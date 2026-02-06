Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване

Dynamic!Control – интелигентният сензор за замърсяване

Нашата FCV 4 мисли вместо вас: нейният интелигентен сензор за замърсяване автоматично разпознава степента на замърсяване и оптимално регулира както всмукателната мощност, така и количеството вода. Това означава, че получавате перфектни резултати от почистването всеки път – без необходимост от ръчно регулиране.

С големия 3,2-инчов дисплей Vision!Clean имате общ преглед по всяко време, тъй като цялата ключова информация е достъпна с един поглед, включително оставащото време за работа, режимът на почистване и състоянието на системата.