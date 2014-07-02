Супер клас
Оказва натиск.
Най-добрите в своята област. Нашите водоструйки със студена вода от супер клас се използват навсякъде, където се изисква безкомпромисна максимална производителност. Със своя здрав и издръжлив дизайн, те са идеално оборудвани за премахване дори на най-упоритите замърсявания. Независимо дали в селското стопанство, на строителната площадка, в промишлеността или за комунална употреба – изисква се максимална производителност. Налягането, потока и оборудването от супер клас са перфектно съчетани.
HD СУПЕР КЛАС: ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Машините от супер клас са истински супергерои в своята област.
Ергономични и иновативни, те предлагат иновации и качество на най-високо ниво и гарантират безкомпромисна ефективност с превъзходно удобство за потребителя.
Ергономичен супер клас
Отлична ергономичност за ежедневна употреба: нашите уреди със студена вода от супер клас комбинират всички иновации, които правят работата по-лесна, а процеса на почистване още по-ефективен.
Машината е оборудвана и с ергономичен пистолет EASY!Force Advanced, струйник 1050 mm и серво управление. Аксесоарите се съхраняват практично с помощта на многобройни опции за съхранение като джоб или регулируема кука.
Най-добрият модел в гамата
Само най-добрите материали са достатъчно добри, за да отговорят на най-високите изисквания. Ето защо уредите за почистване със студена вода от супер клас са оборудвани с бутала с керамично покритие, месингова цилиндрова глава, както и бавно работещи двигатели с водно и въздушно охлаждане. Новият маркуч Ultra Guard също поставя нови стандарти, когато става дума за устойчивост. Ефективността на помпа също е повишена в сравнение с предишния модел, при което се постига увеличение на налягането на дюзата до 15 процента.
Изключителна мобилност
TВодоструйките със студена вода от супер клас впечатляват с изключително компактния си дизайн и изправената концепция – специална характеристика в този клас на производителност. Благодарение на интегрираните дръжки, машината може лесно и практично да се транспортира или товари с помощта на кран и следователно може да се използва навсякъде. Времената за настройка също могат да бъдат намалени с повече от 50 процента с автоматичната макара за маркуч . Това спестява време и прави уреда готов за работа за секунди. Машината разполага и с множество възможности за съхранение на аксесоари.
Лесна за използване
Нашите нови водоструйки със студена вода от супер клас са най-мощните в своята област и са лесни за поддръжка. Иновативните и също толкова дълготрайни машини предлагат максимално удобство при използване. На практика те впечатляват с оптимална ергономичност, лесна употреба, индикатор за ниво на напълване с масло, канал за оттичане на маслото, лесен за почистване филтър за вода, завъртаща се помпа и модулен дизайн.
Иновация на най-високо ниво
Новите водоструйки със студена вода от супер клас са пълни с иновации и нови разработки. Новоразработената ротационна дюза Vibrasoft намалява вибрациите и шума с до 30 процента. Автоматична макара за маркуч с 20-метров маркуч за високо налягане прави процеса на почистване по-лесен и бърз. Може дори да работи под високо налягане при наклон до 45°.
Истинска устойчивост
Устойчивостта играе важна роля, особено при почистването. Нашите водоструйки са изработени от висококачествени материали в CO2-неутрална фабрика в Германия, здрави са и лесно издържат на най-тежките условия. Те работят надеждно с дълъг експлоатационен живот и са лесни за поддръжка: налягането на дюзата, което е с до 15 процента по-високо от предишния модел, също осигурява още по-голяма ефективност.
КЛАСИЧЕСКИ МАШИНИ: ДОРИ УПОРИТИТЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НЯМАТ ШАНС
Машините от супер клас в гамата Classic са истински универсални.
Здрави и надеждни, те комбинират най-доброто от двата свята в една машина. Достъпна, но мощна водоструйка с обичайните високи стандарти за качество на Kärcher.
Най-високо качество – дълготрайна и здрава
Нашите нови уреди HD Classic от супер клас са проектирани да издържат и на най-тежките условия. Ето защо използвахме най-добрите материали и създадохме изключително дълготраен дизайн със здрава помпа с колянов вал, нов класически струен пистолет и здрава стоманена рамка.
Уредите Classic също така са лесни за поддръжка. Това означава, че машините са готови за употреба, когато са необходими.
Висока производителност и удобство за потребителя
Новите уреди за почистване със студена вода под високо налягане Classic супер клас осигуряват достатъчно мощност за всички приложения. С работно налягане до 250 бара и воден поток до 1700 l/h дори и най-упоритите замърсявания нямат шанс. Освен това машините са лесни и практични за използване благодарение на ясните и лесно достъпни работни елементи.
Превъзходна ефективност
Водоструйките със студена вода Classic супер клас са изключително дълготрайни и здрави машини, които се фокусират върху основните нужди в процеса на почистване. Вие се възползвате от особено добро съотношение цена-производителност с обичайното най-високо качество на Kärcher и максимална производителност.
С чиста съвест
Устойчивостта играе важна роля, особено при почистването. Водоструйките Classic са изработени от висококачествени материали, здрави са и лесно издържат и на най-тежките условия. Дори при тежки условия те предлагат дълъг експлоатационен живот и са лесни за поддръжка.
Два мощни варианта за всяко изискване
Водоструйките със студена вода от супер клас се предлагат в 2 модела. Машините HD супер клас в гамата Classic имат изключително здрав дизайн, работят ефективно и са лесни за използване. Машините от HD супер клас впечатляват с отлични ергономични свойства, максимална лекота на работа, висока производителност и най-високо качество.
Клас уред
Мобилност
Супер клас Classic
Средно
Супер клас
Често
Клас уред
Ергономичност
Супер клас Classic
Не много важно
Супер клас
Важно
Клас уред
Оборудване
Супер клас Classic
Мощна помпа с колянов вал
Здрава стоманена рамка
EASY!Lock
Супер клас
Автоматична макара за маркуч
Компактен, изправен дизайн
Здрава помпа с въртяща се плоча с месингова цилиндрова глава