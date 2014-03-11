Диспенсър за вода
Диспенсери за вода – устойчив източник на вода Освежаване за офиса и бизнеса – диспенсърите за вода Kärcher са оборудвани със сертифицирана автоматична хигиенна и иновативна филтърна система. Икономична и устойчива алтернатива на галони и бутилки.
Здраве и успех от чиста вода Wasser.
Колко често имате възможност да впечатлите хората с освежаване? И при това да пестите 90 % от разходите, директно да се информирате и активно да рекламирате? С новите конфигуриращи се диспенсъри за вода WPD 100, WPD 200 и WPD 600 на Керхер Вие ще предложите на служителите, клиентите или посетителите вода с естествен вкус и отлично качество. Иновативната концепция за конфигурация Ви дава възможност да създадете индивидуален дизайн на Вашия диспенсър за вода. Изберете според Вашето желание: вид на водата, мощност на охлаждане, концепция за хигиена и филтриране, цвят, уред със стойка или уред за маса и пакет електроника.
Новият WPD.
С напълно конфигуриращия WPD Керхер дава нова дефиниция за диспенсърите за вода. Базовият модел е с копчета и с възможност за поставяне на собствени надписи, моделът Advanced е оборудван с цветен дисплей.
- Перфектна форма и функция
Впечатляващ дизайн и лесни за почистване материали са само едната страна на новия диспенсър за вода WPD. Можете да залепите Вашата фирмена марка на предното стъкло или да ползвате стъклото за ваша реклама.
- Имате право на шест желания при докосване
Стандартно WPD предлага негазирана вода, студена или топла. По желание може да се сложи система за средно газирана или класическа газирана вода или за гореща и много гореща вода. Специалната система за газиране на водата работи със силна струя без да пръска.
- Гореща вода с едно натискане на копчето
WPD предлага винаги прясна гореща вода с едно натискане на копчето. Затопля се само толкова вода, колко и ще се използва. Този иновативен принцип намалява разхода на енергия до минимум.
- Наслада без край
Чрез директната връзка към водопреносната мрежа WPD може да предложи желаните количества вода. Могат да се пълнят резервоари с височина до 300 mm.
- Без нито една капка навън
Тавата за събиране на остатъчната вода е със защита срещу преливане. По избор тавичката може да се излива в контейнер в стойката или директно в канала. Тогава отпада необходимостта от непрекъснатото излизване на водата.
- Чашите винаги са под ръка
С държача за чаши в стойката по всяко време има чиста чаша. Най-добре да се използват подходящите пластмасови чаши и чашите за горещи напитки на Керхер.
- Стояща оферта
Със стойката всеки уред WPD може да се поставя свободно. На стойката е предвидено място за голяма бутилка с CO2 (10 килограма), контейнер за събиране на излишната вода и допълнителна система за охлаждане (при WPD 600).
Вашият WPD. Уникален като Вас.
Никога преди това не сте имали толкова много свобода при избора на Вашия диспенсър за вода. Новите конфигуриращи се диспенсъри за вода WPD са логичното изпълнение на съвременните желания на клиентите. Наслаждавайте се на водата от сега нататък така, както Вие искате.
Охлаждане според нуждите
Можете да избирате между три различни класа на охлаждане: WPD 100 за до 50 лица, WPD 200 за до 100 лица и WPD 600 за повече от 100 лица.
Ефективни комбинации от филтрите
Направете пакета филтри изцяло съгласно Вашите нужди: изберете между Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter или UV-Protect.
Различни видове вода
В зависимост от пакета с електронно оборудване могат да се предложат до 6 различни вида вода: без охлаждане, с охлаждане, охладена със средно газиране или класик CO2, както и гореща и много гореща.
Избор на количество вода
Подаваното количество вода може да се дозира прецизно: изберете между S за малки, L за средни и XL за големи съдове.
Бърза диагноза
Услугата Fleet на Керхер дава възможност за комуникация M2M (Machine-to-Machine) за директна връзка между WPD и Вашия компютър/смартфон. Така можете да реагирате бързо и се избягва нуждата от допълнителни услуги.
Индивидуален дизайн на предната страна
Върху стъклото може да се постави фолио според специфичните изисквания на клиенти (например цвета на фирменото лого) или да се използва за безплатна площ за реклама.
Чисто удоволствие при пиене
Водата е основата на нашия живот и изпълнява множество функции в нашето тяло. Водата е без съдържание на калории, поощрява изгарянето на мазнини и е истински еликсир за добро настроение и състояние. Редовното пиене на чиста вода доказано подобрява здравето, концентрацията, издръжливостта и комфорта.
Нищо не става без вода
60 % от човешкото тяло се състоят от вода. Водата доставя жизненоважни хранителни елементи, витамини, соли и минерали до нашите клетки и транспортира продуктите от обмяната на веществата. Дори загуба на 2 % от течностите в организма води до значително намаляване на телесната и душевна активност и могат да се появят оплаквания като болки в главата, умора и липса на концентрация.
Трябва да знаем от какво се нуждае тялото
По данни на Световната здравна организация всеки човек има нужда от 2 до 3 литра вода на ден, за да може да остане активен и работоспособен. Който приема непрекъснато други течности за утоляване на жаждата като сокове, лимонади или кафе, приема прекалено много киселини, захар и кофеин и множество други вещества. За разлика от тях чистата вода няма съдържание на калории и поощрява изгарянето на мазнини. А водата от диспенсърите на Керхер е с божествен вкус.
Заредете се със свежа енергия – директно от WPD
Диспенсърите за вода WPD на Керхер предлагат здравословна наслада по комфортен начин – директно от чешмата и само с едно натискане на копчето. Всички минерали остават във водата.
Правилното решение за всеки вкус.
Лесно свързване. Нуждае се от малко място. Малки разходи за експлоатация и електроенергия. Няма нужда от склад, няма амбалаж. С диспенсърите за вода WPD 100, 200 и 600 на Керхер Вашите служители, клиенти и посетители могат да се насладят по лесен и икономичен начин на вода с отлично качество.
Предприятия и офиси
Свежи идеи със свежа вода – за всички в офиса, които искат да постигнат много.
Търговия на дребно
WPD като малък оазис за освежаване за гостите превръща всяка търговска площ в място за почивка.
Индустрия и занаятчийство
Повече енергия от водата – за да може всичко в производството да тече гладко.
Здравеопазване
Елементът на живота – дава съществен принос за здравето. И нищо не съкращава чакането по по-освежаващ начин освен чистата вода.
Обществени сгради
Прясната вода е символ за модерно обслужване на клиентите. В училища или в места с голям човекопоток идеално пасва WPD без гореща вода и газ.
Туризъм
Много е модерно предлагане на вода на рецепцията на хотела или към храната.
Ресторанти и кантини
С WPD 600 освежаването е без край дори и на места с голяма нужда от студена вода. Идеално за ресторанти, кантини и кетъринг.
Наслаждавайте се разумно.
Системи за връщане на амбалаж като PET-шишета или големи бутилки са безотговорни към опазването на околната среда. Системите със смяна на големите бутилки са и малко спорни от хигиенна гледна точка. Разходът на енергия за транспорт и почистване, както и за персонал за целия процес и складиране са толкова високи, колкото и безсмислени. Диспенсърът за вода на Керхер WPD е енергийно ефективен и с дълъг експлоатационен живот.
Режим за намаляване разхода на енергия
Режимът за намаляване разхода за енергия на WPD 100, 200 и 600 е нововъведение, което подгрява водата едва след натискане на бутона и то доза след доза и така постига значително по-малък разход на енергия. При по-дълъг период на изчакване студената вода се охлажда по-малко и така се изразходва по-малко енергия за поддръжка на водата.
eco!efficiency – режим Standby
Режимът Standby дава възможност за индивидуална настройка на времето на работа на всеки диспенсър за вода на Керхер, така че уредът да не изразходва много енергия в дни, през които не работи, например през уикенда, или да изразходва само минимално количество енергия (< 0,5 вата). Това съответства на актуалната директива на Европейски парламент.
Разликата е в качеството
Какво може да е по-добре от качеството? Качеството на Керхер. Сборът на всичко, което е направило Керхер световен лидер на пазара за почистваща техника: добри идеи, оптимален избор на материали, прецизно производство, безкомпромисен контрол на качеството и модерни услуги. Новите конфигуриращи се диспенсъри за вода WPD: Engineered by Kärcher. Made in Germany.
Преди бъдещето
Бъдещето ще дойде по един или друг начин. По-добре още днес активно да се оборудвате добре и в дългосрочен план. Керхер отдавна е включил дългосрочната дейност в целите на предприятието: дейност с отговорност към човека и околната среда, положена върху стожерите икономика, обществена отговорност и опазване на околната среда.
Насладете се на екологичност с или без логистика.
Ползването на диспенсърите за вода WPD на Керхер дава възможност за съществено намаляване на пластмасовите отпадъци, защото тук не се използват нито малки, нито големи пластмасови бутилки. Така едновременно се пести много енергия и се намаляват свързаните с това вредни емисии на CO2 за транспорта и почистването на бутилките. Така отпада и големият разход за персонал и времето за поръчка, складиране, транспорт в предприятието, както и за събирането и връщането на амбалаж и плащането на изгубения амбалаж. Същевременно се освобождава площ за складиране, която може да се използва по-пълноценно.
Product Carbon Footprint
Изследване на ТУ в Дармщад показа, че диспенсърите за вода на Керхер WPD* имат нужда от много малко енергия за предоставянето на охладена питейна вода: всеки разход на енергия остава следа под формата на въглероден двуокис, практически отпечатък от CO2, т. нар. Product Carbon Footprint (PCF). За сравнение PCF на WPD е само една шеста от PCF на бутилираната вода и по-малко от една десета от PCF на автоматите за бутилирани напитки.
* База за сравнение: Диспенсър за вода на Керхер WPD 100
Повече наслада за по-малко пари
Много по-ниските разходи в сравнение с други системи са убедителен икономически фактор. В сравнение с бутилираната вода, един литър вода от WPD струва само около една четвърт* от цената на останалите или иначе казано тя е с фактор 4 по-изгодна. При 50 служители това са само 0,23 € за един литър (в бутилки: 0,96 €; в големи бутилки: 0,80 €). При 100 служители това са само 0,18 € за един литър (в бутилки: 0,95 €; в големи бутилки: 0,78 €). Колкото повече хора ползват водата от WPD, толкова по-изгодна става тя. Или иначе казано за WPD средно се плащат по 4 € на служител на месец за вода.
* Изследване на отдел за продуктов мениджмънт на Керхер
Патентована върхова технология.
Диспенсърът за вода WPD на Керхер убеждава с уникална, патентована концепция за хигиена, която отговаря на всички приложими европейски стандарти. Произвежданият изцяло в Германия WPD изпълнява по всички точки изискванията на Керхер за високо качество.
Патентована система за хигиена
Интегрираната термична дезинфекция е патент на Керхер. Всички елементи, през които преминава вода, модулът за загряване и охлаждане, филтърът Hy-Protect, както и вентилът за пускане на водата се дезинфекцират на определен интервал с гореща вода. Това пести в сравнение с обичайните системи разходи за обслужване и се грижи за околната среда.
Новаторска концепция за филтриране
Можете да избирате между четири различни концепции за почистване: филтърът Active-Pure – синтерован блок от активен въглен отстранява хлора, тежките метали и остатъците от тръбопровода и така се грижи за най-добър вкус. Филтърът Hy-Protect доставя чрез ултрафилтрация хигиенично безупречна вода. Неговата мембрана с екстремно фини пори надеждно пречиства от батерии и вируси. Обаче се запазват всички минерални вещества, които се съдържат във водата. Филтърът Hy-Pure е комбинация от филтрите Active-Pure и Hy-Protect. Ултравиолетовата лампа UV-Protect убива с ултравиолетова светлина надеждно всички батерии и вируси.
Автоматичен процес за изплакване
Времето за стартиране на автоматичния процес на изплакване за термична дезинфекция може да се настрои според Вашето желание, например през нощта. Процесът протича абсолютно автоматично. След него WPD е готов за незабавна употреба.
Сипване на вода със защита срещу допир
Ветнилът за сипване на вода на Керхер е поставен така, че е защитен срещу допит от ползвателите и по този начин подпомага оптималната хигиена.
Дезинфекция на повърхностите
Перфектният завършек на концепцията за хигиена на Керхер е препаратът за дезинфекция RM 735.
Да знаем от какво има нужда нашето тяло.
Хората не могат да пият вода с резерва. Напротив: те трябва всеки ден да набавят наново необходимото количество на течности, за да могат да останат здрави, жизнени и работоспособни. Но от колко вода се нуждаем наистина? На този въпрос не може да се даде еднозначен отговор. Защото нашите нужди са различни и зависят от възрастта, теглото, здравословното състояние и натоварването. Към това трябва да се прибавят и външните фактори, като например температура на околната среда.
Осъзнайте кога и колко: Със системата за подсещане за пиене на вода на Керхер
Много често нашето ежедневие е повлияно от стреса. И изобщо не е лесно да се сещаме да пием вода между многото срещи, телефонни разговори и бързане.
Затова Керхер разработи системата за подсещане за пиене на вода като малка помощ в ежедневието. Тя изчислява не само колко вода Ви е нужна, но и разпределя количеството през целия ден и в подходящото време Ви дава малка подкрепа за паметта.
Така функционира
Свалете системата за подсещане за пиене на вода и въведете Вашите лични данни. След това трябва да не спирате програмата през целия ден, за да можете да свикнете стъпка по стъпка да пиете здравословно количество вода.
Версия за персоналния компютър
Първо запаметете Вашите данни на компютъра и след това пуснете програмата без допълнителна инсталация.
Мобилна версия
- Отворете връзката за сваляне.
- Запаметете ZIP-файла на Вашия компютър.
- Разархивирайте го с програма за разархивиране.
- Сега трябва да пуснете SWF-файла на Вашия мобилен телефон. Това е възможно в зависимост от връзката чрез Bluetooth или кабел. Запиете файла в известната папка за приложения, данни или на външната карта памет. Допълнителна информация по този въпрос ще намерите в упътването за Вашия мобилен телефон.
- Флаш приложението се разпознава автоматично, ако Вашият телефон поддържа флаш приложения. Ако програмата е била намерена от менюто на браузера на телефона, с едно натискане може да се стартира. Кои телефони с флаш поддръжка могат да се ползвате, ще видите тук.
Контакт.
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