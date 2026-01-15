LBL 2 Battery Set

Листата. Красиви са през есента, но някой трябва да ги премахва - от пътеките и алеите от съображения за сигурност и от моравата - за да се предотвратят евентуални поражения. Метлите и греблата, които разчитат само на силата на нашите мускули бързо стигат до предела на възможностите си. Това обаче не се отнася за мощните акумулаторни уреди за издухване на листа на Керхер. Те винаги са на Ваше разположение, независимо къде, пасват комфортно в ръката Ви и премахват листата бързо и старателно.

Напрежение: 18 V

Скорост на въздуха: макс. 210 km/h

Обемен разход: макс. 220 m³/h

Ефикасност на площ/пълен заряд*: макс. 400 m²

Тегло: 2.0 kg

Обдухваща тръба: от две части

Плоска дюза, вкл. скрапер: да

Контрол на мощността: една степен

Зарядно: Kärcher Battery Power 18 V стандартно зарядно

Включена батерия: 18 V/2.5 Ah

* Максимална производителност със сменяема акумулаторна батерия 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.