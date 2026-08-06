Колички за почистване, транспортни колички и мобилни системи с кофи

Хотелските колички на Kärcher отговарят на специфичните изисквания на хотелския сектор благодарение на перфектната комбинация от естетика и функционалност. Те предлагат достатъчно място за хавлии, тоалетни ролки, торбички за кошчета и др. Маневрените колелца правят количката мобилна и позволяват лесното ѝ преместване от стая в стая.