Почистване на подове от прах

С нашите ръчни инструменти за почистване по пода не остават никакви прахови частици. Почистването на пода без прах става лесно благодарение на полезния асистент - цялостно и дълготрайно.

Kärcher Кърпи за свързване на прах

Кърпи за свързване на прах

Най-високо качество за максимално отстраняване на прах. Импрегнирани кърпи с лепило за еднократна употреба, които демонстрират отлична ефективност на почистване и добро плъзгане.

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Kärcher Перящи се мопове за прах

Перящи се мопове за прах

Перящи се мопове за бързо отстраняване на свободен прах.

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Kärcher Държачи за кърпи за еднократна употреба

Държачи за кърпи за еднократна употреба

Професионално отстраняване на праха с хигиеничен и гъвкав държач за моп за прах.

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Kärcher Frames for durable textiles

Frames for durable textiles

Висококачествен и надежден държач за професионално отстраняване на прах.

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Alfred Kärcher GmbH