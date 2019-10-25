Почистване на листа през есента: 5 ефективни съвета за двора и градината
С настъпването на есента градините се покриват с цветни, но бързо натрупващи се листа. Те не само развалят вида на двора, но и могат да направят пътеките и тротоарите хлъзгави и опасни. Вместо да прекарвате часове с гребло или метла, изберете по-бърз и ефективен начин. В тази статия ще откриете пет практични съвета за почистване на листа през есента, както и кои уреди Kärcher могат да ви помогнат да поддържате тревата, алеите и улуците чисти с минимални усилия.
Съвет 1: Уред за издухване на листа вместо гребло
Греблото остава в миналото! Съвременните уреди за издухване на листа улесняват почистването на двора и градината, като премахват листата от пътеки, алеи, пътища и тревни площи бързо и без усилие. Благодарение на мощния въздушен поток, те достигат и до труднодостъпни места - между храсти, в цветни лехи или по неравни повърхности.
Моделите Kärcher LBL 2 и LBL 4 са идеални решения за есенно почистване на листа у дома:
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Свалящата се плоска дюза насочва въздушната струя прецизно, така че листата лесно се събират на купчина.
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Интегрираният скрапер помага за отстраняване на мокри листа и по-твърди замърсявания.
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При модела LBL 4 можете да избирате между две скорости на въздушния поток според терена и количеството листа.
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Обдухващата тръба при двата уреда се отделя за компактно съхранение, което ги прави удобни и за малки пространства.
Всеобхватен талант за целогодишна грижа за двора
Уредите за издухване на листа не са полезни само през есента. Те са многофункционални инструменти за поддържане на чистота в градината и двора през цялата година. Освен за есенно почистване на листа, можете да ги използвате и за:
- премахване на отпадъци след рязане на храсти и жив плет;
- почистване на плевели след плевене;
- издухване на трева след косене;
- почистване на прах и мръсотия от гаража, верандата или алеите;
- отстраняване на стари листа и цветчета от цветни лехи.
За оптимални резултати комбинирайте уреда за издухване с метачна машина Kärcher- така ще улесните събирането на листата и другите отпадъци, без навеждане.
Съвет 2: Метачна машина Kärcher вместо метлата и лопатата
Когато трябва да почистите по-големи площи от листа и мръсотия – като тротоари, алеи, дворове или паркинги – метачните машини са незаменими помощници. С едно просто движение те събират листата и праха директно в контейнер за отпадъци, без да е необходимо да се навеждате.
В зависимост от модела, метачните машини могат да бъдат оборудвани с една или две странични четки, които ефективно обират листа от ръбове и ъгли. За влажни или залепнали листа се предлагат и специални странични четки с твърди четинки, които премахват дори най-упоритите замърсявания.
Всички модели разполагат с лесно подвижен контейнер за отпадъци, който може да се изпразни, без контакт с листата - чисто, бързо и хигиенично.
Съвет за удобство: Изберете метачна машина с регулируема дръжка – така ще осигурите ергономична работа и ще намалите натоварването на гърба. Ако уредът има сгъваема дръжка, може да се съхранява изправен в гаража или мазето, като заема минимално пространство.
Съвет 3: Редовно почистване на тръбите
През есента листата не падат само по тревните площи и алеите, а и в дъждовните улуци и водосточните тръби. Когато се натрупат и уплътнят, те образуват гъста тапа, която пречи на водата да се оттича нормално. В следствие на това може да настъпят различни щети, които обикновено са изключително скъпи за отстраняване. Затова се препоръчва редовно проверяване и почистване на улуци и канализации.
Запушванията в канализацията и тръбите могат да бъдат изчистени с комплекта за почистване на тръби и улуци Kärcher. 7. Комплектът се свързва директно към водоструйката, а гъвкавият маркуч за високо налягане се въвежда в тръбата, улука или канализацията . Специалната дюза с четири струи, насочени назад, ефективно премахва листа, кал и други натрупани замърсявания, така че водата отново да може да се оттича свободно.
Съвет 4: Изхвърлете листата правилно
След почистването идва въпросът – къде да изхвърлите събраните листа?
Листата трябва да се изхвърлят на място за събиране на зелени отпадъци за рециклиране. Кошчетата за органични отпадъци са разрешени, но не винаги са подходящи поради малкия им обем. На места има специални чували или кошници за листа, които се извозват от общините. Листата никога не трябва да се изхвърлят в контейнери за отпадъци или хартия.
Изгарянето на листа е забранено в повечето общини и дори подлежи на глоби. Това е така, защото поради високото съдържание на вода в листата изгарянето води до образуването на обилен дим и лоши миризми. Изгарянето на сухи листа може да доведе и до бързо разпространение на огъня. В допълнение, фините прахови частици се отделят в околната среда.
Съвет 5: Спазвайте законовите разпоредби
Съществуват законови разпоредби за премахване на листа, които винаги трябва да се спазват. В много общини например е задължение на собствениците на къщи да изчистят листата от тротоара пред къщата. В случай, че собственикът не изчисти листата, той ще носи финансова отговорност, ако пешеходец се подхлъзне на мокри листа и се нарани.
Например, германската наредба за оборудването и машинния шум предвижда кога могат да се използват уреди за издухване на листа: Поради причини за защита от шум, в делничните дни само между 9:00 и 13:00 часа и между 15:00 и 17:00 часа. По всяко друго време, включително в неделя и празници, използването на уреди за издухване на листа е забранено.