Диспенсър за вода

Product Carbon Footprint

Изследване на ТУ в Дармщад показа, че диспенсърите за вода на Керхер WPD* имат нужда от много малко енергия за предоставянето на охладена питейна вода: всеки разход на енергия остава следа под формата на въглероден двуокис, практически отпечатък от CO 2 , т. нар. Product Carbon Footprint (PCF). За сравнение PCF на WPD е само една шеста от PCF на бутилираната вода и по-малко от една десета от PCF на автоматите за бутилирани напитки.