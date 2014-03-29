Горещата вода е разликата

Повече температура за по-голяма мощност

Необходимата за загряване енегия е важен фактор за почистването. Топлината ускорява химичните процеси, всяко покачване на температурата с 10°C води до удвояване на скоростта на реакция. Увеличаване на температурата с 20°C води до четирикратно ускоряване на скоростта на реакция. Масла, мазнини и сажди се разтварят по-бързо и могат по-лесно да бъдат отстранени. Засилва се емулсията на масла и мазнини във водата. Също така затоплената повърхност изсъхва по-бързо. В практиката по-високата температура може да доведе до намаляване с до 35 % на времето за работа - при значително по-добри резултати. Чрез намаляването на количествата вода може да се достигне температура от макс. 155°C. Комбинацията от пара без съдържание на минерали и налягане може да разтвори дори и най-упоритите замърсявания. Така се гарантира по-добро почистане без химически добавки. Парата е изключително подходяща за отстраняване на битум, боя, наслоявания от сажди, паяжини и водорасли.