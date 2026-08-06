Почистване на подове от прах
С нашите ръчни инструменти за почистване по пода не остават никакви прахови частици. Почистването на пода без прах става лесно благодарение на полезния асистент - цялостно и дълготрайно.
Кърпи за свързване на прах
Най-високо качество за максимално отстраняване на прах. Импрегнирани кърпи с лепило за еднократна употреба, които демонстрират отлична ефективност на почистване и добро плъзгане.
Перящи се мопове за прах
Перящи се мопове за бързо отстраняване на свободен прах.
Държачи за кърпи за еднократна употреба
Професионално отстраняване на праха с хигиеничен и гъвкав държач за моп за прах.
Frames for durable textiles
Висококачествен и надежден държач за професионално отстраняване на прах.