Смукачка за прозорци и гладки повърхности

По-лесно, по-бързо, по-удобно

Няма значение дали използвате смукачката за прозорци и повърхности WVP 10, захранвана от батерия, за почистване на стъкла или плочки, огледала, витрини, плотове или друг вид гладка повърхност. Решаващият фактор е, че постигате почистване без остатъчни линии при всяка позиция на машината, дори ако е необходимо, до ръбовете благодарение на ръчно регулируемия държач.

Пионери в гъвкавостта

Хоризонтална, вертикална, диагонална, обърната надолу и във всяка друга посока и позиция от която се нуждаете: нашата WVP 10 завършва перфектно всяко движение и осигурява оптимално почистване, което не оставя следи по повърхностите.