Прахосмукачки за почистване на пепел
Независимо дали почиствате камината, почиствате барбекюто след градинско парти или премахвате остатъци от пепел с дюзата за под, нашите прахосмукачки за пепел са многофункционални и впечатляват с превъзходните си функции за удобство.
Дълготрайна смукателна мощност за наистина големи замърсявания.
Непрекъсната работа
Смукачките за пепел от Керхер са изключително издръжливи. Благодарение на интегрираното почистване на филтъра Керхер ReBoost, мощността на засмукване може да бъде увеличена незабавно отново с едно натискане на бутон - практично, бързо и без усилие. Почистването на филтъра на ръка вече е в миналото - и можете да продължите да почиствате без никакви прекъсвания или контакт с мръсотия, докато не приключи цялата работа.
Акумулаторни смукачки за пепел. Няма кабел. Няма ограничение.
За всички, които не искат да носят кабелна макара от мазето, за да почистят барбекюто: С акумулаторните смукачки за пепел, можете да използвате Керхер Battery Power вместо кабели. Със същите функции като например функцията за почистване на филтъра Керхер ReBoost, те осигуряват мощност с допълнителна свобода.
Към акумулаторните смукачки за пепел
Не може да бъде по-просто и по-чисто от това
Единната филтърна система, включваща - метален груб филтър за замърсяване и устойчив на пламък плоско нагънат филтър, може да бъде премахната с едно движение, без пепелта и прахта да паднат навън.
Друго практично приложение: пепелта може да бъде отстранена комфортно и безопасно благодарение на дръжката на контейнера. Ръцете и пода остават чисти и неопетнени!
Подовата дюза и тръбите от неръждаема стомана осигуряват лесно отстраняване на остатъците от пепел.
Практична паркинг позиция - винаги готова за употреба.