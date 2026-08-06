Подове - мокро почистване
Правилното оборудване за икономично и ефективно мокро почистване на подове - особено в труднодостъпни за машините зони.
Мопове
Текстил с различни материали и структури - подходящ за целенасочена употреба за индивидуални цели на почистване. За най-доброто ръчно почистване по стандартите на Kärcher.
Държачи за мопове
Искрящо чисти подове и надеждна хигиена на пода за един миг. С подходящите инструменти за мокро почистване. Ергономичен дизайн за максимална производителност и бързина.
Системи мопове
Правилният моп означава чисто решение. Нашите системи за мопове осигуряват максимална ефективност на почистването за кратко време. Лесни за използване, могат да се използват бързо и директно.
Дръжки
Правилната дръжка води до желания резултат. Има различни дръжки, от които можете да избирате за всяко изискване. Подходящи за използване със стандартни инструменти за почистване на прах, влага и мокро почистване.
Системи спрей мопове
Компактни, спестяващи място спрей системи за влажно и мокро почистване на подови настилки. Системи за моп с функция за пръскане за лесни и спестяващи място процеси на почистване.
Пера за избутване на вода
Лесно изтласква мръсотията. Нашата широка гама от пера за вода позволява бързо и лесно отстраняване на течности, както и на сухи и ронливи замърсявания.