LBL 4 Battery

Мощен и мобилен: 36 V безкабелен уред за издухване на листа Керхер е оборудван с двустепенно управление на мощността, постига максимална скорост на въздуха от 250 km/h и се отличава със своята ергономичност.

36 волтовия безкабелен уред за издухване на листа Керхер постига максимална скорост на въздуха от 250 km/h. Уредът разполага и с 2 степени на настройка на мощността. С плоска дюза за прецизно издухване на листа и други замърсявания. С интегриран скрапер за мокри и отъпкани листа. Уредът за издухване на листа се отличава със своята ергономичост и добра балансираност.

Характеристики и предимства
Обдухваща тръба
Подвижна плоска дюза
2 степени за настройка на мощността
Интегриран скрепер
Ергономичен дизайн
Байонетна връзка
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Скорост на въздуха (км/ч) макс. 250
Въздушен поток (м³/ч) 330
Настройка на скоростта Да
Степени на скорост 2
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) макс. 550 (2,5 Ah) / макс. 1100 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,253
Размери (Д х Ш х В) (мм) 975 x 170 x 305

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Обдухваща тръба
  • Плоска дюза с интегриран скрепер
Уред за издухване на листа LBL 4 Battery

Видео

Сфера на приложение
  • Отстранява листа около къщата
  • Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
  • Пътеки около къщата
  • Площи около дома и градината
Аксесоари
