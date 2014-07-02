Стационарни водоструйки

Стационарни водоструйки – една база, много области на приложение. Стационарните водоструйки на Kärcher са подходящи навсякъде, където се изисква икономия на пространство при почистване и дезинфекция.

Kärcher Студена вода

Студена вода

Стационарните водоструйки със студена вода са изключително гъвкави за всяко приложение при температура на входящата вода до 85 °C и с възможност за работа с няколко накрайника.

Kärcher Генератори за гореща вода

Генератори за гореща вода

Ако от чешмата не тече топла вода и не могат да бъдат инсталирани отоплители на масло или газ, се използват електрически генератори за топла вода.

