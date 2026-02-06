Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване

Революционно почистване за вашия дом. Изпитайте почистване на подове от следващо поколение с 3-в-1 Xtra!Clean безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване. Тези уреди съчетават иновации, устойчивост и изключително качество в едно устройство, предназначено за почистване с прахосмукачка, измиване и подсушаване – на всички видове подови настилки – дори на килими. Открийте как нашата най-съвременна технология може да улесни ежедневието ви, спестявайки ви ценно време и оставяйки дома ви блестящ като нов. Край на отнемащото време почистване – тези устройства гарантират безупречни резултати с несравнима ефективност.

0 Продукти
Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher FCV 4

FCV 4

Умното решение

  • Производителност на площ от приблизително 200 м² с едно зареждане на батерията
  • Четири режима на почистване: режим сухо почистване, режим Advanced!Power, автоматичен режим със сензор за замърсяване Dynamic!Control, режим „Помощ за стълби“ Stair!Assist
  • Мощен BLDC мотор
  • Ефективна самопочистваща се система System!Clean и ролка Pure!Roll, който може да се пере на 60°C

     

Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher FCV 3

FCV 3

Гъвкавото решение

  • Производителност на площ от приблизително 130 м² с едно зареждане на батерията
  • Три режима на почистване: Стандартен режим, Режим сухо почистване, режим Advanced!Power
  • Ефективна система за самопочистване System!Clean
Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher FCV 2

FCV 2

Компактното решение

  • Производителност на площ от приблизително 110 м² с едно зареждане на батерията
  • Два режима на почистване: стандартен режим и режим на сухо почистване
  • Ефективна система за самопочистване System!Clean

 

Предимства

Безпроблемно почистване с прахосмукачка, моп и подсушаване

3-в-1 Xtra!Clean: максимална чистота с минимални усилия

Тези безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване ви спестяват време и усилия благодарение на функцията 3 в 1 Xtra!Clean. Почистване с моп, почистване с прахосмукачка и подсушаване: иновативната технология 3 в 1 осигурява дълбоко почистване на всички видове подови настилки, дори килими. Упоритите замърсявания и големи количества течност изчезват за нула време, докато вие вършите работата за наполовина по-кратко време, оставяйки ви повече време за нещата, които наистина имат значение.

FCV 4 Hygienic Spin

Технология Hygienic!Spin за хигиенично почистване

Насладете се на наистина чист и хигиеничен дом: безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher разполагат с най-добрата технология Hygienic!Spin, доказана в лабораторни тестове за премахване на до 99 процента от бактериите**; с до 500 оборота на ролката в минута и система с 2 резервоара, която гарантира, че винаги се подава прясна вода върху пода. Без разнасяне на мръсотия – само искрящо чисти подове без следи.

** Въз основа на тестове, проведени от независима тестова лаборатория.

Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher с интелигентен сензор за замърсяване

Dynamic!Control – интелигентният сензор за замърсяване

Нашата FCV 4 мисли вместо вас: нейният интелигентен сензор за замърсяване автоматично разпознава степента на замърсяване и оптимално регулира както всмукателната мощност, така и количеството вода. Това означава, че получавате перфектни резултати от почистването всеки път – без необходимост от ръчно регулиране.

С големия 3,2-инчов дисплей Vision!Clean имате общ преглед по всяко време, тъй като цялата ключова информация е достъпна с един поглед, включително оставащото време за работа, режимът на почистване и състоянието на системата.

Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher за всякакъв вид подови настилки

Подходящи за употреба върху всички видове подови настилки – дори върху килими

От деликатен паркет до плочки и килими – нашите безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване могат да се справят с всякакъв вид подови настилки и лесно да поемат големи количества течности. Независимо дали се справяте с разлято кафе или засъхнали петна, подовете ви ще бъдат безупречно чисти.

Каменен под FCV 4

Режим Advanced!Power – максимална ефективност на почистване

С до 100 процента по-голяма всмукателна мощност и 20 процента по-добро разпределение на водата, отколкото в автоматичен или стандартен режим, режимът Advanced!Power премахва без усилие дори най-упоритите, засъхнали замърсявания. Благодарение на тази мощна технология, подовете ви изсъхват за нула време, така че можете да стъпвате по тях веднага.

Безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher улесняват почистването на стълби

Интелигентен режим Stair!Assist

С интелигентния режим Stair!Assist, почистването на стълби и труднодостъпни места е детска игра. Благодарение на оптимизираните предварителни настройки и интелигентната функция за автоматично стартиране/спиране, FCV 4 почиства без усилие, когато се държи във всяка позиция – дори под ъгъл от 90°. За максимална гъвкавост и чистота там, където е най-необходима.

Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване с функция за самопочистване в зарядната станция

Самопочистваща се система System!Clean

Ефективна функция за самопочистване с до 550 оборота на ролката в минута – за бързо и удобно почистване без контакт със замърсяванията. Същевременно практичното съхранение на устройството и аксесоарите спестява място, като същевременно удобно зарежда батерията.

Ролка, която може да се пере на 60°C

Pure!Roll: устойчива и хигиенична

Безпроблемно основно почистване: за допълнително удобство, ролката FCV 4 Pure!Roll може да се пере в пералня на 60°C. Това гарантира дълготрайна хигиенична свежест, като същевременно пести ресурси.

Работа на филтърната система за чист въздух

Филтърна система Duo!Pure: чист въздух, перфектна производителност

Многостепенната филтърна система на безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване Kärcher надеждно защитава двигателя от влага; превъзходната ѝ филтрация ефективно улавя дори най-малките частици във въздуха, благодарение на високоефективния плосък нагънат филтър. Тази система осигурява оптимална филтрация на въздуха и здравословен вътрешен климат, особено в режим „Dry“.

FCV 4 двигател

BLDC мотор: мощен, тих и издръжлив

Благодарение на най-новата технология на безчетковия мотор, безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4 се отличава с особено дълъг експлоатационен живот, по-висока енергийна ефективност и приятно тиха работа – идеална за ежедневна употреба.

Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване с LED дисплей на индикатора за литиево-йонната батерия

Ефективна литиево-йонна батерия Comfort!Cell: по-дълго време на работа, устойчива производителност

Нашите безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване са оборудвани с батерия с време на работа до 45 минути, за безпроблемно почистване дори на големи площи; за дълъг експлоатационен живот и по-малко електрически отпадъци, батерията може лесно да се смени, когато е необходимо обслужване.

Аксесоари и препарати

Още продукти (1)

Често задавани въпроси за безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване

Както FC, така и FCV принадлежат към категорията за почистване на подове и предлагат отлично почистване, но устройствата са проектирани с различен фокус. FC е изключително гъвкав, лек и тих благодарение на патентованата си технология за избърсване, което го прави идеалното решение за почистване на твърди подове. Нашите FCV се справят лесно дори с най-големите замърсявания, като големи количества едра мръсотия, благодарение на мощното засмукване и технологията 3 в 1 Xtra!Clean (прахосмукачка, почистване с моп, изсушаване). В режим Dry, нашите FCV могат да се използват дори върху килими и пътеки.

Благодарение на технологията Hygienic!Spin и дълбокото почистване, нашите безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване премахват до 99% от всички често срещани битови бактерии от твърди повърхности, за хигиеничен и чист дом, както е доказано от външни лабораторни тестове. Внимателно разработената система с 2 резервоара осигурява постоянно подаване на прясна вода, като същевременно събира мръсната вода отделно; ролките се въртят със скорост до 500 оборота в минута, за да гарантират безупречни резултати от почистването (20% по-чисто, отколкото при конвенционален моп). Ролката на FCV 4 може да се пере в пералня на 60°C, което го прави хигиенично и устойчиво решение.

Безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване са устройства за почистване на подове, специално проектирани за мокро почистване. Функцията за засмукване вакуумира пода и самия валяк, премахвайки дори големи количества едра мръсотия и косми, които след това се транспортират до резервоара за мръсна вода, без да е необходимо предварително почистване с прахосмукачка. Безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване разполагат и с режим на сухо почистване (без изтичане на вода) и двустепенна филтърна система с плосък нагънат филтър, идеална за употреба върху килими. Тези уреди обаче не са предназначени да функционират като универсални прахосмукачки и не са подходящи за почистване на тапицирани мебели или килими с дебел косъм.

Филтърната система Duo!Pure надеждно предпазва мотора от влага и осигурява отлично филтриране с високоефективен плосък нагънат и гъбест филтър. Идеална за употреба в режим „Dry“ върху килими и пътеки.

Всички наши прахосмукачки са оборудвани с лесната за употреба функция за самопочистване System!Clean. Самопочистването се препоръчва след всяка употреба, за да се предотврати развитието на бактерии и неприятни миризми. Освен това, редовното изплакване предпазва клапаните и частите, които събират замърсявания, което води до по-дълъг живот на продукта.

Интелигентният сензор за замърсяване на FCV 4 се активира в автоматичен режим. Той автоматично регулира всмукателната мощност и обема на водата според степента на замърсяване, за да увеличи максимално времето за работа.

Режимът Stair!Assist на FCV 4 улеснява почистването на стълби и тесни пространства във всички позиции, дори когато дръжката е под ъгъл от 90°.

Батерията на безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване може лесно да се смени от клиента с помощта на стандартни инструменти, което удължава живота на продукта и намалява електронните отпадъци. Сменяеми батерии Comfort!Cell се предлагат като резервни части.

Безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване продължават да почистват няколко секунди след изключване, за да се гарантира, че мръсотията е засмукана и транспортирана до контейнера за отпадаци, и че при повдигане на устройството по пода не остават следи от мръсотия.

Безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher могат да се използват върху всякакви подови настилки, независимо дали са дървени, каменни, плочки, ПВЦ или мокет. Ролките не причиняват никакви повреди, като например драскотини по повърхностите. Не дръжте устройството неподвижно на едно място; вместо това винаги го движете.

Препаратът RM 536 (артикулен номер 6.295-944.0) е идеален за почистване на всички видове твърди подови настилки – предлага се и устойчива и веган формула (артикулен номер 6.296-286.0), която не съдържа микропластмаси, силикон или оцветители и следователно е особено подходяща за домакинства с деца или домашни любимци.

Препаратът RM 534 (артикулен номер 6.295-941.0) е идеален за почистване на запечатани дървени подове (напр. паркет, ламинат).

За почистване на дървени подове, обработени с масло/восък, използвайте препарат RM 535 (артикулен номер 6.295-942.0).

За почистване на каменни подове, препарат RM 537 (артикулен номер 6.295-943.0).

Можете да използвате следните почистващи препарати:

  • Многофункционален препарат за почистване на твърди подове RM 536, артикулен номер 6.295-944.0
  • Препарат за почистване на твърди подове RM 537, артикулен номер 6.295-943.0
  • Препарат за запечатани дървени подове RM 534, артикулен номер 6.295-941.0
  • Препарат за подови настилки от дърво, обработено с масло/восък RM 535, артикулен номер 6.295-942.0
  • Натурален препарат за почистване на твърди подове RM 538N, артикулен номер 6.296-286.0

Използвайте само почистващи препарати Kärcher и за най-добри резултати от почистването се уверете, че използвате правилната доза.

Използването на други препарати може да повреди уреда и да анулира гаранцията.

Използването на препарати от други производители или използването на твърде много препарат може да доведе до образуване на прекомерно количество пяна и може да доведе до автоматично изключване на уреда, преди резервоарът за мръсна вода да достигне максималното ниво на пълнене.

Не е необходимо да отстранявате котления камък от безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване, тъй като котлен камък се образува само при температури над 70 °C. Киселината в препарата за отстраняване на котлен камък може също така да повреди уреда ви.

Самопочистването трябва да се извършва само с чиста вода без почистващи препарати. Използването на почистващи препарати може да доведе до прекомерно образуване на пяна и преливане на вода от станцията.