Закупуване на система за измиване на автомобили на Керхер – инвестиция, която си струва.

Процесът по изграждане на автомивка, съответно на пътека за измиване на автомобили на Керхер започва с детайлна консултация на клиента, по време на която се прави оценка на местонахождението и се определя рентабилността, за да може да се прецени точният размер на съоръжението и/или оборудването. След това новото съоръжение се конфигурира и планира в съответствие с Вашите данни. Независимо дали желаете да закупите портално съоръжение, съоръжения на самообслужване или съоръжения за измиване на товарни автомобили и автобуси – ние ще Ви помогнем при планирането на строителството и ще реализираме желаната от Вас автомивка. Тук спада както самият процес по планиране, така и изпълнението.