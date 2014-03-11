Професионални водоструйки

Предимства на пароструйките

Пароструйките дават възможност чрез висока температура на водата да се намали работното налягане, да се пести време и количество почистващи препарати. Предимствата на пароструйките в сравнение с водоструйките:

По-добри резултати при почистване

Намален разход на почистващи препарати

По-кратко съхнене

Подобрена хигиена

По-кратко време на работа

Чрез горещата вода се пести време до 35 процента и се постигат по-добри резултати в почистването.