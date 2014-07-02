Водоструйки със студена вода

Надежден дизайн, висококачествени компоненти, дълъг живот, изпитана производителност и лесна работа с уреда: водоструйки, които експертно се концентрират върху най-важното и комбинират изискванията на професионалните потребители с изключително добро съотношение цена-производителност. Това ги прави идеални за употреба при необходимост в търговията, на строителните обекти и в работилницата.