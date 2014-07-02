Парочистачки и парни екстрактори

Хигиенично почистване без употреба на препарати Хигиенично почистване без употреба на препарати. Парните есктрактори и парочистачките на Керхер почистват икономично и хигиенично – без химия. Богатият избор на аксесоари прави уредите универсални за всички твърди подови настилки, стъклени и фаянсови настилки. Също и арматурите и текстилните повърхности стават чисти.