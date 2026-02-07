LBL 4 Battery
Мощен и мобилен: 36 V безкабелен уред за издухване на листа Керхер е оборудван с двустепенно управление на мощността, постига максимална скорост на въздуха от 250 km/h и се отличава със своята ергономичност.
36 волтовия безкабелен уред за издухване на листа Керхер постига максимална скорост на въздуха от 250 km/h. Уредът разполага и с 2 степени на настройка на мощността. С плоска дюза за прецизно издухване на листа и други замърсявания. С интегриран скрапер за мокри и отъпкани листа. Уредът за издухване на листа се отличава със своята ергономичост и добра балансираност.
Характеристики и предимства
Обдухваща тръба
Подвижна плоска дюза
2 степени за настройка на мощността
Интегриран скрепер
Ергономичен дизайн
Байонетна връзка
36 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Скорост на въздуха (км/ч)
|макс. 250
|Въздушен поток (м³/ч)
|330
|Настройка на скоростта
|Да
|Степени на скорост
|2
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|макс. 550 (2,5 Ah) / макс. 1100 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,253
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|975 x 170 x 305
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Обдухваща тръба
- Плоска дюза с интегриран скрепер
Видео
Сфера на приложение
- Отстранява листа около къщата
- Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
- Пътеки около къщата
- Площи около дома и градината