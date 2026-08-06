Повърхности - мокро почистване
Ергономично проектирани продукти за ръчно мокро почистване на повърхности. Характеризират се с най-високо качество за превъзходно събиране на мръсотията. Гарантират надеждна чистота.
Почистване на повърхности
Всичко друго, но не и повърхностно: Нашите перфектно съгласувани текстилни продукти се справят с всяко предизвикателство при почистването на повърхности и гарантират надеждно почистване на замърсени зони.
Почистване на стъкло
Кристално чисти: нашата широка гама за влажно и мокро почистване на стъклени повърхности винаги осигурява оптималното решение за всички области на приложение върху стъкло.
Закрепване с велкро
За оптимално задържане: правилните инструменти за влажно почистване на повърхности са решаващи за блестящо чисти площи. Ергономичният дизайн и производителността са с най-висок приоритет тук.