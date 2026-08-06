Подове - мокро почистване

Правилното оборудване за икономично и ефективно мокро почистване на подове - особено в труднодостъпни за машините зони.

Kärcher Мопове

Мопове

Текстил с различни материали и структури - подходящ за целенасочена употреба за индивидуални цели на почистване. За най-доброто ръчно почистване по стандартите на Kärcher.

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Kärcher Държачи за мопове

Държачи за мопове

Искрящо чисти подове и надеждна хигиена на пода за един миг. С подходящите инструменти за мокро почистване. Ергономичен дизайн за максимална производителност и бързина.

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Kärcher Системи мопове

Системи мопове

Правилният моп означава чисто решение. Нашите системи за мопове осигуряват максимална ефективност на почистването за кратко време. Лесни за използване, могат да се използват бързо и директно.

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Kärcher Дръжки

Дръжки

Правилната дръжка води до желания резултат. Има различни дръжки, от които можете да избирате за всяко изискване. Подходящи за използване със стандартни инструменти за почистване на прах, влага и мокро почистване.

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Kärcher Системи спрей мопове

Системи спрей мопове

Компактни, спестяващи място спрей системи за влажно и мокро почистване на подови настилки. Системи за моп с функция за пръскане за лесни и спестяващи място процеси на почистване.

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Kärcher Пера за избутване на вода

Пера за избутване на вода

Лесно изтласква мръсотията. Нашата широка гама от пера за вода позволява бързо и лесно отстраняване на течности, както и на сухи и ронливи замърсявания.

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Alfred Kärcher GmbH