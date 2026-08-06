Ръчно почистване
Незаменима част. Ръчното почистващо оборудване е от съществено значение за ежедневното почистване на подове, повърхности или прозорци с цел поддръжка. Особено в зони, които са трудно достъпни за машини. Ние предлагаме персонализирани решения за ефективни, професионални процеси на почистване и най-високи стандарти. Висококачествените, ергономични ръчни инструменти правят възможна абсолютната чистота.
Колички за почистване, транспортни колички и мобилни системи с кофи
Разнообразното основно оборудване, модулната и ергономична структура, както и издръжливостта на нашите почистващи колички правят възможно ефективното и икономично почистване.
Подове и повърхности - сухо почистване
Нашите качествени продукти правят сухото почистване на повърхности и подове много лесно. Благодарение на полезния помощник почистването се извършва за нула време - без усилие и лесно.
Подове - мокро почистване
Правилното оборудване за икономично и ефективно мокро почистване на подове - особено в труднодостъпни за машините зони.
Повърхности - мокро почистване
Ергономично проектирани продукти за ръчно мокро почистване на повърхности. Характеризират се с най-високо качество за превъзходно събиране на мръсотията. Гарантират надеждна чистота.
Почистване на прозорци
Най-високо качество за професионалисти. Почистването на стъкло без ивици изисква ергономичен дизайн, безопасни свързващи части и универсални компоненти. За безопасна и икономична работа.
Други инструменти за почистване
Повече време за важните неща: перфектно съгласувани за ръчно почистване. За по-голяма ефективност и бързина в един момент.