Почистване на прозорци
Най-високо качество за професионалисти. Почистването на стъкло без ивици изисква ергономичен дизайн, безопасни свързващи части и универсални компоненти. За безопасна и икономична работа.
Стъргалки и остриета
Чисто и безопасно: Ергономичните стъргалки за прозорци и остриета в различни версии позволяват лесно и безопасно отстраняване на остатъците от лепило.
Мопове за Т-образен държач
Висококачествени мопове за прозорци, изработени от различни текстилни материали - идеални за бързо почистване на стъкло и всички видове гладки повърхности.
Т-образен държач за мопове за прозорци
Нашите висококачествени ергономично оформени T-пръчки са идеалната основа за използване на ръкавите.
Дръжки за пера за прозорци
Всичко под контрол: С помощта на нашите висококачествени и ергономични дръжки за пера различните шини винаги се чувстват сигурни и стабилни в ръката ви.
Релси за пера и резервни гуми
За почистване без ивици: професионални шини от неръждаема стомана с V-образен изрез и специално оформени вулканизирани пера за стъкла: изключително еластични и дълготрайни.
Кофи за боклук
Кофи за прозорци, специално проектирани за използване с мопове и пера за прозорци.
Комплект за почистване на прозорци
Перфектно прилягане: специално съставените комплекти съдържат много полезни продукти за професионално почистване на стъкла, прозорци, както и на соларни панели и зимни градини.
Телескопични дръжки и аксесоари
Безопасна работа от земята: нашите изключително стабилни телескопични дръжки с надеждна технология за закрепване и специален конус. Сигурно закрепване на инструмента без усукване.