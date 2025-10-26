Генератори за гореща вода

Прост факт - горещата вода има по-голяма почистваща сила от студената вода. Препоръчваме нашия генератор за гореща вода за всеки, който се нуждае от това допълнително предимство в ежедневната си работа, т.е. като икономично модернизиране на съществуващата водоструйка. Той се свързва просто на изхода на уреда и доставя гореща вода до 80 ° C. Много ефикасно и с ниски емисии. За още по-добро почистване в случай на особено упорити замърсявания.Моля, обърнете внимание, че за повечето продукти са налични различни версии според региона: 120 V / 60 Hz или 220-240 V / 50 Hz.