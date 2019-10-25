Почистване на листа през есента: 5 ефективни съвета за двора и градината

С настъпването на есента градините се покриват с цветни, но бързо натрупващи се листа. Те не само развалят вида на двора, но и могат да направят пътеките и тротоарите хлъзгави и опасни. Вместо да прекарвате часове с гребло или метла, изберете по-бърз и ефективен начин. В тази статия ще откриете пет практични съвета за почистване на листа през есента, както и кои уреди Kärcher могат да ви помогнат да поддържате тревата, алеите и улуците чисти с минимални усилия.

Clearing leaves in autumn

Съвет 1: Уред за издухване на листа вместо гребло

Греблото остава в миналото! Съвременните уреди за издухване на листа улесняват почистването на двора и градината, като премахват листата от пътеки, алеи, пътища и тревни площи бързо и без усилие. Благодарение на мощния въздушен поток, те достигат и до труднодостъпни места - между храсти, в цветни лехи или по неравни повърхности.

Моделите Kärcher LBL 2 и LBL 4 са идеални решения за есенно почистване на листа у дома:

  • Свалящата се плоска дюза насочва въздушната струя прецизно, така че листата лесно се събират на купчина.

  • Интегрираният скрапер помага за отстраняване на мокри листа и по-твърди замърсявания.

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    При модела LBL 4 можете да избирате между две скорости на въздушния поток според терена и количеството листа.

  • Обдухващата тръба при двата уреда се отделя за компактно съхранение, което ги прави удобни и за малки пространства.

     

Почистване на листа с уред за издухване на листа
Премахване на остатъци след косене

Всеобхватен талант за целогодишна грижа за двора

Уредите за издухване на листа не са полезни само през есента. Те са многофункционални инструменти за поддържане на чистота в градината и двора през цялата година. Освен за есенно почистване на листа, можете да ги използвате и за:

  • премахване на отпадъци след рязане на храсти и жив плет;
  • почистване на плевели след плевене;
  • издухване на трева след косене;
  • почистване на прах и мръсотия от гаража, верандата или алеите;
  • отстраняване на стари листа и цветчета от цветни лехи.

За оптимални резултати комбинирайте уреда за издухване с метачна машина Kärcher- така ще улесните събирането на листата и другите отпадъци, без навеждане.

Съвет 2: Метачна машина Kärcher вместо метлата и лопатата

Когато трябва да почистите по-големи площи от листа и мръсотия – като тротоари, алеи, дворове или паркинги – метачните машини са незаменими помощници. С едно просто движение те събират листата и праха директно в контейнер за отпадъци, без да е необходимо да се навеждате.

В зависимост от модела, метачните машини могат да бъдат оборудвани с една или две странични четки, които ефективно обират листа от ръбове и ъгли. За влажни или залепнали листа се предлагат и специални странични четки с твърди четинки, които премахват дори най-упоритите замърсявания.

Всички модели разполагат с лесно подвижен контейнер за отпадъци, който може да се изпразни, без контакт с листата - чисто, бързо и хигиенично.

Съвет за удобство: Изберете метачна машина с регулируема дръжка – така ще осигурите ергономична работа и ще намалите натоварването на гърба. Ако уредът има сгъваема дръжка, може да се съхранява изправен в гаража или мазето, като заема минимално пространство.

Почистване на тръби

Съвет 3: Редовно почистване на тръбите

През есента листата не падат само по тревните площи и алеите, а и в дъждовните улуци и водосточните тръби. Когато се натрупат и уплътнят, те образуват гъста тапа, която пречи на водата да се оттича нормално. В следствие на това може да настъпят различни щети, които обикновено са изключително скъпи за отстраняване. Затова се препоръчва редовно проверяване и почистване на улуци и канализации.

Запушванията в канализацията и тръбите могат да бъдат изчистени с комплекта за почистване на тръби и улуци Kärcher. 7. Комплектът се свързва директно към водоструйката, а гъвкавият маркуч за високо налягане се въвежда в тръбата, улука или канализацията . Специалната дюза с четири струи, насочени назад, ефективно премахва листа, кал и други натрупани замърсявания, така че водата отново да може да се оттича свободно.

Съвет 4: Изхвърлете листата правилно

След почистването идва въпросът – къде да изхвърлите събраните листа?

Листата трябва да се изхвърлят на място за събиране на зелени отпадъци за рециклиране. Кошчетата за органични отпадъци са разрешени, но не винаги са подходящи поради малкия им обем. На места има специални чували или кошници за листа, които се извозват от общините. Листата никога не трябва да се изхвърлят в контейнери за отпадъци или хартия.

Изгарянето на листа е забранено в повечето общини и дори подлежи на глоби. Това е така, защото поради високото съдържание на вода в листата изгарянето води до образуването на обилен дим и лоши миризми. Изгарянето на сухи листа може да доведе и до бързо разпространение на огъня. В допълнение, фините прахови частици се отделят в околната среда.

Информация за изхвърлянето на листа
Законови изисквания

Съвет 5: Спазвайте законовите разпоредби

Съществуват законови разпоредби за премахване на листа, които винаги трябва да се спазват. В много общини например е задължение на собствениците на къщи да изчистят листата от тротоара пред къщата. В случай, че собственикът не изчисти листата, той ще носи финансова отговорност, ако пешеходец се подхлъзне на мокри листа и се нарани.

Например, германската наредба за оборудването и машинния шум предвижда кога могат да се използват уреди за издухване на листа: Поради причини за защита от шум, в делничните дни само между 9:00 и 13:00 часа и между 15:00 и 17:00 часа. По всяко друго време, включително в неделя и празници, използването на уреди за издухване на листа е забранено.

Почистване на листа през есента с уред за издухване на листа

Често задавани въпроси

Най-ефективни са уредите за издухване на листа Kärcher, които премахват сухи и мокри листа бързо и без усилие. За по-големи площи комбинирайте уреда с метачна машина, за да спестите време и физическо натоварване.

Мокрите листа са по-трудни за отстраняване, но с метачна машина с твърди четки или уред за издухване на листа с интегриран скрапер можете лесно да се справите. При упорити замърсявания може да използвате и водоструйка Kärcher за окончателно почистване на настилката.

Да. С комплекта за почистване на тръби и улуци Kärcher можете безопасно да премахнете натрупани листа, кал и запушвания. Специалните дюзи с високо налягане изчистват вътрешността на тръбите, без риск от повреда.

Събраните листа се изхвърлят в контейнер за органични или зелени отпадъци или се предават в общински пункт за рециклиране.

Препоръчва се ежеседмично почистване през есента, особено при вятър или валежи. Това ще предотврати хлъзгави повърхности, запушени улуци и натрупване на влага по тревата. С уредите Kärcher работата е значително по-бърза и по-лесна.

 За оптимален резултат използвайте:

  • LBL 2 и LBL 4 – уреди за издухване на листа
  • S 4 Twin и S 6 Twin – метачни машини за големи площи
  • Комплект за почистване на тръби и улуци – за труднодостъпни места.

 

 

Вместо да ги изгаряте, използвайте сухите листа като естествен мулч или компост за градината. Това е природосъобразен начин да обогатите почвата и да намалите количеството отпадъци.

Подходящи уреди и аксесоари

Уреди за издухване на листа
Метачни машини