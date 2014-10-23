Препарати за поддръжка и почистване в дома и градината
Правилните почистващи препарати правят разликата. В комбинация с почистващи препарати, които са специално създадени за конкретни задачи, почистващите уреди Kärcher осигуряват максимална ефективност. Нашата гама включва богат избор от почистващи препарати за всички дейности по почистване в дома и градината.
Перфектното допълнение: Керхер препарати за почистване и грижа.
Повече от 30 години Керхер отдава огромно значение на екологичните съображения и опазването на ресурсите при разработването и производството на своите препарати за почистване и грижа. Почистващите препарати, специално разработени за уредите, не само гарантират оптимални резултати от почистването, но и спестяват вода, време и енергия. При производството на новия си екологичен универсален почистващ препарат Kärcher използва тензиди изключително от 100% възобновяеми суровини и бутилка, направена от > 96% пластмаса на растителна основа.
Почистване с УАУ ефект
Нови продукти за почистване и поддръжка на автомобили от Керхер
Току-що почистена кола се шофира още по-добре. Защото изглежда като нова, ухае приятно и в крайна сметка така ще запази по-дълго своята стойност. Защото замърсяванията не само допринасят за лошия външен вид, а също така в дългосрочен план вредят на автомобила. За бляскав външен вид и дълготрайна грижа на разположение са изпитаните в практиката препарати за почистване и грижа от Керхер.
Устойчиви почистващи препарати
Днес почистващите препарати трябва да отговарят на много изисквания. Екологично устойчивите технологични решения стават все по-важни. Керхер се сблъсква с това предизвикателство в новите химически и изпитвателни лаборатории във Виненден.
Професионални препарати за почистване и грижа
Почиствайте бързо и по-ефективно с по-ниска консумация на енергия и по-малко замърсяване с отпадни води от остатъците от минерално масло: има многобройни ползи от използването на професионалните препарати за почистване и грижа на Керхер.