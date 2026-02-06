Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване
Революционно почистване за вашия дом. Изпитайте почистване на подове от следващо поколение с 3-в-1 Xtra!Clean безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване. Тези уреди съчетават иновации, устойчивост и изключително качество в едно устройство, предназначено за почистване с прахосмукачка, измиване и подсушаване – на всички видове подови настилки – дори на килими. Открийте как нашата най-съвременна технология може да улесни ежедневието ви, спестявайки ви ценно време и оставяйки дома ви блестящ като нов. Край на отнемащото време почистване – тези устройства гарантират безупречни резултати с несравнима ефективност.
FCV 4
Умното решение
- Производителност на площ от приблизително 200 м² с едно зареждане на батерията
- Четири режима на почистване: режим сухо почистване, режим Advanced!Power, автоматичен режим със сензор за замърсяване Dynamic!Control, режим „Помощ за стълби“ Stair!Assist
- Мощен BLDC мотор
- Ефективна самопочистваща се система System!Clean и ролка Pure!Roll, който може да се пере на 60°C
FCV 3
Гъвкавото решение
- Производителност на площ от приблизително 130 м² с едно зареждане на батерията
- Три режима на почистване: Стандартен режим, Режим сухо почистване, режим Advanced!Power
- Ефективна система за самопочистване System!Clean
FCV 2
Компактното решение
- Производителност на площ от приблизително 110 м² с едно зареждане на батерията
- Два режима на почистване: стандартен режим и режим на сухо почистване
- Ефективна система за самопочистване System!Clean
Предимства
3-в-1 Xtra!Clean: максимална чистота с минимални усилия
Тези безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване ви спестяват време и усилия благодарение на функцията 3 в 1 Xtra!Clean. Почистване с моп, почистване с прахосмукачка и подсушаване: иновативната технология 3 в 1 осигурява дълбоко почистване на всички видове подови настилки, дори килими. Упоритите замърсявания и големи количества течност изчезват за нула време, докато вие вършите работата за наполовина по-кратко време, оставяйки ви повече време за нещата, които наистина имат значение.
Технология Hygienic!Spin за хигиенично почистване
Насладете се на наистина чист и хигиеничен дом: безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher разполагат с най-добрата технология Hygienic!Spin, доказана в лабораторни тестове за премахване на до 99 процента от бактериите**; с до 500 оборота на ролката в минута и система с 2 резервоара, която гарантира, че винаги се подава прясна вода върху пода. Без разнасяне на мръсотия – само искрящо чисти подове без следи.
** Въз основа на тестове, проведени от независима тестова лаборатория.
Dynamic!Control – интелигентният сензор за замърсяване
Нашата FCV 4 мисли вместо вас: нейният интелигентен сензор за замърсяване автоматично разпознава степента на замърсяване и оптимално регулира както всмукателната мощност, така и количеството вода. Това означава, че получавате перфектни резултати от почистването всеки път – без необходимост от ръчно регулиране.
С големия 3,2-инчов дисплей Vision!Clean имате общ преглед по всяко време, тъй като цялата ключова информация е достъпна с един поглед, включително оставащото време за работа, режимът на почистване и състоянието на системата.
Подходящи за употреба върху всички видове подови настилки – дори върху килими
От деликатен паркет до плочки и килими – нашите безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване могат да се справят с всякакъв вид подови настилки и лесно да поемат големи количества течности. Независимо дали се справяте с разлято кафе или засъхнали петна, подовете ви ще бъдат безупречно чисти.
Режим Advanced!Power – максимална ефективност на почистване
С до 100 процента по-голяма всмукателна мощност и 20 процента по-добро разпределение на водата, отколкото в автоматичен или стандартен режим, режимът Advanced!Power премахва без усилие дори най-упоритите, засъхнали замърсявания. Благодарение на тази мощна технология, подовете ви изсъхват за нула време, така че можете да стъпвате по тях веднага.
Интелигентен режим Stair!Assist
С интелигентния режим Stair!Assist, почистването на стълби и труднодостъпни места е детска игра. Благодарение на оптимизираните предварителни настройки и интелигентната функция за автоматично стартиране/спиране, FCV 4 почиства без усилие, когато се държи във всяка позиция – дори под ъгъл от 90°. За максимална гъвкавост и чистота там, където е най-необходима.
Самопочистваща се система System!Clean
Ефективна функция за самопочистване с до 550 оборота на ролката в минута – за бързо и удобно почистване без контакт със замърсяванията. Същевременно практичното съхранение на устройството и аксесоарите спестява място, като същевременно удобно зарежда батерията.
Pure!Roll: устойчива и хигиенична
Безпроблемно основно почистване: за допълнително удобство, ролката FCV 4 Pure!Roll може да се пере в пералня на 60°C. Това гарантира дълготрайна хигиенична свежест, като същевременно пести ресурси.
Филтърна система Duo!Pure: чист въздух, перфектна производителност
Многостепенната филтърна система на безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване Kärcher надеждно защитава двигателя от влага; превъзходната ѝ филтрация ефективно улавя дори най-малките частици във въздуха, благодарение на високоефективния плосък нагънат филтър. Тази система осигурява оптимална филтрация на въздуха и здравословен вътрешен климат, особено в режим „Dry“.
BLDC мотор: мощен, тих и издръжлив
Благодарение на най-новата технология на безчетковия мотор, безкабелната прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4 се отличава с особено дълъг експлоатационен живот, по-висока енергийна ефективност и приятно тиха работа – идеална за ежедневна употреба.
Ефективна литиево-йонна батерия Comfort!Cell: по-дълго време на работа, устойчива производителност
Нашите безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване са оборудвани с батерия с време на работа до 45 минути, за безпроблемно почистване дори на големи площи; за дълъг експлоатационен живот и по-малко електрически отпадъци, батерията може лесно да се смени, когато е необходимо обслужване.