD 4 Premium, с която различни видове огнища могат да бъдат безопасно и удобно почистени - независимио дали са кахлени печки, камини или пелетни котли.
Процедура:
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Преди да почистите, пепелта трябва да е изстинала до под 40°С.
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Изсмучете пепелта от камината.
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Ако смукателната мощност се понижи, задействайте почистването на филтъра. С натискането на бутона обръщате въздушния поток, мръсотията се издухва от филтъра в контейнера, като възвръща смукателната мощност.
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За да почистите, махнете касетата с интегрирания филтър. После изсипете контейнера.
Какво още: Комплектът включва още 2 смукателни тръби и подова дюза. По този начин получавате и напълно окомплектована прахосмукачка за почистване на твърди подове - с която практично, например, може да почистите около камината и в дневната.