Метене

Метенето наистина може да бъде толкова лесно. Почистването е значително по-лесно с помощта на нашите качествени продукти, изработени от висококачествени и здрави материали. Така метат истинските професионалисти в областта на почистването.

Kärcher Метли и лопати

Метли и лопати

Незаменим помощник в ежедневието: класическият начин за събиране на груба мръсотия във всякаква среда.

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Kärcher Метли и дръжки

Метли и дръжки

Ергономично и ефикасно отстраняване на груби замърсявания и прах директно в контейнера.

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Kärcher Събирачи

Събирачи

Изхвърляне на отпадъци в закрити и открити зони: лесно вдигане на предмети без навеждане и протягане.

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Alfred Kärcher GmbH