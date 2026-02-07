36 волтовия безкабелен уред за издухване на листа Керхер постига максимална скорост на въздуха от 250 km/h. Уредът разполага и с 2 степени на настройка на мощността. С плоска дюза за прецизно издухване на листа и други замърсявания. С интегриран скрапер за мокри и отъпкани листа. Уредът за издухване на листа се отличава със своята ергономичост и добра балансираност.