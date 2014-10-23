Перфектното допълнение: Керхер препарати за почистване и грижа.

Повече от 30 години Керхер отдава огромно значение на екологичните съображения и опазването на ресурсите при разработването и производството на своите препарати за почистване и грижа. Почистващите препарати, специално разработени за уредите, не само гарантират оптимални резултати от почистването, но и спестяват вода, време и енергия. При производството на новия си екологичен универсален почистващ препарат Kärcher използва тензиди изключително от 100% възобновяеми суровини и бутилка, направена от > 96% пластмаса на растителна основа.