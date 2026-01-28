Пречиствател на въздух

Области на приложение

Всекидневна и спалня

Прахът се събира бързо, особено в стаи, където прекарвате много време. Компактните пречистватели на въздух AF ефективно филтрират фин прах, полени и бактерии от въздуха, без да заемат твърде много място.

Кухня

Знаете какъв е проблемът – миризмата на обяд продължава да се усеща часове по-късно. Въздушните филтри на гамата AF слагат край на това.

Работна зона

Ако работите от вкъщи в собствен офис, имате нужда от приятна работна среда. Въздушният филтър Kärcher гарантира чист въздух в помещението, което от своя страна повишава концентрацията.

Гараж

Вашият собствен кът „Направи си сам“ в гаража е страхотно нещо – но това обикновено означава прах и химически изпарения. С въздушните филтри AF домашните майстори могат отново да дишат спокойно.

Изба и таван

Мазетата и таваните са известни с това, че са прашни. Ако искате да закачите прането си или да съхранявате храна тук, ще бъдете благодарни за ефективните филтри, вградени в пречиствателите на въздух Kärcher.