Повърхности - мокро почистване

Ергономично проектирани продукти за ръчно мокро почистване на повърхности. Характеризират се с най-високо качество за превъзходно събиране на мръсотията. Гарантират надеждна чистота.

Kärcher Почистване на повърхности

Почистване на повърхности

Всичко друго, но не и повърхностно: Нашите перфектно съгласувани текстилни продукти се справят с всяко предизвикателство при почистването на повърхности и гарантират надеждно почистване на замърсени зони.

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Kärcher Почистване на стъкло

Почистване на стъкло

Кристално чисти: нашата широка гама за влажно и мокро почистване на стъклени повърхности винаги осигурява оптималното решение за всички области на приложение върху стъкло.

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Kärcher Закрепване с велкро

Закрепване с велкро

За оптимално задържане: правилните инструменти за влажно почистване на повърхности са решаващи за блестящо чисти площи. Ергономичният дизайн и производителността са с най-висок приоритет тук.

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Alfred Kärcher GmbH