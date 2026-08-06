Почистване на прозорци

Най-високо качество за професионалисти. Почистването на стъкло без ивици изисква ергономичен дизайн, безопасни свързващи части и универсални компоненти. За безопасна и икономична работа.

Kärcher Стъргалки и остриета

Стъргалки и остриета

Чисто и безопасно: Ергономичните стъргалки за прозорци и остриета в различни версии позволяват лесно и безопасно отстраняване на остатъците от лепило.

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Kärcher Мопове за Т-образен държач

Мопове за Т-образен държач

Висококачествени мопове за прозорци, изработени от различни текстилни материали - идеални за бързо почистване на стъкло и всички видове гладки повърхности.

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Kärcher Т-образен държач за мопове за прозорци

Т-образен държач за мопове за прозорци

Нашите висококачествени ергономично оформени T-пръчки са идеалната основа за използване на ръкавите.

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Kärcher Дръжки за пера за прозорци

Дръжки за пера за прозорци

Всичко под контрол: С помощта на нашите висококачествени и ергономични дръжки за пера различните шини винаги се чувстват сигурни и стабилни в ръката ви.

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Kärcher Релси за пера и резервни гуми

Релси за пера и резервни гуми

За почистване без ивици: професионални шини от неръждаема стомана с V-образен изрез и специално оформени вулканизирани пера за стъкла: изключително еластични и дълготрайни.

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Kärcher Кофи за боклук

Кофи за боклук

Кофи за прозорци, специално проектирани за използване с мопове и пера за прозорци.

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Kärcher Комплект за почистване на прозорци

Комплект за почистване на прозорци

Перфектно прилягане: специално съставените комплекти съдържат много полезни продукти за професионално почистване на стъкла, прозорци, както и на соларни панели и зимни градини.

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Kärcher Телескопични дръжки и аксесоари

Телескопични дръжки и аксесоари

Безопасна работа от земята: нашите изключително стабилни телескопични дръжки с надеждна технология за закрепване и специален конус. Сигурно закрепване на инструмента без усукване.

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Alfred Kärcher GmbH