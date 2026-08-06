Метене
Метенето наистина може да бъде толкова лесно. Почистването е значително по-лесно с помощта на нашите качествени продукти, изработени от висококачествени и здрави материали. Така метат истинските професионалисти в областта на почистването.
Метли и лопати
Незаменим помощник в ежедневието: класическият начин за събиране на груба мръсотия във всякаква среда.
Метли и дръжки
Ергономично и ефикасно отстраняване на груби замърсявания и прах директно в контейнера.
Събирачи
Изхвърляне на отпадъци в закрити и открити зони: лесно вдигане на предмети без навеждане и протягане.