Не може да бъде по-просто и по-чисто от това

Единната филтърна система, включваща - метален груб филтър за замърсяване и устойчив на пламък плоско нагънат филтър, може да бъде премахната с едно движение, без пепелта и прахта да паднат навън.

Друго практично приложение: пепелта може да бъде отстранена комфортно и безопасно благодарение на дръжката на контейнера. Ръцете и пода остават чисти и неопетнени!