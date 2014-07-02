Водоструйки с гореща вода Супер клас

Удобство за потребителя от А до Я

С нашата концепция за улеснена работа, ние искаме да направим работата с уреда възможно най-лесна. Един от начините, по които постигнахме това, е като направихме регулатора, който настройва дебита и налягането, директно достъпен през отвор в капака. Ако всичко е настроено на минимум, нивото на парата се активира. Температурата може да се регулира чрез контролния панел. Практичните опции за съхранение също са много, когато става дума за нашите водоструйки с гореща вода: струйникът, захранващият кабел, дюзите и инструментите могат да бъдат прибрани в уреда. За моделите без автоматична макара за маркуч вместо това има допълнително отделение за съхранение. Не на последно място, има 2 резервоара за почистващ препарат с функция за прецизно измерване и изплакване, а всички важни за поддръжката компоненти са бързо достъпни.