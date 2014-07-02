Водоструйки с гореща вода

Универсално мобилно и независимо решение за професионално приложение в комуналните дейности, строителството и индустрията. С възможност за конфигуриране, високоефективна, надеждна и лесна за употреба. Резервоарът за вода от 500 литра и резервоарът за гориво от 100 литра, дават възможност за самостоятелна работа до 60 минути без свързване към електрическа или водопроводна мрежа.