Роботизирани прахосмукачки и мопове
Нашите роботи прахосмукачки и мопове са кръгли, ниски и се движат тихо през жилищните помещения. Целенасочено и с избягване на препятствията, роботите систематично следват своя модел на движение. И обитателите вече не трябва да се тревожат за досадната задача за почистване на пода, защото роботите прахосмукачки и мопове на Kärcher се грижат за това. Твърдите подове и килимите с къс косъм се почистват автоматично. Нашият роботизиран моп предлага цялостно мокро почистване, особено за твърди подове, докато прахосмукачката, с комбинираната си функция, е особено подходяща за домакинства, които имат също множество килими, тъй като може да почиства както с прахосмука, така и с моп.
Нашите роботизирани прахосмукачки и мопове
YOU DO YOU. WHILE THE RCF 3 BRINGS BACK THE WOW FOR YOU.
Любовта е във въздуха. Така че защо да губите повече време в мислене за почистване на пода? Защото RCF 3 може да направи това вместо вас: автономно миене на твърди подове със страст. Той превъзхожда другите роботи благодарение на своята ролкова технология на Kärcher и непрекъснатото снабдяване с прясна вода. RCF 3 поддържа всички твърди подове безупречно чисти. Така че имате повече време за по-хубавите неща в живота.
Животните трябва ли да стоят навън? Със сигурност не и във вашия дом. Защото вашият RCF 3 премахва без усилие всеки отпечатък от лапа. Благодарение на уникалната ролкова технология, роботизираният моп поема както влажна, така и суха мръсотия с въртящата се ролка, която постоянно се навлажнява с прясна вода. Звучи щуро. Но наистина работи.
Колко неща всъщност се озовават на пода вместо в устата на децата всеки ден? Много. Но защо да се притеснявате за това, когато RCF 3 може да се справи? Добре дошли в чистота без стрес! Със своята иновативна ролкова технология и постоянно снабдяване с прясна вода, мопът робот RCF 3 премахва без усилие почти всякакъв вид мръсотия – и никога не се уморява да почиства след малките.
Акценти
Робот, облак и приложение – 3 елемента, една сплотена система
Роботизираните прахосмукачки Kärcher предлагат широка гама от функции и опции за конфигуриране – като същевременно са много лесни за използване. Комбинацията от робот, облак и управление чрез приложение за смартфон формира идеалната основа за най-добри резултати при почистване. Използвайте функциите на таймера и конфигурирайте програмите за почистване според вашите индивидуални нужди. И ако има актуализация за защита или нови функции за робота, ще бъдете автоматично уведомени от приложението. Открийте нашите решения за автономно почистване за вашите ежедневни задължения и спечелете време за по-фините неща в живота.
Бъдещето е сега: автономно почистване
Стартирането на вашата роботизирана прахосмукачка от разстояние е толкова лесно с помощта на приложението за смартфон, така че можете да се върнете в чиста къща. Нашите роботизирани прахосмукачки и мопове ще свършат работата вместо вас. Роботът използва високотехнологична лазерна навигация LiDAR, за да създаде първоначално етажен план на вашия дом. Когато започне да почиства, неговите прецизни сензори гарантират, че винаги знае точно къде се намира, как да заобиколи препятствията в стаята или къде трябва да завие на стъпала или стълби. прахосмукачки роботи и мопове напълно автономно и се насочва обратно към своята станция за зареждане. Функцията за картографиране на живо означава, че можете да проверите напредъка на почистването по всяко време. Моделът с най-висока спецификация, RCV 5, разполага и с AI откриване на обекти, така че да може автоматично да заобикаля дори ниски обекти като обувки или кабели. Той дори открива килими и осигурява изключително цялостно почистване, когато е в режим на прахосмукачка, или ги избягва напълно, докато е в режим на моп.
Изборът е ваш: съобразете нивото на почистване и изберете от различни методи за почистване
Роботизираните прахосмукачки и мопове Kärcher са истински универсални. Независимо дали става дума за обикновено чистене със засмукване и четка или комбинирано с допълнителната функция за избърсване от микрофибърната кърпа и резервоара за прясна вода, всичко е възможно. И благодарение на удобната функция за управление на приложението, всичко е винаги под ръка. Настройките за почистване, като всмукателна мощност или обем на водата за почистване, могат да се регулират според индивидуалните изисквания. Зоните с по-силно замърсяване могат да се минават няколко пъти за по-задълбочено почистване.
Ролкова технология Kärcher FC: вече се предлага и като робот
Открийте доказаната и усъвършенствана ролкова технология на Kärcher на нашите утвърдени и много ефективни уреди за почистване на твърди подове, която вече е налична и в нашия иновативен автономен роботизиран моп RCF 3. За изключителна ефективност при почистване на множество твърди подове. По време на почистване ролката непрекъснато се навлажнява с прясна вода и препарат. Благодарение на системата с два резервоара, мръсната вода и частиците мръсотия се транспортират надеждно до резервоара за мръсна вода. Непрекъснатото въртене на ролката постоянно отстранява мръсната вода и частиците мръсотия и я поддържа чиста за дълго време (мръсотията не се натрупва в ролката). Това позволява хигиенично и бързо почистване дори на по-големи повърхности, без разпръскване на мръсотията наоколо.
Мокро почистване и сухо събиране на прах в една стъпка
Със своята почистваща ролка RCF 3 гарантира много прецизни резултати от почистването и е изключително удобна. Забравете досадното търкане – роботът прави всичко автономно. Друг плюс е, че RCF 3 също поема лека суха мръсотия по време на мокро почистване. При редовна употреба на RCF 3 и нормално домакинско замърсяване, дори няма нужда да вадите прахосмукачката от шкафа. И след като работата е свършена, почистването на устройството също е детска игра: всички подвижни части могат просто да се изплакнат под чешмата, а ролката може да се пере в пералня при 60 °C.
Роботизирани прахосмукачки и роботизирани мопове – разликите
Прахосмукачка робот с функция за мокро избърсване или робот моп със сухо събиране на мръсотия? RCV или RCF? Ето преглед на разликите между двете роботизирани системи за почистване.
RCV: Роботизирани прахосмукачки с функция за мокро почистване
Общо
- Основно приложение: сухо почистване
- Области на приложение: твърд под, килим
- Резервоари: резервоар за прясна вода, контейнер за суха мръсотия
Прахосмукачка/сухо събиране на мръсотия
- Видове замърсяване (суха, рохкава мръсотия): множество сухи, рохкави частици мръсотия
- Устройство за суха мръсотия: четка за метене и засмукваща функция
- Сухо събиране на мръсотия: с четка за метене и допълнителна функция за засмукване в контейнера за суха мръсотия
Измиване
- Видове замърсявания (полепнали замърсявания): фин прах и леки полепнали замърсявания
- Модул за почистване: моп подложка (статична)
- Функция за мокро избърсване: влажно почистване с моп подложка за премахване на фин прах и леко полепнала мръсотия
RCF: Robot mop
Общо
- Основно приложение: мокро почистване
- Области на приложение: твърд подРезервоари: резервоар за прясна вода, резервоар за мръсна вода
Прахосмукачка/сухо събиране на мръсотия
- Видове мръсотия (суха, рохкава мръсотия): по-малки количества рохка мръсотия, като прах, трохи
- Модул за суха мръсотия: няма наличен отделен модул за суха мръсотия
- Сухо събиране на мръсотия: с микрофибърната ролка в резервоара за мръсна вода по време на мокро почистване
Измиване
- Видове мръсотия (полепнала мръсотия): също и упорита полепнала мръсотия като петна от сос, отпечатъци от крака, петна от кафе
- Устройство за почистване: микрофибърни ролки (въртящи се)
- Функция за мокро почистване: влажно почистване с ефективна ролкова технология за цялостно мокро почистване в съответствие с утвърдените почистващи препарати за твърди подове Kärcher
RCV 3 – базовият модел
Прахосмукачка или почистване с моп – нашият базов модел може да прави и двете
Печелете си времето за по-фините неща в живота, докато нашите почистващи роботи се грижат за прахосмукачката и бърсането. Нашият базов модел, RCV 3, почиства всички обичайни домашни твърди подове и мокет с нисък косъм автономно, систематично и напълно надеждно – дори когато не сте вкъщи, разбира се. С помощта на приложението можете да регулирате почистването според вашите специфични изисквания и вашия дом. Вие решавате какво да се почиства кога. Задайте специфични програми за почистване за всяка отделна стая. Определете забранени зони, ако има определени зони, в които роботизираната прахосмукачка не трябва да влиза. Или използвайте функцията за почистване на място, за да го насочите към точки, които се нуждаят от допълнително внимание. Всички стаи са картографирани с прецизна LiDAR навигация и ултрачувствителни сензори, които откриват стъпки и високи падания за безопасност по време на почистване.
Технически данни
- Всмукателна мощност: 2500 Pa
- Време за работа: 120 мин
- Контейнер за отпадъци 2 в 1 (330 ml) вкл. резервоар за прясна вода (170 ml)
- Контейнер за отпадъци: 500 ml
Характеристики на RCV 3
RCV 5 – умният
Задълбочен като RCV 3 – но с добавяне на изкуствен интелект
Ако искате да сте сигурни, че обувките и кабелите, оставени да лежат наоколо, няма да бъдат изядени от роботизираната прахосмукачка, тогава използвайте изкуствения интелект на RCV 5. Нашият модел с най-висока спецификация елиминира всички неприятности при почистването на пода. Освен LiDAR навигация, тази роботизирана прахосмукачка и моп има двойна лазерна система и камера, за да сте сигурни, че надеждно открива и навигира до последното препятствие. Неговият тих работен шум също прави RCV 5 наистина внимателен съквартирант. Твърдите подове могат да се почистват с прахосмукачка или да се почистват от този роботизиран асистент за почистване – в зависимост от избраната програма. За интензивно почистване на мокет има и функция Auto Boost, която доставя допълнителна мощност за отстраняване на прах от текстилни тъкани. Докато е в режим на почистване, роботът няма да минава по килими. Управлението на RCV 5 също е лесно, благодарение на приложението.
Технически данни:
- Всмукателна мощност: 5000 Pa
- Време за работа: 120 мин
- Контейнер за отпадъци: 330 ml
- Резервоар за прясна вода: 240 ml
Характеристики на RCV 5
Автономно почистване – приложението Home Robots го прави реалност
Приложението Kärcher Home Robots ви дава достъп до всички важни функции на вашата роботизирана прахосмукачка и моп. Автономното почистване предоставя много нови функции, като задаване на часове за почистване и създаване на карти за почистване – независимо къде се намирате. Ако все още сте извън къщата и искате да започнете да чистите, преди да се приберете у дома, можете! Просто активирайте робота от приложението на вашия смартфон и можете да очаквате с нетърпение да се върнете в чиста къща. Приложението Kärcher Home Robots се предлага безплатно от Apple Store или Google Play Store. Просто го изтеглете и веднага започнете първото си автономно почистване.
Защита на данните
Целият трансфер на данни между приложението Home Robots на вашия смартфон и вашата роботизирана прахосмукачка и моп се извършва чрез облак до сървъри, разположени само в Германия. Като производител със седалище в Германия, Kärcher отдава голямо значение на защитата на данните и полага изключителни грижи, за да осигури спазването на всички приложими законови изисквания в това отношение. Предоставят се редовни актуализации на софтуера и сигурността, за да се гарантира, че приложението ви е винаги актуално и данните ви винаги са защитени.
Настройка на зони за почистване
Роботизираните прахосмукачки и мопове на Kärcher почистват автономно и систематично. „Забранени зони“ могат да бъдат зададени чрез приложението, за да се гарантира, че роботът няма да почиства определени зони. Ако все пак има някои зони, които трябва да бъдат почистени с прахосмукачка, но не и избърсани, тогава има и опция за задаване на "зони без почистване". И ако цели стаи трябва да бъдат прескочени, роботът може да бъде предотвратен от пътуване през тях чрез задаване на така наречените "виртуални стени". Всичко това е лесно и интуитивно за конфигуриране с помощта на приложението.
Разнообразие от режими на почистване
Нашето приложение Home Robots предлага много повече функционалност от основната програма за автономно почистване. Прахосмукачка, миене или комбинация от двете програми за почистване – с приложението имате всичко на една ръка разстояние, което ви позволява лесно да определите режима на почистване за конкретни стаи или зони. Можете също така да конфигурирате множество параметри според вашите индивидуални изисквания – от всмукателната мощност при прахосмукачка до скоростта на водния поток при миене.
График за почистване 2.0
С функцията таймер в приложението Home Robots можете да създадете свой собствен график за почистване за вашата роботизирана прахосмукачка и моп Kärcher . Това ви позволява да посочите не само дните и часовете, в които искате роботът да работи, но и кои зони да почиства с коя програма за почистване през това време. Тъй като всички стаи са картографирани, можете да регулирате настройките за почистване за всяка отделна стая.
Точково почистване и почистване на области
Когато на пода паднат трохи или се появи друга мръсотия, има две гъвкави решения. За замърсяване в много специфична точка можете да използвате приложението, за да зададете конкретно място за целево почистване на място. А за по-големи замърсени площи можете дори да използвате приложението, за да зададете размера на повърхност , която да се почиства за бързо, но целенасочено междинно почистване.
Функции за активиране и деактивиране
Широк набор от функции, като Auto Boost, разпознаване на мокет или AI функционалност, могат да бъдат активирани или деактивирани една по една, за да отговарят на нуждите или предпочитанията на потребителя. Например, Auto Boost може да се деактивира върху килими и мокети, за да продължи почистването само с ниска всмукателна мощност, когато замърсяването е само леко. Това спестява енергия и удължава времето за почистване, преди роботът да трябва да се върне в своята станция за зареждане.
Статистика на аксесоарите
Изискванията към роботизираната прахосмукачка и моп варират от едно домакинство до друго в зависимост от фактори като размера на площта, която трябва да се почисти, нивото на замърсяване и честотата на почистване. Поради това скоростта, с която аксесоари се износват, варира значително. Ето защо приложението Home Robots ви показва степента на износване, като например четките, и посочва кога аксесоари трябва да бъдат сменени. Това гарантира, че роботът винаги е перфектно оборудван, за да работи по най-добрия начин, а резултатите от почистването не оставят нищо нежелателно.
История на почистването
Всеки цикъл на почистване се записва в реално време в приложението Home Robots и след това се запазва. Това предоставя интересна представа за живота на вашия почистващ робот. Кога в коя стая е бил уредът, какви разстояния е изминал и колко квадратни метра подови настилки са били прахосмукани или избърсани? По този начин можете да следите отблизо какво правят вашата роботизирана прахосмукачка и моп – дори когато сте извън къщата.
Други функции
Приложението Home Robots ви дава достъп до всички важни функции на вашия почистващ робот. Това включва много допълнителни функции, които могат да се окажат полезни в една или друга ситуация. Например, приложението може да се използва като дистанционно управление за вашия робот, да речем, ако трябва да го насочите към особено трудна позиция. Смартфонът може да се използва и за задаване на езика и силата на звука на говорния изход или за предоставяне на отговори на често задавани въпроси.