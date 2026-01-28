Пречиствател на въздух
Вътре е новото отвън. Независимо дали работим от вкъщи, релаксираме или спим: прекарваме голяма част от времето си на закрито. Ето защо е добра идея да се гарантира, че въздухът вътре е свеж. Въпреки това не е необичайно външният въздух да е по-замърсен от въздуха в дома. Ето защо мощните въздухопречистватели Kärcher AF са идеалното решение, тъй като те не само надеждно филтрират полените и финия прах, които попадат вътре, когато отворите прозореца, но също така ефективно и тихо премахват вируси, домашен прах и неприятни миризми от въздуха в помещението. Свежият и чист въздух е особено важен за страдащите от алергии. Пречиствателите на въздуха наистина правят разлика – и вие го забелязвате с всяко вдишване.
Защо е разумно да използвате пречиствател на въздуха в дома си.
Ако някога сте се чудили колко важен е въздухът, просто опитайте да задържите дъха си за няколко секунди. За да се чувстваме добре и да можем да работим, да учим или да се възстановяваме ефективно, въздухът, който дишаме, трябва да е чист. Kärcher предлага различни пречистватели на въздух за различни битови ситуации и с интелигентния автоматичен режим устройството винаги адаптира работата си към текущото качество на въздуха.
Ефективно фрилтриране на въздуха - за чист въздух.
Въздухопречиствателите Kärcher работят с високоефективна филтрация HEPA 13 с естествен активен въглен и антибактериално покритие. Това филтрира 99,95% от всички частици, по-големи от 0,3 µm от въздуха в помещението. Ето защо нашите пречистватели на въздух помагат срещу неприятни миризми или спори на мухъл и премахват бактерии, аерозоли, химически изпарения, фин прах, полени и алергени.
Безшумна работа - за приятна употреба.
Пречиствателите на въздух AF са оборудвани с висококачествени, изключително тихи вентилатори и двигатели, както и с оптимизиран за звук въздушен поток. Накратко: Можете да се съсредоточите върху важните неща в живота, без никакви разсейващи шумове.
Висока скорост на въздушния поток - за бързо пречистване на въздуха.
Мощните, високоефективни, но тихи двигатели осигуряват висока производителност и бърз обмен на въздух. Можете да дишате свободно със спокойствие.
Характеристики
На какво са способни въздухопречиствателите Керхер?
Нашите пречистватели на въздух Kärcher могат да филтрират широка гама от различни замърсители на въздуха във всички закрити помещения благодарение на HEPA 13 и антибактериалния филтър с активен въглен:
Патогени и аерозоли
Химически изпарения
Фин прах
Алергени
Неприятни миризми
Спори на мухъл
Области на приложение
Всекидневна и спалня
Прахът се събира бързо, особено в стаи, където прекарвате много време. Компактните пречистватели на въздух AF ефективно филтрират фин прах, полени и бактерии от въздуха, без да заемат твърде много място.
Кухня
Знаете какъв е проблемът – миризмата на обяд продължава да се усеща часове по-късно. Въздушните филтри на гамата AF слагат край на това.
Работна зона
Ако работите от вкъщи в собствен офис, имате нужда от приятна работна среда. Въздушният филтър Kärcher гарантира чист въздух в помещението, което от своя страна повишава концентрацията.
Гараж
Вашият собствен кът „Направи си сам“ в гаража е страхотно нещо – но това обикновено означава прах и химически изпарения. С въздушните филтри AF домашните майстори могат отново да дишат спокойно.
Изба и таван
Мазетата и таваните са известни с това, че са прашни. Ако искате да закачите прането си или да съхранявате храна тук, ще бъдете благодарни за ефективните филтри, вградени в пречиствателите на въздух Kärcher.
Често задавани въпроси
Аксесоари
Редовната подмяна на филтъра HEPA 13 гарантира постоянно висока производителност и следователно добро качество на въздуха.
Професионален пречиствател на въздух
Професионалните въздухопречистватели на Kärcher са подходящи за по-големи помещения като затворени офиси, учебни заведения, ресторанти и кафенета, тъй като осигуряват свеж и чист въздух в помещения с размер до 100 квадратни метра.