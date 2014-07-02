Парочистачки и парни екстрактори
Хигиенично почистване без употреба на препарати Хигиенично почистване без употреба на препарати. Парните есктрактори и парочистачките на Керхер почистват икономично и хигиенично – без химия. Богатият избор на аксесоари прави уредите универсални за всички твърди подови настилки, стъклени и фаянсови настилки. Също и арматурите и текстилните повърхности стават чисти.
Парочистачки
Хигиенично, икономично и с грижа за околната среда: Парочистачките на Керхер почистват всички твърди повърхности без никакви химични почистващи препарати.
Паросмукачки
Парочистачките на Керхер убеждават с висок комфорт на употреба и ефективно почистване на всички видове твърди повърхности. Всеобхватната програма на аксесоарите гарантира целенасочено почистване.