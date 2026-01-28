Пречиствател на въздух

Вътре е новото отвън. Независимо дали работим от вкъщи, релаксираме или спим: прекарваме голяма част от времето си на закрито. Ето защо е добра идея да се гарантира, че въздухът вътре е свеж. Въпреки това не е необичайно външният въздух да е по-замърсен от въздуха в дома. Ето защо мощните въздухопречистватели Kärcher AF са идеалното решение, тъй като те не само надеждно филтрират полените и финия прах, които попадат вътре, когато отворите прозореца, но също така ефективно и тихо премахват вируси, домашен прах и неприятни миризми от въздуха в помещението. Свежият и чист въздух е особено важен за страдащите от алергии. Пречиствателите на въздуха наистина правят разлика – и вие го забелязвате с всяко вдишване.

Човек готви в кухнята до пречиствател на въздуха
0 Продукти

Защо е разумно да използвате пречиствател на въздуха в дома си.

Ако някога сте се чудили колко важен е въздухът, просто опитайте да задържите дъха си за няколко секунди. За да се чувстваме добре и да можем да работим, да учим или да се възстановяваме ефективно, въздухът, който дишаме, трябва да е чист. Kärcher предлага различни пречистватели на въздух за различни битови ситуации и с интелигентния автоматичен режим устройството винаги адаптира работата си към текущото качество на въздуха.

Ефективно фрилтриране на въздуха - за чист въздух.

Въздухопречиствателите Kärcher работят с високоефективна филтрация HEPA 13 с естествен активен въглен и антибактериално покритие. Това филтрира 99,95% от всички частици, по-големи от 0,3 µm от въздуха в помещението. Ето защо нашите пречистватели на въздух помагат срещу неприятни миризми или спори на мухъл и премахват бактерии, аерозоли, химически изпарения, фин прах, полени и алергени.

Пречиствател на въздуха Kärcher

Безшумна работа - за приятна употреба.

Пречиствателите на въздух AF са оборудвани с висококачествени, изключително тихи вентилатори и двигатели, както и с оптимизиран за звук въздушен поток. Накратко: Можете да се съсредоточите върху важните неща в живота, без никакви разсейващи шумове.

Пречиствател на въздуха Kärcher

Висока скорост на въздушния поток - за бързо пречистване на въздуха.

Мощните, високоефективни, но тихи двигатели осигуряват висока производителност и бърз обмен на въздух. Можете да дишате свободно със спокойствие.

Пречиствател на въздуха Kärcher

Характеристики

icon_arrow

На какво са способни въздухопречиствателите Керхер?

Нашите пречистватели на въздух Kärcher могат да филтрират широка гама от различни замърсители на въздуха във всички закрити помещения благодарение на HEPA 13 и антибактериалния филтър с активен въглен:

Пиктограма за патогени и аерозоли

Патогени и аерозоли

Пиктограма за химически изпарения

Химически изпарения

Пиктограма за фин прах

Фин прах

Пиктограма за алергени

Алергени

Пиктограма за неприятни миризми

Неприятни миризми

Пиктограма за спори на плесени

Спори на мухъл

Области на приложение

 

Всекидневна и спалня
Прахът се събира бързо, особено в стаи, където прекарвате много време. Компактните пречистватели на въздух AF ефективно филтрират фин прах, полени и бактерии от въздуха, без да заемат твърде много място.

Кухня
Знаете какъв е проблемът – миризмата на обяд продължава да се усеща часове по-късно. Въздушните филтри на гамата AF слагат край на това.

Работна зона
Ако работите от вкъщи в собствен офис, имате нужда от приятна работна среда. Въздушният филтър Kärcher гарантира чист въздух в помещението, което от своя страна повишава концентрацията.

Гараж
Вашият собствен кът „Направи си сам“ в гаража е страхотно нещо – но това обикновено означава прах и химически изпарения. С въздушните филтри AF домашните майстори могат отново да дишат спокойно.

Изба и таван
Мазетата и таваните са известни с това, че са прашни. Ако искате да закачите прането си или да съхранявате храна тук, ще бъдете благодарни за ефективните филтри, вградени в пречиствателите на въздух Kärcher.

Пречиствател на въздуха Kärcher

Често задавани въпроси

Всички въздухопречистватели Kärcher използват специално разработен дизайн на филтъра. Състои се от предфилтър, филтърен материал HEPA 13 и слой от активен въглен. Освен това всички въздушни филтри имат антибактериално покритие и следователно премахват замърсителите и неприятните миризми от въздуха.

Коронавирусите имат диаметър около 0,1 µm. Те присъстват във въздуха в дома като част от по-големи частици. До 99,95% от частиците с този размер (0,3 µm и по-големи) се отстраняват от филтрите.

Въздухопречиствателите се различават по размерите на устройството, размера на филтъра, постигнатия въздушен поток и консумацията на енергия.

Въздухопречиствателите могат да се управляват ръчно в 3 (AF 20) или 5 скорости на вентилатора (AF 30 и AF 50). Всички модули имат интелигентен автоматичен режим, който ефективно регулира скоростта на вентилатора въз основа на установеното качество на въздуха. В режим на заспиване вентилаторът се настройва на най-тихото ниво и светлините на модулите се изключват. В допълнение, всички пречистватели на въздух имат ръчно регулируем таймер, който автоматично изключва модулите след предварително зададено време. Въздухопречиствателите AF 30 и AF 50 имат и екологичен еко режим.

Времето на работа на филтъра зависи от това колко се използва ежедневно и от качеството на въздуха в дома. Пречиствателят на въздуха показва колко време остава на филтъра и сигнализира, когато филтърът HEPA 13 трябва да бъде сменен. Средният живот на филтъра е около 1 година. От хигиенни съображения се препоръчва годишна смяна на филтъра.

Дали да закупите пречиствател на въздух AF 20, 30 или 50 зависи от размера на помещението и мястото на използване. Ако два модела отговарят на вашите изисквания, препоръчваме да изберете по-големия въздухопречиствател, тъй като той има по-висока скорост на въздушния поток и следователно освобождава помещението от замърсители по-бързо.

Аксесоари

Редовната подмяна на филтъра HEPA 13 гарантира постоянно висока производителност и следователно добро качество на въздуха.

Изглед отпред на Kärcher AF 100

Професионален пречиствател на въздух

Професионалните въздухопречистватели на Kärcher са подходящи за по-големи помещения като затворени офиси, учебни заведения, ресторанти и кафенета, тъй като осигуряват свеж и чист въздух в помещения с размер до 100 квадратни метра.

Вижте професионалните пречистватели на въздух