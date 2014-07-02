Водоструйки с гореща вода Супер клас
Гори в работата.
Независимо дали на строителни площадки или в конюшни, отстраняването на упорити замърсявания изисква максимална производителност. Точно това осигуряват нашите уреди за почистване с гореща вода с високо налягане Super Class. Вариантите от висок клас могат да се похвалят с първокласни аксесоари и ергономична работа, докато машините Classic се фокусират върху изключително опростена работа и здрав дизайн. Преборете мръсотията – с до 200 бара налягане и дебит от 1300 l/h.
HDS супер клас: Тази иновация улеснява работата ви
Нашите HDS уреди комбинират върхова производителност и ергономичност до съвършенство. Очаквайте най-високо ниво на иновация и безкомпромисно качество с максимално удобство за потребителя - тези продукти са от висок клас.
Ергономичност в най-добрия си вид
Когато работите с водоструйки с гореща вода, ергономичността е от основно значение за осигуряване на удобно изживяване на потребителя. Уредите от линията от висок клас се доставят стандартно с пистолет за високо налягане EASY!Force. Пистолетът използва отката на струята под високо налягане, за да намали силата на задържане за потребителя почти до нула. Мощността може да се регулира чрез серво управление с помощта на спусъка. Струйникът от неръждаема стомана с дължина 1050 милиметра може да се върти и това прави задачата много по-лесна.
Иновация за потребителя
Настройката на маркуча за високо налягане отнема време и струва нерви, поради което уредът разполага с автоматична макара за маркуч , което може да намали времето за настройка с до 50 процента. 20-метровият маркуч може лесно да се навива и развива дори под ъгъл до 45°. Благодарение на функцията ANTI!Twist, той не се заплита в процеса на работа. Друг плюс: маркучът Ultra Guard е с тефлоново покритие и поставя нови стандарти в устойчивостта на абразия.
Удобство за потребителя от А до Я
С нашата концепция за улеснена работа, ние искаме да направим работата с уреда възможно най-лесна. Един от начините, по които постигнахме това, е като направихме регулатора, който настройва дебита и налягането, директно достъпен през отвор в капака. Ако всичко е настроено на минимум, нивото на парата се активира. Температурата може да се регулира чрез контролния панел. Практичните опции за съхранение също са много, когато става дума за нашите водоструйки с гореща вода: струйникът, захранващият кабел, дюзите и инструментите могат да бъдат прибрани в уреда. За моделите без автоматична макара за маркуч вместо това има допълнително отделение за съхранение. Не на последно място, има 2 резервоара за почистващ препарат с функция за прецизно измерване и изплакване, а всички важни за поддръжката компоненти са бързо достъпни.
Лесно маневриране
Нашите водоструйки с гореща вода са проектирани в съответствие с принципа на джогъра, така че преместването им да е възможно най-лесно. Това става по-лесно благодарение на големите гуми, 2 въртящи се колела, степенка и ергономични дръжки.
Дълголетие
Висококачествените материали и изпитаната технология правят нашите водоструйки с гореща вода сигурна инвестиция. Аксиално-бутална помпа с керамични бутала, водно охлаждане, бавно работещ 4-полюсен електродвигател и доказаната технология на горелката осигуряват дълъг експлоатационен живот. Пластмасовият капак защитава всички чувствителни компоненти дори в трудни ситуации. Освен това на борда има резервоар за отстраняване на накип, който предотвратява калцификацията - плюс за дълготрайността на нагревателните бобини, особено в райони с твърда вода.
Устойчивост с едно натискане на бутон
Режимът eco!efficiency може да се активира в зависимост от вида и степента на замърсяване. Това позволява енергоспестяващо и устойчиво почистване при температура от 60 °C.
100 процента експлоатационна надеждност
Голям филтър за вода, предпазни клапани, регулатор на температурата, сензор за изгорели газове, както и система за меко амортисиране (SDS) гарантират, че надеждността на работа е гарантирана по всяко време.
HDS супер клас Classic: Надежден партньор за тежка работа
Нашите уреди Classic са пригодени за груби приложения. Надеждна технология, лесна работа и здрава конструкция. Добре пасващи аксесоари и най-високо качество на атрактивни цени - това е линията Classic.
Здравина и издръжливост
Водоструйки с гореща вода, разработени за тежки работни условия - това са нашите уреди HDS Classic. Те имат тръбна стоманена рамка и здрава, мощна помпа с колянов вал с керамични бутала. Доказаният бавно работещ 4-полюсен електромотор с водно охлаждане е много издръжлив. Голям филтър за вода предпазва по-големите частици мръсотия от навлизане в уреда, предотвратявайки повреда на помпа.
Мощност и устойчивост
Уредите от супер клас предлагат работно налягане до 200 bar и максимален дебит от 1300 l/h. Това означава, че и най-упоритата мръсотия няма шанс. Режимът eco!efficiency може да се активира в зависимост от вида и количеството мръсотия и степента на замърсяване. Това позволява енергоспестяващо и устойчиво почистване при температура от 60 °C.
Интуитивни и лесни за поддръжка
Концепцията за работа EASY прави нашите уреди много лесни за използване. Например, количеството вода и налягането могат да се регулират индивидуално директно на помпата. Централен въртящ се бутон осигурява интуитивна работа. В допълнение аксесоари като маркуч или струйник могат бързо да се приберат на уреда. Благодарение на отворения дизайн, всички компоненти, необходими за употреба, са бързо достъпни, което гарантира високо ниво на поддръжка.
Сигурност и мобилност
Устойчивите на пукане големи гуми осигуряват лесна навигация и безпроблемна работа дори на неравен терен. В допълнение към тръбната стоманена рамка е интегрирана кранова кука за лесно товарене с кран.
Икономични
Водоструйките с гореща вода от серията HDS Classic се фокусират върху основните функции, а техните аксесоари са сведени до най-важното. Това гарантира, че качеството на Kärcher и най-добрата производителност се предлагат на достъпна цена.