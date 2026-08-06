Смукачка за прозорци и гладки повърхности
Нашата Window Vac Professional WVP 10 е ръчна смукачка за гладки повърхности от всякакъв вид. С този надежден професионален уред почиствате без излишни усилия хоризонтално, вертикално и дори обърнат надолу. Перфектен за почистване на стъкла, плочки, витрини и хладилни шкафове.
По-лесно, по-бързо, по-удобно
Няма значение дали използвате смукачката за прозорци и повърхности WVP 10, захранвана от батерия, за почистване на стъкла или плочки, огледала, витрини, плотове или друг вид гладка повърхност. Решаващият фактор е, че постигате почистване без остатъчни линии при всяка позиция на машината, дори ако е необходимо, до ръбовете благодарение на ръчно регулируемия държач.
Пионери в гъвкавостта
Хоризонтална, вертикална, диагонална, обърната надолу и във всяка друга посока и позиция от която се нуждаете: нашата WVP 10 завършва перфектно всяко движение и осигурява оптимално почистване, което не оставя следи по повърхностите.
Аксесоари
Почистващ препарат
Ежедневно, почистване на повърхности или стъкло: предлагаме пълната гама от готови за употреба почистващи препарати. Бързо действие и съхнене без ленти, внимателен към повърхностите и щадящ околната среда.
Батерии и зарядни устройства
Допълнителните батерии ви дават полезен буфер от работно време, който да отговаря на вашите индивидуални изисквания. Бързото зарядно устройство ви позволява да работите непрекъснато през целия ден.
Полезни аксесоари
Допълнителни всмукателни дюзи и чистачки с различни ширини, комплекти спрей-бутилки или допълнителни кърпи от микрофибър - можете да добавите полезни аксесоари към вашия уред, за да отговаряте на всички индивидуални нужди.
Оборудване и технически данни
WVP 10 се доставя с батерия (30 мин. време на работа), почистващ препарат, зарядно устройство за батерии, спрей бутилка и кърпа от микрофибър. Версията WVP 10 Adv включва още допълнителна сменяема батерия, тясна засмукваща дюза, втора микрофибърна кърпа, бързо зарядно устройство вместо обикновената версия, така че да можете да работите почти непрекъснато.
Бързо задвижващият се мотор осигурява необичайно добро изсмукване на мръсна вода, която се събира в резервоар от 200 милилитра. Самият резервоар може да бъде изпразнен бързо и лесно и да се измие в съдомиялната машина, ако е необходимо.