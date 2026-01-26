Роботизирани прахосмукачки и мопове

Нашите роботи прахосмукачки и мопове са кръгли, ниски и се движат тихо през жилищните помещения. Целенасочено и с избягване на препятствията, роботите систематично следват своя модел на движение. И обитателите вече не трябва да се тревожат за досадната задача за почистване на пода, защото роботите прахосмукачки и мопове на Kärcher се грижат за това. Твърдите подове и килимите с къс косъм се почистват автоматично. Нашият роботизиран моп предлага цялостно мокро почистване, особено за твърди подове, докато прахосмукачката, с комбинираната си функция, е особено подходяща за домакинства, които имат също множество килими, тъй като може да почиства както с прахосмука, така и с моп.

Нашите роботизирани прахосмукачки и мопове

YOU DO YOU. WHILE THE RCF 3 BRINGS BACK THE WOW FOR YOU.

Kärcher RCF 3

Любовта е във въздуха. Така че защо да губите повече време в мислене за почистване на пода? Защото RCF 3 може да направи това вместо вас: автономно миене на твърди подове със страст. Той превъзхожда другите роботи благодарение на своята ролкова технология на Kärcher и непрекъснатото снабдяване с прясна вода. RCF 3 поддържа всички твърди подове безупречно чисти. Така че имате повече време за по-хубавите неща в живота.

Kärcher RCF 3

Животните трябва ли да стоят навън? Със сигурност не и във вашия дом. Защото вашият RCF 3 премахва без усилие всеки отпечатък от лапа. Благодарение на уникалната ролкова технология, роботизираният моп поема както влажна, така и суха мръсотия с въртящата се ролка, която постоянно се навлажнява с прясна вода. Звучи щуро. Но наистина работи.

Kärcher RCF 3

Колко неща всъщност се озовават на пода вместо в устата на децата всеки ден? Много. Но защо да се притеснявате за това, когато RCF 3 може да се справи? Добре дошли в чистота без стрес! Със своята иновативна ролкова технология и постоянно снабдяване с прясна вода, мопът робот RCF 3 премахва без усилие почти всякакъв вид мръсотия – и никога не се уморява да почиства след малките.

Акценти

Робот, облак и приложение – 3 елемента, една сплотена система

Роботизираните прахосмукачки Kärcher предлагат широка гама от функции и опции за конфигуриране – като същевременно са много лесни за използване. Комбинацията от робот, облак и управление чрез приложение за смартфон формира идеалната основа за най-добри резултати при почистване. Използвайте функциите на таймера и конфигурирайте програмите за почистване според вашите индивидуални нужди. И ако има актуализация за защита или нови функции за робота, ще бъдете автоматично уведомени от приложението. Открийте нашите решения за автономно почистване за вашите ежедневни задължения и спечелете време за по-фините неща в живота.

Човек, управляващ роботизирана прахосмукачка чрез приложение за смартфон

Бъдещето е сега: автономно почистване

Стартирането на вашата роботизирана прахосмукачка от разстояние е толкова лесно с помощта на приложението за смартфон, така че можете да се върнете в чиста къща. Нашите роботизирани прахосмукачки и мопове ще свършат работата вместо вас. Роботът използва високотехнологична лазерна навигация LiDAR, за да създаде първоначално етажен план на вашия дом. Когато започне да почиства, неговите прецизни сензори гарантират, че винаги знае точно къде се намира, как да заобиколи препятствията в стаята или къде трябва да завие на стъпала или стълби. прахосмукачки роботи и мопове напълно автономно и се насочва обратно към своята станция за зареждане. Функцията за картографиране на живо означава, че можете да проверите напредъка на почистването по всяко време. Моделът с най-висока спецификация, RCV 5, разполага и с AI откриване на обекти, така че да може автоматично да заобикаля дори ниски обекти като обувки или кабели. Той дори открива килими и осигурява изключително цялостно почистване, когато е в режим на прахосмукачка, или ги избягва напълно, докато е в режим на моп.

Почистване с робот прахосмукачка и моп пред стълби

Изборът е ваш: съобразете нивото на почистване и изберете от различни методи за почистване

Роботизираните прахосмукачки и мопове Kärcher са истински универсални. Независимо дали става дума за обикновено чистене със засмукване и четка или комбинирано с допълнителната функция за избърсване от микрофибърната кърпа и резервоара за прясна вода, всичко е възможно. И благодарение на удобната функция за управление на приложението, всичко е винаги под ръка. Настройките за почистване, като всмукателна мощност или обем на водата за почистване, могат да се регулират според индивидуалните изисквания. Зоните с по-силно замърсяване могат да се минават няколко пъти за по-задълбочено почистване.

Робот почиства петна

Ролкова технология Kärcher FC: вече се предлага и като робот

Открийте доказаната и усъвършенствана ролкова технология на Kärcher на нашите утвърдени и много ефективни уреди за почистване на твърди подове, която вече е налична и в нашия иновативен автономен роботизиран моп RCF 3. За изключителна ефективност при почистване на множество твърди подове. По време на почистване ролката непрекъснато се навлажнява с прясна вода и препарат. Благодарение на системата с два резервоара, мръсната вода и частиците мръсотия се транспортират надеждно до резервоара за мръсна вода. Непрекъснатото въртене на ролката постоянно отстранява мръсната вода и частиците мръсотия и я поддържа чиста за дълго време (мръсотията не се натрупва в ролката). Това позволява хигиенично и бързо почистване дори на по-големи повърхности, без разпръскване на мръсотията наоколо.

Напречно сечение - Ролкова технология Kärcher FC

Мокро почистване и сухо събиране на прах в една стъпка

Със своята почистваща ролка RCF 3 гарантира много прецизни резултати от почистването и е изключително удобна. Забравете досадното търкане – роботът прави всичко автономно. Друг плюс е, че RCF 3 също поема лека суха мръсотия по време на мокро почистване. При редовна употреба на RCF 3 и нормално домакинско замърсяване, дори няма нужда да вадите прахосмукачката от шкафа. И след като работата е свършена, почистването на устройството също е детска игра: всички подвижни части могат просто да се изплакнат под чешмата, а ролката може да се пере в пералня при 60 °C.

RCF 3 почиства с моп и изсмуква сух прах

Роботизирани прахосмукачки и роботизирани мопове – разликите

Прахосмукачка робот с функция за мокро избърсване или  робот моп със сухо събиране на мръсотия? RCV или RCF? Ето преглед на разликите между двете роботизирани системи за почистване.

RCV почиства под
RCV: Роботизирани прахосмукачки с функция за мокро почистване

Общо

  • Основно приложение: сухо почистване
  • Области на приложение: твърд под, килим
  • Резервоари: резервоар за прясна вода, контейнер за суха мръсотия


Прахосмукачка/сухо събиране на мръсотия

  • Видове замърсяване (суха, рохкава мръсотия): множество сухи, рохкави частици мръсотия
  • Устройство за суха мръсотия: четка за метене и засмукваща функция
  • Сухо събиране на мръсотия: с четка за метене и допълнителна функция за засмукване в контейнера за суха мръсотия


Измиване

  • Видове замърсявания (полепнали замърсявания): фин прах и леки полепнали замърсявания
  • Модул за почистване: моп подложка (статична)
  • Функция за мокро избърсване: влажно почистване с моп подложка за премахване на фин прах и леко полепнала мръсотия
RCF избърсва под
RCF: Robot mop

Общо

  • Основно приложение: мокро почистване
  • Области на приложение: твърд подРезервоари: резервоар за прясна вода, резервоар за мръсна вода


Прахосмукачка/сухо събиране на мръсотия

  • Видове мръсотия (суха, рохкава мръсотия): по-малки количества рохка мръсотия, като прах, трохи
  • Модул за суха мръсотия: няма наличен отделен модул за суха мръсотия
  • Сухо събиране на мръсотия: с микрофибърната ролка в резервоара за мръсна вода по време на мокро почистване


Измиване

  • Видове мръсотия (полепнала мръсотия): също и упорита полепнала мръсотия като петна от сос, отпечатъци от крака, петна от кафе
  • Устройство за почистване: микрофибърни ролки (въртящи се)
  • Функция за мокро почистване: влажно почистване с ефективна ролкова технология за цялостно мокро почистване в съответствие с утвърдените почистващи препарати за твърди подове Kärcher

RCV 3 – базовият модел

Прахосмукачка или почистване с моп – нашият базов модел може да прави и двете

Печелете си времето за по-фините неща в живота, докато нашите почистващи роботи се грижат за прахосмукачката и бърсането. Нашият базов модел, RCV 3, почиства всички обичайни домашни твърди подове и мокет с нисък косъм автономно, систематично и напълно надеждно – дори когато не сте вкъщи, разбира се. С помощта на приложението можете да регулирате почистването според вашите специфични изисквания и вашия дом. Вие решавате какво да се почиства кога. Задайте специфични програми за почистване за всяка отделна стая. Определете забранени зони, ако има определени зони, в които роботизираната прахосмукачка не трябва да влиза. Или използвайте функцията за почистване на място, за да го насочите към точки, които се нуждаят от допълнително внимание. Всички стаи са картографирани с прецизна LiDAR навигация и ултрачувствителни сензори, които откриват стъпки и високи падания за безопасност по време на почистване.


Технически данни

  • Всмукателна мощност: 2500 Pa
  • Време за работа: 120 мин
  • Контейнер за отпадъци 2 в 1 (330 ml) вкл. резервоар за прясна вода (170 ml)
  • Контейнер за отпадъци: 500 ml

Характеристики на RCV 3

RCV 5 – умният

Задълбочен като RCV 3 – но с добавяне на изкуствен интелект

Ако искате да сте сигурни, че обувките и кабелите, оставени да лежат наоколо, няма да бъдат изядени от роботизираната прахосмукачка, тогава използвайте изкуствения интелект на RCV 5. Нашият модел с най-висока спецификация елиминира всички неприятности при почистването на пода. Освен LiDAR навигация, тази роботизирана прахосмукачка и моп има двойна лазерна система и камера, за да сте сигурни, че надеждно открива и навигира до последното препятствие. Неговият тих работен шум също прави RCV 5 наистина внимателен съквартирант. Твърдите подове могат да се почистват с прахосмукачка или да се почистват от този роботизиран асистент за почистване – в зависимост от избраната програма. За интензивно почистване на мокет има и функция Auto Boost, която доставя допълнителна мощност за отстраняване на прах от текстилни тъкани. Докато е в режим на почистване, роботът няма да минава по килими. Управлението на RCV 5 също е лесно, благодарение на приложението.


Технически данни:

  • Всмукателна мощност: 5000 Pa
  • Време за работа: 120 мин
  • Контейнер за отпадъци: 330 ml
  • Резервоар за прясна вода: 240 ml

Характеристики на RCV 5

Автономно почистване – приложението Home Robots го прави реалност

Приложението Kärcher Home Robots ви дава достъп до всички важни функции на вашата роботизирана прахосмукачка и моп. Автономното почистване предоставя много нови функции, като задаване на часове за почистване и създаване на карти за почистване – независимо къде се намирате. Ако все още сте извън къщата и искате да започнете да чистите, преди да се приберете у дома, можете! Просто активирайте робота от приложението на вашия смартфон и можете да очаквате с нетърпение да се върнете в чиста къща. Приложението Kärcher Home Robots се предлага безплатно от Apple Store или Google Play Store. Просто го изтеглете и веднага започнете първото си автономно почистване.

Защита на данните

Защита на данните

Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия. Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение. Предоставят се редовни актуализации на софтуера и сигурността, за да се гарантира, че приложението ви е винаги актуално и данните ви винаги са защитени.

Настройка на зони за почистване

Настройка на зони за почистване

Роботизираните прахосмукачки и мопове на Kärcher почистват автономно и систематично. „Забранени зони“ могат да бъдат зададени чрез приложението, за да се гарантира, че роботът няма да почиства определени зони. Ако все пак има някои зони, които трябва да бъдат почистени с прахосмукачка, но не и избърсани, тогава има и опция за задаване на "зони без почистване". И ако цели стаи трябва да бъдат прескочени, роботът може да бъде предотвратен от пътуване през тях чрез задаване на така наречените "виртуални стени". Всичко това е лесно и интуитивно за конфигуриране с помощта на приложението.

Разнообразие от режими на почистване

Разнообразие от режими на почистване

Нашето приложение Home Robots предлага много повече функционалност от основната програма за автономно почистване. Прахосмукачка, миене или комбинация от двете програми за почистване – с приложението имате всичко на една ръка разстояние, което ви позволява лесно да определите режима на почистване за конкретни стаи или зони. Можете също така да конфигурирате множество параметри според вашите индивидуални изисквания – от всмукателната мощност при прахосмукачка до скоростта на водния поток при миене.

График за почистване 2.0

График за почистване 2.0

С функцията таймер в приложението Home Robots можете да създадете свой собствен график за почистване за вашата роботизирана прахосмукачка и моп Kärcher . Това ви позволява да посочите не само дните и часовете, в които искате роботът да работи, но и кои зони да почиства с коя програма за почистване през това време. Тъй като всички стаи са картографирани, можете да регулирате настройките за почистване за всяка отделна стая.

Точково почистване и почистване на области

Точково почистване и почистване на области

Когато на пода паднат трохи или се появи друга мръсотия, има две гъвкави решения. За замърсяване в много специфична точка можете да използвате приложението, за да зададете конкретно място за целево почистване на място. А за по-големи замърсени площи можете дори да използвате приложението, за да зададете размера на повърхност , която да се почиства за бързо, но целенасочено междинно почистване.

Функции за активиране и деактивиране

Функции за активиране и деактивиране

Широк набор от функции, като Auto Boost, разпознаване на мокет или AI функционалност, могат да бъдат активирани или деактивирани една по една, за да отговарят на нуждите или предпочитанията на потребителя. Например, Auto Boost може да се деактивира върху килими и мокети, за да продължи почистването само с ниска всмукателна мощност, когато замърсяването е само леко. Това спестява енергия и удължава времето за почистване, преди роботът да трябва да се върне в своята станция за зареждане.

Статистика на аксесоарите

Статистика на аксесоарите

Изискванията към роботизираната прахосмукачка и моп варират от едно домакинство до друго в зависимост от фактори като размера на площта, която трябва да се почисти, нивото на замърсяване и честотата на почистване. Поради това скоростта, с която аксесоари се износват, варира значително. Ето защо приложението Home Robots ви показва степента на износване, като например четките, и посочва кога аксесоари трябва да бъдат сменени. Това гарантира, че роботът винаги е перфектно оборудван, за да работи по най-добрия начин, а резултатите от почистването не оставят нищо нежелателно.

История на почистването

История на почистването

Всеки цикъл на почистване се записва в реално време в приложението Home Robots и след това се запазва. Това предоставя интересна представа за живота на вашия почистващ робот. Кога в коя стая е бил уредът, какви разстояния е изминал и колко квадратни метра подови настилки са били прахосмукани или избърсани? По този начин можете да следите отблизо какво правят вашата роботизирана прахосмукачка и моп – дори когато сте извън къщата.

Други функции

Други функции

Приложението Home Robots ви дава достъп до всички важни функции на вашия почистващ робот. Това включва много допълнителни функции, които могат да се окажат полезни в една или друга ситуация. Например, приложението може да се използва като дистанционно управление за вашия робот, да речем, ако трябва да го насочите към особено трудна позиция. Смартфонът може да се използва и за задаване на езика и силата на звука на говорния изход или за предоставяне на отговори на често задавани въпроси.

Първоначално стартиране и поддръжка

Често задавани въпроси – въпроси и отговори за гамата роботизирани прахосмукачка и мопове

Въпроси относно робота:

Всички конвенционални твърди подове и килими с нисък косъм. Когато използвате робота върху дървени подове, моля, не забравяйте да отстраните мопа от робота след влажно почистване, за да предотвратите повреда на дървото..

Като цяло светлината не влияе на поведението на робота, въпреки че тъмните сенки могат да задействат откриване на обект в RCV 5.

Моля, уверете се, че станцията за зареждане е включена в контакта. Препоръчваме да поставите станцията за зареждане до стена с 1,5 m разстояние отпред и 0,5 m разстояние отляво и отдясно.

Ако станцията за зареждане бъде преместена по време на почистването, роботът може да се затрудни да я намери, след като приключи.

Не. Максималното напрежение, пренасяно от контактите за зареждане, е в границите на безопасното напрежение за човешкото тяло.

Уверете се, че електрическият контакт е захранен и е в пълен контакт със захранването на станцията за зареждане. Моля, проверете също така дали контактите за зареждане на робота докосват тези на станцията за зареждане. Ако горните методи не решат проблемите, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Преди роботът да започне да почиства, той се завърта около оста си два пъти, за да се калибрира. Този процес се изпълнява по подразбиране. Ако въпреки това роботът се движи по некоординиран начин, моля, проверете следното:

  • Сензорът за падане е покрит с прах или мръсотия, което задейства сигнал за грешка. Почистете сензора за падане с леко влажна памучна кърпа.
  • Колелото има нещо заклещено в него, което кара робота да се движи в кръгове. Отстранете чуждия предмет от колелото.
  • Сензорът за сблъсък е дефектен. Докоснете и натиснете сензорите за сблъсък отпред и отстрани на робота, за да проверите дали плочата може да изскочи автоматично.

Ако горните методи не решат проблемите, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

  • Моля, презаредете батерията, ако не сте използвали робота известно време. Заредете робота в зарядната станция за 3-5 часа.
  • Времето за работа на батерията намалява, когато достигне края на експлоатационния си живот.

Ако горните методи не решат проблемите, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

  • Батерията е твърде изтощена за планираното почистване.
  • Планираното време за почистване не беше запазено. Моля, проверете дали задачата за почистване е запазена или отговаря на вашите изисквания.

Ако горните методи не решат проблема, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Първо проверете дали сензорът за падане на робота е покрит с прах. Ако проблемът продължава, след като сте почистили сензора, може да има повреда в самия сензор. Моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти.

  • Моля, проверете нивото на батерията. Ако е твърде ниско, заредете робота и опитайте отново.
  • Роботът няма да се включи, ако температурата на околната среда е под 0°C или над 35°C.

Задръжте натиснат бутона за захранване. Роботът не трябва да е в зарядната станция.

  • Уверете се, че има достатъчно свободно пространство около станцията за зареждане (0,5 m от двете страни и 1,5 отпред) и контактите за зареждане са чисти от прах и други чужди предмети.
  • Околната температура може да е твърде ниска (под 0°C) или твърде висока (повече от 35°C).

Да, можете да стартирате робота, като натиснете бутона за захранване. Някои от функциите обаче могат да се използват само с активна Wi-Fi връзка, чрез приложението.

  1. Отворете приложението Google Home
  2. Натиснете „Настройка на устройство“ и изберете „Услуга на Google“
  3. Намерете „Умения“
  4. Влезте в акаунта си
  5. Изберете устройството според инструкциите
  1. Отворете приложението Alexa и натиснете „Още“, за да стигнете до Умения и игриes
  2. Намерете „Умения“
  3. Щракнете върху „Активиране“
  4. Влезте в акаунта си
  5. Завършете връзката с вашия акаунт
  6. Щракнете върху „Намиране на устройства“ и изберете устройството според инструкциите

RCV 3:
Натиснете бутона за начало за 5 секунди. Освободете бутона за начало, когато чуете звуков сигнал, след което натиснете бутона за начало за още 5 секунди. След като чуете звуков сигнал, системата е нулирана. Информацията за потребителя и записите за почистване се изтриват, но версията и поддръжката на аксесоари остават непроменени.ed.

RCV 5:
Задръжте бутона за нулиране за 3 секунди. След като чуете звуков сигнал, системата е нулирана. Информацията за потребителя и записите за почистване се изтриват, но версията и поддръжката на аксесоари остават непроменени.

При първото си използване роботът за бърсане и прахосмукачка обикаля стаята, за да се калибрира, създавайки карта на района. Не почиства, докато го прави. Този процес на калибриране може да се повтори за нови области чрез приложението.

Въпроси относно ефективността на почистване:

Силно не препоръчваме да почиствате подове, върху които се е натрупала вода. Поемането на течност може да повреди робота.

Незабавно изключете робота и подсушете контейнера, компонентите на филтърния възел и смукателния порт. След като компонентите изсъхнат, поставете ги обратно и рестартирайте робота. Ако роботът все още не работи, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Проверете дали контейнерът за прах е пълен, защото това може да доведе до излизане на мръсотия. Моля, изпразнете контейнера за прах, преди да се напълни твърде много.

Моля, проверете нивото на батерията. Ако е ниско, заредете робота и опитайте отново.

  • Уверете се, че роботът не е в режим „Не безпокойте“, тъй като това ще му попречи да почиства.
  • Роботът няма да възобнови почистването, ако е бил поставен ръчно в станцията за зареждане.
  • Контейнерът за прах е пълен. Моля, изпразнете го.
  • Филтърът е блокиран. Моля, почистете го.
  • В четката е попаднал чужд предмет. Моля, премахнете го.

Извадете държача за кърпа и изберете „Вакуум“ в приложението.

Водният резервоар трябва да се пълни само с вода.r.

Роботът може да почиства под мебели само ако има достатъчно място между пода и мебелите.

Въпроси относно приложението:

Можете да намерите QR кода за приложението "Kärcher Home Robots" в ръководството за потребителя. Сканирайте го със смартфона си, за да изтеглите приложението.

Моля, проверете дали вашата Wi-Fi мрежа работи на 2,4 GHz. Ако вашата Wi-Fi мрежа е двулентова (2,4 GHz и 5 GHz), опитайте да я зададете на 2,4 GHz.

Уверете се, че роботът е възможно най-близо до рутера.

Да, можете да използвате приложението, за да настроите отделни стаи и да ги изберете за почистване на картата.

Поставете робота и станцията за зареждане на нова зона. Отворете списъка с карти в приложението и изберете опцията за създаване на нова карта.

Уверете се, че роботът е свързан към мрежата и е в обхвата на WLAN.

Да, можете да управлявате робота дистанционно с помощта на приложението.

Въпроси относно поддръжката на продукта:

Не. След като роботът е напълно зареден, той превключва в режим на допълнително зареждане, за да предотврати презареждане. Моля, уверете се също, че няма деца да си играят с робота, дори ако е напълно зареден.

Да. След като почистващият робот е напълно зареден, той превключва към допълнителен режим на зареждане с нисък ток, за да предотврати презареждане. Моля, уверете се също, че няма деца да си играят с робота, дори ако е напълно зареден. Ако няма да използвате почистващия робот известно време, препоръчваме да го изключите и да го съхранявате в опаковката му.

Отстраняване на неизправности:

Моля, проверете и отстранете чуждия обект около радара или преместете робота някъде другаде, за да го рестартирате.

Моля, избършете сензора за падане на робота и опитайте отново (можете да намерите информация за местоположението на сензора в ръководството за потребителя)..

Моля, преместете почистващия робот някъде другаде и опитайте отново.

Опитайте да натиснете сензора за сблъсък и да го проверите за чужди предмети. Рестартирайте робота, след като сте отстранили чуждите предмети.

Ако почистващият робот е твърде горещ или твърде студен, моля, започнете да го използвате отново едва след като температурата се нормализира.l.

Рестартирайте устройството или се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Изключете почистващия робот и го рестартирайте.

Чужд предмет може да бъде захванат в четката, страничната четка или лявото/дясното колело. Изключете почистващия робот и отстранете всички чужди предмети.