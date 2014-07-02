Водоструйки със студена вода

Водоструйка със студена вода – студен душ за упорити замърсявания. Ежедневно почистване на уреди, автомобили и сгради: водоструйката със студена вода отстранява с налягане и висока мощност дори и упоритите замърсявания. Идеална за големи площи.

Супер клас

Супер клас

Приложението в сферата на строителството, селското стопанство, индустрията и общините изисква максимална мощност. Налягането, дебитът и оборудването на супер категорията са предвидени точно за това.

Среден клас

Среден клас

Добре оборудвани за продължителни и тежки натоварвания: водоструйките със студена вода от среден клас почистват бързо и надеждно уреди, автомобили или индустриални зони.

Компактен клас

Компактен клас

Леки и мощни: Универсалните уреди Allround от компактния клас почистват двора и работилницата за възможно най-кратко време. Те убеждават със своето налягане, дебит и продължителност на ползване.

Експертен клас

Експертен клас

Надежден дизайн, висококачествени компоненти, дълъг живот, изпитана производителност и лесна работа с уреда: водоструйки, които експертно се концентрират върху най-важното и комбинират изискванията на професионалните потребители с изключително добро съотношение цена-производителност. Това ги прави идеални за употреба при необходимост в търговията, на строителните обекти и в работилницата.

Специален клас

Специален клас

Оборудвани за лесен транспорт в зони с особено труден достъп: специалният клас на Керхер отстранява трайно замърсяване от труднодостъпни места.

ДВГ

ДВГ

Ако няма електрозахранване, водоструйките с двигатели с вътрешно горене – по избор може и с биодизел – най-висока гъвкавост и независимост.

Акумулаторни водоструйки

Акумулаторни водоструйки

Без захранващ кабел, но с пълна мощност: захранваната с батерии водоструйка на Kärcher впечатлява експертите с професионалната си производителност навсякъде, където работата трябва да се извършва бързо и няма наличен външен източник на захранване.

