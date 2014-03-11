Водоструйки със студена вода
Ежедневно почистване на уреди, автомобили и сгради: водоструйката със студена вода отстранява с налягане и висока мощност дори и упоритите замърсявания. Идеална за големи площи.
Водоструйки с гореща вода
Водоструйките с гореща вода почистват още по-добре без да има промяна на налягането. Уредите на Керхер убеждават с максимален комфорт на употреба и най-модерна техника.
Системи за почистване с максимално налягане
Когато ефективността на почистване на конвенционалните почистващи устройства с високо налягане вече не е достатъчна, нашите уреди за почистване с ултра-високо налягане влизат в употреба. Благодарение на ултра високото налягане (UHP), дори най-упоритите замърсявания и покрития могат да бъдат надеждно отстранени.
Генератори за гореща вода
Нашите генератори за гореща вода предлагат прост и икономичен начин да превърнете вашите съществуващи водоструйки със студена вода в машини за гореща вода с подобрена ефективност на почистване, когато е необходимо.
Стационарни водоструйки
Стационарните водоструйки са идеални за широка гама приложения. Водата под високо налягане се подава директно към местата на използване чрез постоянно изградена тръбопроводна мрежа.
Търсачка за професионални водоструйки
Тежката работа става лесна: нашите професионални водоструйки извършват широка гама от задачи бързо и ефективно. Това включва всички машини със студена и гореща вода, както и почистващи препарати.
Открийте широка гама от технологии със светкавична бързина – с търсачката на продукти Kärcher Professional
Само за миг ще ви покажем точната машина Kärcher Professional, която най-добре отговаря на вашата конкретна почистваща задача.
Новото системно решение за почистване на фасади, стъкло, соларни панели и подови покрития.
Нашето ново системно решение включва четки, телескопични удължители, приставки и адаптери, вече позволява гъвкавото прилагане на различните видове почистване при различните задачи за почистване. Независимо дали става въпрос за ниско, средно или високо налягане, или за прахосмучене: никога преди почистването на фасадите, стъклените повърхности, соларните панели и подовите покрития не е било по-гъвкаво, а също и по-удобно и по-качествено в трудно достъпните за почистване места.
Почистващи препарати за работа с пароструйки.
Почистващите и препаратите за хигиенна поддържка на Керхер за работа с пароструйки са идеални за професионална употреба, например при услугите и занаятите, в индустриалните предприятия и в хранително-вкусовата промишленост. При почистване с тях се гаранитра отличен резултат с минимален разход на енергия и време. Същевременно благодарение на специално разработените съставки на препаратите намаляват замърсяването на отпадните води с остатъци от минерални масла и химикали.
Почистване и защита на товарни превозни средства
Силни почистващи препарати за ефективно отстраняване на упорити замърсявания по пътищата и на строителните обекти - могат да се използват водо- и пароструйки.
Многостранно приложение в индустрията
Бързодействащи препарати за премахване на упорити замърсявания, като от масла, мазнини и сажди.
Почистване и хигиена в хранително-вкусовата промишленост
Ефикасни препарати за почистване, хигиена и дезинфекция със сертификат за приложение в хранително-вкусовата промишленост сългасно DGHM- и DVG-списъците с препарати за дезинфекция.
Отлични за приложение в автокъщите
Блясък в шоурума и идеален вид на всеки автомобил вътрешно и външно чрез специалните почистващи препарати за различни повърхности и за различни материали.
Предимства на пароструйките
Пароструйките дават възможност чрез висока температура на водата да се намали работното налягане, да се пести време и количество почистващи препарати. Предимствата на пароструйките в сравнение с водоструйките:
- По-добри резултати при почистване
- Намален разход на почистващи препарати
- По-кратко съхнене
- Подобрена хигиена
- По-кратко време на работа
Чрез горещата вода се пести време до 35 процента и се постигат по-добри резултати в почистването.