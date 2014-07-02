Водоструйки с гореща вода
Водоструйките с гореща вода почистват още по-добре без да има промяна на налягането. Уредите на Керхер убеждават с максимален комфорт на употреба и най-модерна техника.
Супер клас
Дали за автомобилния бранш, селското стопанство, строителството или спедицията: мобилният супер клас показва навсякъде максимална мощност, където по принцип трябва да се работи стационарно.
Среден клас
За автокъщи, строителни фирми, селско стопанство и общини: средният клас обединява иновативна техника с максимален комфорт на обслужване. Идеално за най-високото натоварване.
Компактен клас
Почистване на превозни средства и измиване на двигатели или премахване на замърсявания от външни стълби. С гореща вода под високо налягане до 180 бара и 900 л/ч. Това е новият компактен клас.
Изправен клас
Мощните и издръжливи уреди подкупват преди всичко с възможностите си за маневриране и лесен транспорт. Така Upright-класът е икономичната алтернатива за различни занаятчийски работилници, малки автомобилни сервизи или фирми за почистване.
Специален клас
Ако отработените газове Ви пречат или са забранени: в хигиенни помещения, болници, големи кухни или басейни се използва специалният клас с електрическо отопление.
HDS ремарке
Универсално мобилно и независимо решение за професионално приложение в комуналните дейности, строителството и индустрията. С възможност за конфигуриране, високоефективна, надеждна и лесна за употреба. Резервоарът за вода от 500 литра и резервоарът за гориво от 100 литра, дават възможност за самостоятелна работа до 60 минути без свързване към електрическа или водопроводна мрежа.
ДВГ
Ако няма електрозахранване, водоструйките с двигатели с вътрешно горене – по избор може и с биодизел – най-висока гъвкавост и независимост.