Съвет 2: Метачна машина Kärcher вместо метлата и лопатата

Когато трябва да почистите по-големи площи от листа и мръсотия – като тротоари, алеи, дворове или паркинги – метачните машини са незаменими помощници. С едно просто движение те събират листата и праха директно в контейнер за отпадъци, без да е необходимо да се навеждате.

В зависимост от модела, метачните машини могат да бъдат оборудвани с една или две странични четки, които ефективно обират листа от ръбове и ъгли. За влажни или залепнали листа се предлагат и специални странични четки с твърди четинки, които премахват дори най-упоритите замърсявания.

Всички модели разполагат с лесно подвижен контейнер за отпадъци, който може да се изпразни, без контакт с листата - чисто, бързо и хигиенично.

Съвет за удобство: Изберете метачна машина с регулируема дръжка – така ще осигурите ергономична работа и ще намалите натоварването на гърба. Ако уредът има сгъваема дръжка, може да се съхранява изправен в гаража или мазето, като заема минимално пространство.