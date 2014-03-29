Прахосмукачки за почистване на пепел

Независимо дали почиствате камината, почиствате барбекюто след градинско парти или премахвате остатъци от пепел с дюзата за под, нашите прахосмукачки за пепел са многофункционални и впечатляват с превъзходните си функции за удобство.

Aschesauger Keyvisual

Дълготрайна смукателна мощност за наистина големи замърсявания.

icon_arrow

Непрекъсната работа

Смукачките за пепел от Керхер са изключително издръжливи. Благодарение на интегрираното почистване на филтъра Керхер ReBoost, мощността на засмукване може да бъде увеличена незабавно отново с едно натискане на бутон - практично, бързо и без усилие. Почистването на филтъра на ръка вече е в миналото - и можете да продължите да почиствате без никакви прекъсвания или контакт с мръсотия, докато не приключи цялата работа.

AD Battery BBQ

Акумулаторни смукачки за пепел. Няма кабел. Няма ограничение.

За всички, които не искат да носят кабелна макара от мазето, за да почистят барбекюто: С акумулаторните смукачки за пепел, можете да използвате Керхер Battery Power вместо кабели. Със същите функции като например функцията за почистване на филтъра Керхер ReBoost, те осигуряват мощност с допълнителна свобода.

Към акумулаторните смукачки за пепел

 

Не може да бъде по-просто и по-чисто от това

Единната филтърна система, включваща - метален груб филтър за замърсяване и устойчив на пламък плоско нагънат филтър, може да бъде премахната с едно движение, без пепелта и прахта да паднат навън.

Друго практично приложение: пепелта може да бъде отстранена комфортно и безопасно благодарение на дръжката на контейнера. Ръцете и пода остават чисти и неопетнени!

Ash vac Filter
Подова дюза и тръби от неръждаема стомана

Подовата дюза и тръбите от неръждаема стомана осигуряват лесно отстраняване на остатъците от пепел.

easy opening dust bin
Лесно и бързо отваряне на контейнера за отпадъци.
filter cleaning AD
Натисни три пъти - филтъра се почиства с натискането на бутон.
Easy handle ash vac
Практична дръжка на контейнера.
quick removal filter
Бързо отстраняване на плоския филтър.
change of filter
Лесна замяна на изходящия филтър.
Parking Position

Практична паркинг позиция - винаги готова за употреба.

parking position AD 2
Практична паркинг позиция - също и при AD 2.