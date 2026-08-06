Колички за почистване FlexoMate
Обновете екипа си! Нашата професионална почистваща количка FlexoMate осигурява по-голяма бързина и ефективност в процеса на почистване. Гъвкавата и модулна количка е подходяща за цялостни задачи по почистване, както и за разнообразни изисквания на клиентите. Със своята ергономична структура и регулируема на височина дръжка тя намалява физическите усилия и облекчава раменете и китките.
Колички за почистване FlexoMate Swift
Swift е базовата версия на FlexoMate. Тази количка за почистване е идеална за сгради с около 35 офиса - и е особено силна в малки пространства.
Колички за почистване FlexoMate Expert
Достатъчно място за най-важните почистващи продукти и още малко. Изберете FlexoMate Expert за сгради с около 10 санитарни помещения и 10-15 офиса.
Колички за почистване FlexoMate ExpertPro
Идеален за сгради с 15-20 санитарни помещения, 2-3 кухненски бокса и около 15-20 офиса: Можете да оборудвате FlexoMate ExpertPro с всичко, което ви е необходимо за взискателни задачи.