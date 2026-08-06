Колички за почистване FlexoMate

Обновете екипа си! Нашата професионална почистваща количка FlexoMate осигурява по-голяма бързина и ефективност в процеса на почистване. Гъвкавата и модулна количка е подходяща за цялостни задачи по почистване, както и за разнообразни изисквания на клиентите. Със своята ергономична структура и регулируема на височина дръжка тя намалява физическите усилия и облекчава раменете и китките.