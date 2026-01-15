Уреди за издухване и изсмукване на листа
Листа. Макар че през есента гледката е красива, някой трябва да ги премахне - от тротоари и алеи от съображения за сигурност и от тревни площи, за да ги предпазим. Метли и гребла задвижвани от нашите мускули бързо достигат своите граници. Но това не е така за мощните, акумулаторни уреди за издухване на листа от Керхер! Те винаги са там, където има нужда от тях, независимо от мястото те удобно лягат в ръката и ще се погрижат за бързото и старателно отстраняване на падналите листа.
Преминете границите в почистването: акумулаторни уреди за издухване и изсмукване на листа от Керхер.
Независимо дали на пътеки, алеи или на тревата: независимо къде се натрупват листата през есента, високоефективните уреди за издухване и изсмукване на листа от Керхер мощно и ефективно ги отстраняват. Когато мускулната сила или други инструменти достигнат своите граници, те впечатляват с до 240 км/ч въздушна скорост и максимален комфорт за потребителя.
Характеристики на уредите за издухване и изсмукване на листа
Всмукателните и издухващите тръби могат да се отстраняват поотделно: работа без умора благодарение на намаляването на теглото с части, които могат да се демонтират отделно.
Турбо функция: за временно усилване на мощността на засмукване и издухване.
Избор за настройка на функцията: непрекъснато регулиране между засмукване и издухване и възможност за комбинирана функция.
Характеристики на уредите за издухване на листа
Максимална свобода на движенията без досадни кабели, но с перфектен баланс.
Сваляща се плоска дюза с интегриран скрапер за мокри и стъпкани листа.
Ергономично захващане и лесна работа с уреда благодарение на удобното разположение на превключвателя на скоростта.
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Battery Set
Напрежение: 18 V
Скорост на въздуха: макс. 210 km/h
Обемен разход: макс. 220 m³/h
Ефикасност на площ/пълен заряд*: макс. 400 m²
Тегло: 2.0 kg
Обдухваща тръба: от две части
Плоска дюза, вкл. скрапер: да
Контрол на мощността: една степен
Зарядно: Kärcher Battery Power 18 V стандартно зарядно
Включена батерия: 18 V/2.5 Ah
* Максимална производителност със сменяема акумулаторна батерия 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
BLV 18-200 Battery
Функция 3 в 1: изсмукване, издухване и мулчиране само с едно устройство - минимални усилия за перфектни резултати. Безчетковият мотор на устройството удължава експлоатационния живот и увеличава производителността.
Скорост на въздуха в режим на издухване: макс. 200 km/h
Производителност на заряд на батерията в режим на издухване*: макс. 425 m²
Скорост на въздуха в режим на изсмукване: макс. 130 km/h
Производителност на заряд на батерията в режим на засмукване*: макс. 45 литра
Тегло без аксесоари: 3.5 kg
Батерия и зарядно за батерии: не са включени в обхвата на доставката
* Максимална производителност с 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Без значение къде се натрупват листата през есента, уредът за издухване на листа LBL 4 Battery ги премахва мощно и ефективно. Когато мускулната сила или другите градински инструменти достигнат своите граници, той впечатлява с двустепенното управление на мощността и максималното удобство за потребителя.
Напрежение: 36 V
Скорост на въздуха: макс. 250 km/h
Обемен разход: макс. 330 m³/h
Ефикасност на площ/пълен заряд*: макс. 550 m²
Тегло: 2.2 kg
Обдухваща тръба: от две части
Плоска дюза, вкл. скрапер: да
Контрол на мощността: две степени
Зарядно: Kärcher Battery Power 36 V бързо зарядно
Включена батерия: 36 V/2.5 Ah
* Максимална производителност със сменяема акумулаторна батерия 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
BLV 36-240 Battery
Листата, изрезките на тревата, живите плетове и зелените отпадъци нямат шанс срещу акумулаторния уред BLV 36-240 за издухване и изсмукване на листа с изключително ефективен двигател. Практичната функция 3 в 1 не само издухва всички листа и изрезки заедно, но и веднага ги изсмуква и нарязва.
Скорост на въздуха в режим на издухване: макс. 240 km/h
Производителност на заряд на батерията в режим на издухване*: макс. 550 m²
Скорост на въздуха в режим на изсмукване: макс. 130 km/h
Производителност на заряд на батерията в режим на изсмукване*: макс. 75 литра
Тегло без аксесоари: 4.2 kg
Батерия и зарядно за батерии: не са включени в обхвата на доставката
* Максимална производителност с 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power, със сменяема батерия.