Други инструменти за почистване
Повече време за важните неща: перфектно съгласувани за ръчно почистване. За по-голяма ефективност и бързина в един момент.
Оборудване за безопасност
Безопасността винаги е от първостепенно значение. Предупрежденията повишават вниманието и своевременно предупреждават за възможни опасности и препятствия.
Калъфи
Винаги на работното място, винаги под ръка. С тези удобни кобури почистващите препарати и принадлежностите за ръчно почистване са винаги под ръка.
Падове и държачи
За всяко приложение: Големият ни избор от различни падове и държачи за професионалисти в областта на почистването във всички области. Практично управление за лесни и ефективни процеси на почистване.
Гъби
Без притеснения! Нашата богата гама от гъби предлага перфектното решение за всяко изискване. Най-високо качество на продукта за надежден резултат от почистването.
Тоалетни принадлежности
Истински професионалисти в своята област. Нашите висококачествени инструменти за хигиенично почистване на тоалетни и санитарни помещения.
Кофи за боклук
За всички, които се грижат за отпадъците. Нашите висококачествени кофи за боклук с различни размери и дизайн са подходящи за надеждно улавяне и изхвърляне на всички отпадъци.