Роботизирани прахосмукачки и мопове

Моля, уверете се, че станцията за зареждане е включена в контакта. Препоръчваме да поставите станцията за зареждане до стена с 1,5 m разстояние отпред и 0,5 m разстояние отляво и отдясно.

Ако станцията за зареждане бъде преместена по време на почистването, роботът може да се затрудни да я намери, след като приключи.