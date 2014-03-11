Системи за почистване на МПС
Икономично почистване на леки автомобили и камиони. Керхер предлага цялостен асортимент за вътрешно и външно почистване на автомобили, камиони и автобуси: системи за автомивки с четки или на самообслужване, които се отличават с икономичност, висока продължителност на живот и перфектни резултати при почистването. И при това изразходват икономично вода и са безопасни за околната среда. Нашата гъвкава концепция изцяло отговаря на Вашите нужди – от планирането до индивидуалното оформление. Керхер от десетилетия успешно произвежда оборудване за автомивки. Нашият опит като производители на оборудване за автомивки и хиляди инсталирани системи Ви гарантират, че с Керхер имате опитен партньор на Ваша страна. Консултирайте се с нашия екип за оборудване за автомивки!
Автомивки за товарни автомобили
С една програма на автомивката за камиони и автобуси Керхер отговаря на изискванията на най-различни видове превозни средства и условия.
SB-автомивки и уреди на самообслужване
Дали център за почистване или бензиностанция: Системите за самообслужване с индивидуални размери на Керхер могат да изпълнят всяко изискване.
SB-смукачки на самообслужване
С прахосмукачките на самообслужване и Forecourt-уредите на Керхер Вие повишавате Вашата атрактивност и си гарантирате атрактивни допълнителни приходи.
Икономично почистване на леки и товарни автомобили.
Нашата гъвкава концепция е насочена изцяло към Вашите нужди - от планирането до индивидуалното структуриране. Керхер от десетилетия е успешен производител на оборудване за автомивки. Нашият опит като производител на оборудването и със стотици инсталирани съоръжения Ви дава сигурността, че с Керхер имате опитен партньор на Ваша страна.
Консултирайте се сега с нашия екип, който отговаря за оборудването за автомивки!
Удовлетвореност от самото начало: Системни решения на Керхер.
Дали автокъща, бензиностанция, лизингова къща или център за почистване – Керхер ще се погрижи за Вашата удовлетвореност от самото начало. Все пак Керхер предлага за всеки вид дейност и за всеки потребител системни решения, които са преценени за съответната ситуация и които убеждават със своето качество и икономичност. Можете винаги да разчитате на това - и това вече 75 години.
Закупуване на система за измиване на автомобили на Керхер – инвестиция, която си струва.
Процесът по изграждане на автомивка, съответно на пътека за измиване на автомобили на Керхер започва с детайлна консултация на клиента, по време на която се прави оценка на местонахождението и се определя рентабилността, за да може да се прецени точният размер на съоръжението и/или оборудването. След това новото съоръжение се конфигурира и планира в съответствие с Вашите данни. Независимо дали желаете да закупите портално съоръжение, съоръжения на самообслужване или съоръжения за измиване на товарни автомобили и автобуси – ние ще Ви помогнем при планирането на строителството и ще реализираме желаната от Вас автомивка. Тук спада както самият процес по планиране, така и изпълнението.
Подкрепа и след пускане в експлоатация
Дори и след планирането и издраждането на автомивката от Керхер, ние оставаме на разположение на нашите клиенти като ги подкрепяме при експлоатацията на съоръжението, даваме технически указания и провеждаме обучения, предлагаме обслужване на клиенти и помощ при маркетинга, за да гарантираме рентабилната употреба на Вашата автомивка.
Дигитални решения за по-ефективен бизнес с автомивки
С нашите дигитални решения K!Connect и Pay&Wash можете лесно да управлявате и оптимизирате бизнеса си с миене на автомобили – когато и където пожелаете.
Устойчивост в сектора на автомивките
Устойчивост в професионалното миене на автомобили: автомивките Kärcher работят по водоспестяващ и енергоефективен начин за екологично почистване.