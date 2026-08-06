Други инструменти за почистване

Повече време за важните неща: перфектно съгласувани за ръчно почистване. За по-голяма ефективност и бързина в един момент.

Kärcher Оборудване за безопасност

Оборудване за безопасност

Безопасността винаги е от първостепенно значение. Предупрежденията повишават вниманието и своевременно предупреждават за възможни опасности и препятствия.

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Kärcher Калъфи

Калъфи

Винаги на работното място, винаги под ръка. С тези удобни кобури почистващите препарати и принадлежностите за ръчно почистване са винаги под ръка.

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Kärcher Падове и държачи

Падове и държачи

За всяко приложение: Големият ни избор от различни падове и държачи за професионалисти в областта на почистването във всички области. Практично управление за лесни и ефективни процеси на почистване.

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Kärcher Гъби

Гъби

Без притеснения! Нашата богата гама от гъби предлага перфектното решение за всяко изискване. Най-високо качество на продукта за надежден резултат от почистването.

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Kärcher Тоалетни принадлежности

Тоалетни принадлежности

Истински професионалисти в своята област. Нашите висококачествени инструменти за хигиенично почистване на тоалетни и санитарни помещения.

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Kärcher Кофи за боклук

Кофи за боклук

За всички, които се грижат за отпадъците. Нашите висококачествени кофи за боклук с различни размери и дизайн са подходящи за надеждно улавяне и изхвърляне на всички отпадъци.

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Alfred Kärcher GmbH