Най-високо качество – дълготрайна и здрава

Нашите нови уреди HD Classic от супер клас са проектирани да издържат и на най-тежките условия. Ето защо използвахме най-добрите материали и създадохме изключително дълготраен дизайн със здрава помпа с колянов вал, нов класически струен пистолет и здрава стоманена рамка.

Уредите Classic също така са лесни за поддръжка. Това означава, че машините са готови за употреба, когато са необходими.