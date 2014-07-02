Системи за почистване с високо налягане
Системи за почистване с максимално налягане Когато не достига мощността за измиване на обикновените водоструйки, идва ред на агрегатите с високо налягане на Керхер. Със студена или гореща вода при 600-2500 бара налягане могат да се отстранят и най-упоритите замърсявания, както и покрития, без да се налага да се използва химия.
Уреди Cage със студена вода
Стабилният дизайн тип клетка предпазва целия уред и позволява сигурно преместване с кран. Принципът на количката за по-лесен транспорт и много други детайли правят тези уреди първият избор за професионална употреба. Независимо дали моделът на бензин или на ток.