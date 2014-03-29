СЕРТИФИЦИРАНОТО РЕШЕНИЕ ЗА СТРАДАЩИ ОТ АЛЕРГИИ

Изпитайте ново ниво на чистота с нашите спрей екстрактори, които са официално сертифицирани като подходящи за алергии от Фондация „Европейски център за изследване на алергиите“ (ECARF) в Берлин.

Печатът ECARF е международно признат за одобрение за продукти, които видимо подобряват живота на страдащите от алергии от 2006 г. насам. Този сертификат е вашето доказателство, че нашите спрей екстрактори не само почистват, но и активно допринасят за по-здравословен вътрешен климат. Научно е доказано, че те:

Активно премахва алергените от килими, тапицерия и въздух.

Безопасно улавят провокиращи фактори като цветен прашец и прах, като по този начин осигуряват трайно облекчение от симптомите на сенна хрема и астма.

Осигурете на себе си и семейството си хигиеничен дом и подобрено качество на живот.

Валидно за SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (подова), SE 5, SE 6 и SE 4 (изключително за приложение със спрей екстракция).

















