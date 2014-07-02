Стационарни водоструйки
Стационарни водоструйки – една база, много области на приложение. Стационарните водоструйки на Kärcher са подходящи навсякъде, където се изисква икономия на пространство при почистване и дезинфекция.
Студена вода
Стационарните водоструйки със студена вода са изключително гъвкави за всяко приложение при температура на входящата вода до 85 °C и с възможност за работа с няколко накрайника.
Генератори за гореща вода
Ако от чешмата не тече топла вода и не могат да бъдат инсталирани отоплители на масло или газ, се използват електрически генератори за топла вода.