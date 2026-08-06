Колички за почистване, транспортни колички и мобилни системи с кофи

Разнообразното основно оборудване, модулната и ергономична структура, както и издръжливостта на нашите почистващи колички правят възможно ефективното и икономично почистване.

Kärcher Колички за почистване FlexoMate

Колички за почистване FlexoMate

Ергономичната количка за почистване FlexoMate осигурява бързи и ефективни процеси на почистване. Нейната модулна структура отговаря на разнообразните изисквания на клиентите и намалява физическото натоварване.

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Kärcher Колички за почистване Classic

Колички за почистване Classic

Нашите здрави колички за почистване са компактни, гъвкави и могат да се разширяват с модули. Те осигуряват персонализирано решение за всяко изискване при почистването на обекти.

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Kärcher Хотелски колички

Хотелски колички

Хотелските колички на Kärcher отговарят на специфичните изисквания на хотелския сектор благодарение на перфектната комбинация от естетика и функционалност. Те предлагат достатъчно място за хавлии, тоалетни ролки, торбички за кошчета и др. Маневрените колелца правят количката мобилна и позволяват лесното ѝ преместване от стая в стая.

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Kärcher Системи колички с единична и двойна кофа

Системи колички с единична и двойна кофа

Нашата широка гама от колички с една и две кофи предлага идеалното решение за всяко приложение. Лесното и практично управление гарантира ефективност на почистването на най-високо ниво.

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Alfred Kärcher GmbH