SB-автомивки и уреди на самообслужване
Дали център за почистване или бензиностанция: Системите за самообслужване с индивидуални размери на Керхер могат да изпълнят всяко изискване.
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POWER FOAM: ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ С WOW ЕФЕКТ
С Kärcher почистването на самообслужване на превозни средства се превръща в изживяване: пяната Kärcher Power почиства мощно, ефективно и впечатляващо. Резултатът: Сензационно, обемно и много ефективно разпенване. Това означава повече доволни клиенти и гарантиран допълнителен оборот за вас.